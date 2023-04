VELIKI SKANDAL U AGENCIJI MOĆNOG HDZ-ovca: Blizak je Medvedu, u Zagrebu ima tri stana i zarađuje preko 3.000 eura

Autor: Iva Međugorac

Državna revizija nedavno je objavila izvješće o državnoj zaštitarskoj tvrtki AKD- zaštita kojim je utvrđen cijeli niz nepravilnosti vezanih uz rad toga društva. Nepravilnosti se tako odnose na milijunske iznose za prekovremene sate, ali i na nepravilno obračunavanje plaća te na neograničeno korištenje službenih vozila i peglanje kartica, a osim toga u izvješću se spominju i skupi pokloni suradnicima.

Neobično velika cijena najma

Kada je riječ o materijalnim troškovima revizijom su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na rashode za zakupnine poslovnog prostora u Zagrebu, a radi se o iznosu od 1.247.544 kuna. Spominju se tu i troškovi operativnog najma vozila i opreme koji iznose 949.700 kuna, kao i troškovi za gorivo koji su nešto veći od 700 tisuća kuna. Nadalje izvješće spominje korištenje mobitela u iznosu od 197.876 kuna, a tu su još i odvjetničke usluge od 173.975 kuna, ali i korištenje poslovnih kartica od 45.712 kune.

U okviru materijalnih troškova revizija je utvrdila nepravilnosti i propuste koji se odnose na rashode za zakupnine poslovnog prostora u Zagrebu, i to u iznosu od 1.247.544 kune, troškove operativnog najma vozila i opreme u iznosu od 949.700 kuna, troškove goriva u iznosu od 701.194 kune, troškove mobilnih telefona u iznosu od 197.876 kuna, odvjetničke usluge u iznosu od 173.975 kuna te korištenje poslovnih kartica u iznosu od 45.712 kuna.





Nevjerojatan je podatak u kojem se navodi da je AKD prvotno imao sjedište u vlastitoj zgradi koju su iznajmili 2017.godine, a potom je prodali za 28 milijuna kuna da bi zatim zakupili prostor u Planinskoj, s tim ada promjena nije upisana u sudski registar, a u oči bode i veoma skup najam u navedenoj ulici za koji se mjesečno izdvaja 11.167,24 eura od čega 7.574 eura odlaze za uredski prostor, 720 eura izdvaja se za parkirna mjesta, za skladišni prostor još 473, 24 eura čemu treba pridodati i zajedničke troškove koji iznose 2.4000 eura.

Nevjerojatni iznosi za najam vozila

Skoro milijun kuna utrošeno je na najam vozila, a samo u 2020.godini u te je svrhe izdvojeno gotovo milijun kuna, s tim da treba imati u vidu da je AKD u periodu od 2018. do 2020. godine nabavio 55 vozila operativnim najmom. Podatak koji je također interesantan jest ona u kojem se napominje kako je tijekom 2018.godine nabavljeno 49 vozila, godinu dana kasnije njih četiri, a 2020. godine svega dva vozila. No, u svakom slučaju u 2020.godini zabilježeno je da se neka vozila koriste u osjetno većem broju kilometara od ugovorenih, a pri tome su pojedinci kao stalni korisnici koristili osobna vozila za preko 1200 kilometara mjesečno što je dovelo do prekoračenja troškova u odnosu na one koji su dopušteni temeljem Pravilnika o korištenju službenih motornih vozila AKD Zaštite.

Zgodno je spomenuti podatak i o tome kako je Član Uprave do kraja lipnja 2020. godine koristio INA-inu karticu koja je glasila na njegovo ime, a Nadzorni odbor u svom ovom košmaru u jednoj godini uspio se sastati samo tri puta. Na troškove reprezentacije AKD je utrošio više od 80 tisuća kuna, a na popisu se nalaze pojedinačni pokloni poslovnim partnerima te mobitel od osam tisuća kuna koji je darovan odvjetniku Društva. Naknade za prekovremeni rad koji je trajao preko 180 sati na godinu isplaćene su za 457 zaposlenih što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Državnoj reviziji za oko je zapela i nejasna dodjela poslova, prilikom čega su se u AKD-u koristili uglavnom izravnom nabavom s jednim dobavljačem, a izvješće je otkrilo i to kako je društvo po nejasnim kriterijima dijelilo pozajmice zaposlenicima.

Na čelu AKD-a HDZ-ovac Sertić

Inače treba reći kako je na čelu AKD-a još od ljeta 2017.godine na prijedlog Plenkovićeve vlade stigao Jure Sertić koji je ujedno član HDZ-a. Ime Jure Sertića široj javnosti i nije previše nepoznato budući da je devedesetih godina bio pomoćnik ministra branitelja Jure Njavre. Svojevremeno se otkrilo kako je Seriću odobreno 1,3 milijuna kuna namijenjenih braniteljskoj udruzi za projekt prevencije samoubojstva. Na koncu je Revizijom otkriveno da taj novac nije uložen u tu svrhu. Sertić je svojevremeno radio i u MUP-u, a navodno je zbog bliskosti s ministrom branitelja Tomom Medvedom stigao na čelo AKD-a, pri čemu su mediji pisali i o tome kako je Medvedov sin zaposlen kao vozač u AKD-u.









Osim toga, simptomatično je, ili je možda samo čudna podudarnost, da je Jure Sertić bliski rođak direktora zagrebačkog hotela Laguna, Ivana Sertića, kojem se pogodbom dodjeljuju, bez nužnog provođenja postupka javne nabave, organizacije brojnih skupova i sastanaka projektnih timova pod okriljem Ministarstva branitelja. Sertić je spominjan i kao osnivač tvrtke Vinik koja je ugašena 2014.godine, s tim da je u godini osnutka imala prihode od 109 tisuća kuna i dobit od 48 tisuća kuna, ali su se godinama iza toga zaredali prihodi i gubitci zbog kojih je tvrtka vjerojatno i ugašena.

Raskošan popis imovine

Podaci iz imovinske kartice otkrivaju da Sertić mjesečno zarađuje 3.404 eura dok od drugog dohotka mjesečno zaradi još 700 eura. Supruga je zaposlenica Ministarstva obrane, no nije poznato koliko zarađuje, ali je zato poznato da Sertić u Zagrebu posjeduje stan od 115 m2 vrijedan 132.722 eura koji je kupljen novčanom pozajmicom i prihodima od prodaje imovine, i drugi stan u Zagrebu kupljen je na isti način, a radi se o nekretnini od 22 m2 vrijednoj 39.816 eura.

Treći stan u Zagrebu koji glasi na Sertićevu suprugu vrijedan je 39.816 eura, a to je nekretnina od 26 m2. Nadalje se u imovinskoj kartici spominje i stan u Karlovcu od 64 m2 vrijedan 50.169 eura, uz to tu su još i dvije garaže u Zagrebu, ali i suprugina livada u Milni na Braču od 1203 m2 vrijedna 2389 eura koja je također kupljena novčanom pozajmicom.