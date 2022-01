VELIKI RATNI OTOK KRIJE TAJNU? Srpski mediji tvrde: Otkrivena tajna Matejevog mobitela! Policija i ronioci već su pretraživali to mjesto

Autor: Daniel Radman

Misterij mobitela nestalog Mateja Periša dvanaest dana je bio potpuna zagonetka. Policija nije imala informaciju (ako jest, nisu je dali u javnost) koja je bila zadnja bazna stanica na kojoj je uhvaćen signal što je otvaralo vrata mnogim pretpostavkama.

Zato je i odjeknula informacija koju je danas plasirao beogradski Kurir, pozivajući se na izvore iz srbijanskog MUP-a. Oni su tvrdili da se mobitel 27-godišnjeg Splićanina ugasio u blizini restorana na Sava promenadi.

“Bazne stanice pokazuju da se telefonu gubi trag upravo tu, u blizini restorana. Pretpostavlja se da je telefon prestao raditi kada je ušao u vodu”, pojasnio je njihov izvor.

Signal lociran kod Velikog ratnog otoka?

No, korak dalje otišao je Kuriru rivalni Informer, oni su večeras pustili informaciju o podacima sa baznih stanica.

“Na osnovi snimaka nadzornih kamera u okolici Beton hale, ali i praćenjem njegovog telefona, može se sa velikom preciznošću utvrditi putanja njegovog kretanja od trenutka kada je istrčao iz kluba ‘Gotik’, oko 1.40 poslije ponoći. On je zatim preko Karađorđeve ulice otrčao uzvodno do restorana “Savanova” kod Beograda na vodi i tu se na jednom snimku vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi i trenutak kad je ušao u vodu”, tvrdi pak Informerov izvor.

“Bazne stanice su registrirale signal njegovog telefona na tom mjestu, a potom je signal lociran nizvodno kod Velikog ratnog otoka, gdje se izgubio. Pretpostavlja se da je Matej sve vrijeme imao telefon u džepu dok ga je Sava nosila i da je negdje kod otoka, na ušću Save u Dunav, u vodi ostalo njegovo tijelo”, pojašnjava.

Otkrio je izvor da su policija i ronioci pretraživali Savu na tom mjestu, no bez rezultata.

“Pretraživana je i rijeka kod Velikog ratnog otoka, ali problem je u tome što su riječne struje tamo vrlo snažne, a to je veliki problem za ronioce. Također, potragu otežava i to što je nestali mladić na sebi imao tamnu garderobu, koju je teško uočiti u vodi gdje je vidljivost praktično nikakva. Policija svakako uzima u obzir i mogućnost da je Periš bacio svoj telefon u Savu, pa da je negdje pobjegao, ali šanse za to su sada već minimalne”, tvrdi.









MUP, dakako, nije potvrdio ovu informaciju, u više navrata su naglasili da su relevantni jedino njihovi izvori, kao i oni iz Tužiteljstva. Svakako, očekuje se da bi policija trebala očitovati o tvrdnjama beogradskih medija.