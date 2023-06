Veliki raskol Francuske i Njemačke, Macron zavapio: ‘Ne smijemo se previše oslanjati na SAD’

Autor: Zoran Meter/Geopolitika.news

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posljednji je „europski Mohikanac“. Ili barem njegova blijeda kopija s obzirom kako iz njega samo povremeno na svjetlo dana probijaju ideje davno zamrlog francuskog suverenizma i ništa manje zamrle europske strateške autonomije.

Međutim, paralelno s tim rijetkim „izbojima“ državotvorstva, Macron na praktičnoj razini redovito povlači političke poteze koje u osnovi diktira Washington, a onda ih delegira na briselske činovnike koji to spuštaju na razine nacionalnih vlada, piše Zoran Meter, analitičar portala Geopolitika.news.

Tako je bilo i po pitanju stvaranja AUKUS-a (novi saveznički Indopacifički format između Australije, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a) gdje je anglo-američka komponenta bez ikakvog pardona izbacila Francusku iz igre (iako Francuska, upravo tamo, jedina od njih ima svoje prekomorske otočne teritorije – dominione, kao potencijalna velika strateška uporišta). Štoviše, doslovno je ukrala Parizu iz ruke već postignute unosne sporazume o izgradnji podmornica za australsku flotu i prebacila ih pod američke skute.





Nad Unijom bdije Veliki brat

Međutim, Macron se, usprkos početnim oštrim prosvjedima Pariza prema Washingtonu s tim već odavno pomirio, a sada ga prije svega brine nova konsolidacija snaga i utjecaja na tlu Europe (Europske unije) – preciznije, predvodništvo nad istom.

Barem ono formalno, jer će Unijom de facto još dugo bdjeti sjena moćnog prekoatlanskog „Velikog brata“ koji ništa neće željeti prepustiti slučaju. Poglavito sada, kad se pred našim očima formira novi svijet i gdje je jasno kako, blago rečeno, utjecaj SAD-a više neće biti jednako snažan kao do sada – poglavito u tzv. Globalnom jugu. U tom smislu Washington će „čvrsto zagrliti“ one regije u kojima mu je to najlakše činiti – prije svega u savezničkoj Europi. Vjerojatno će pokušati vratiti i prijašnje snažne američke pozicije na čitavom prostoru Zapadne hemisfere tj. u Latinskoj Americi, što neće biti nimalo lako s obzirom kako je i tamo već snažno prodro kineski utjecaj. A nasilno ga protjerivati, uz istodobnu želju za što većim stupnjem normalizacije odnosa s Kinom ipak nije uputno činiti.

Macronova mješavina straha i ambicija

Ali vratimo se mi Macronu i njegovim ambicijama. Na tom području sada itekako dolazi do izražaja suparništvo između Francuske i Njemačke, s obzirom da je Pariz suočen s njemačkim projektom proturaketnog štita, i iznosi svoj protuprijedlog. O tome piše utjecajni francuski medij Le Mond.

Isti medij navodi kako „osam mjeseci nakon lansiranja, projekt europskog proturaketnog štita još uvijek izaziva jake napetosti na kontinentu, poglavito između Pariza i Berlina“. „Velika konferencija o protuzračnoj obrani Europe koju je u ponedjeljak, 19. lipnja organizirala Francuska, u Le Bourgetu (Seine-Saint-Denis), na marginama Međunarodnog sajma aeronautike i svemira, mora ponovo biti prilika za pokretanje te teme. Ali ništa ne ukazuje da će to omogućiti izglađivanje parnice.“ – piše Le Mond.

U kontekstu prijetećeg ukrajinskog rata „njemački kancelar Olaf Scholz preuzeo je inicijativu da u listopadu 2022. u okviru NATO-a predloži projekt “nebeski štit” (European Sky Shield Initiative, ESSI)“, … „zajedničkom kupnjom postojećih obrambenih sustava zemlja-zrak kako bi se brzo dobio potpuni balon zaštite, poglavito proturaketa“.

„Berlin je ponudio kupnju njemačkog sustava za kratki domet (IRIS-T), američkog sustava za srednji domet (Patriot PAC-3, koji već predstavlja većinu sustava raspoređenih u Europi) i izraelskog raketnog sustava dugog dometa (Arrow 3). Projekt sada okuplja 17 europskih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, baltičke države i većinu srednjoeuropskih država, uz značajnu iznimku Poljske“ – navodi francuski medij.









Macron protiv prevelikog oslanjanja na SAD

Prema današnjim navodima izraelskog medija The Times of Israel, „francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u ponedjeljak europske nacije da traže veću neovisnost u obrani zračnog prostora i založio se protiv prevelikog oslanjanja na SAD…“. „Macron je nagovarao Europljane da grade vlastitu strategiju zaštite zračnog prostora umjesto da se oslanjaju na sustav izgrađen od američkih i izraelskih komponenti“ tijekom svog završnog govora na spomenutoj konferenciji u Parizu.

Razgovori su uključivali borbu protiv bespilotnih letjelica i obranu od balističkih projektila, rekli su francuski organizatori, napominjući da je sveobuhvatna invazija Moskve na Ukrajinu pokazala važnost i učinkovitost takve opreme, a na dnevnom redu „bilo je i odvraćanje nuklearnim oružjem“. Macron je Europu „upozorio da ne kupuje odmah ono što je na policama” – piše dalje isti medij.

Među nacijama koje su sudjelovale na sastanku bile su Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska, kao i ukrajinski susjedi Poljska, Slovačka, Mađarska i Rumunjska. Nazočili su i predstavnici NATO-a i Europske unije. Macron je gurao europske proizvođače obrambene opreme da izgrade neovisne vojne sustave i presele proizvodnju na kontinent.









“Zašto i dalje moramo prečesto kupovati američko? Zato što su Amerikanci standardizirali puno više od nas, a i sami imaju savezne agencije koje svojim proizvođačima daju goleme subvencije”, kazao je francuski vođa.

Kako dalje piše izraelski medij, Francuska je otvoreno kritizirala planove Njemačke za poboljšanje sposobnosti europske protuzračne obrane „European Sky Shield projekt“, u kojem sudjeluje 17 država Unije, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo – ali ne i Francuska. Namijenjen je da bude integriran u NATO sustave protuzračne i raketne obrane. Francuska vlada vjeruje da projekt ne čuva na odgovarajući način europski suverenitet, jer se očekuje da će se uglavnom temeljiti na američkim i izraelskim sustavima protuzračne obrane, navodi izraelski medij.

Sustav dugog dometa Arrow 3, dizajniran za obaranje projektila iznad Zemljine atmosfere, dovoljno je moćan da ponudi zračnu zaštitu susjednim državama Europske unije. Prema izraelskom proizvođaču IAI, sustav Arrow 3 može presresti balističke projektile ispaljene s udaljenosti do 2400 kilometara. Prvi put postavljen je u bazu izraelskih zračnih snaga 2017. i korišten je za zaštitu Izraela od napada iz Irana i Sirije.

Trebao bi ukupno koštati do 3,99 milijardi eura, smatra izraelski medij pozivajući se na dokumente Ministarstva financija u koje je uvid imala agencija AFP. Obrana je bila jabuka razdora između Francuske i Njemačke – piše dalje izraelski medij, a Francuska se žalila kako Njemačka godinama ne čini dovoljno na tom području – sve dok rat u Ukrajini nije naveo Berlin da najavi veliko povećanje vojne potrošnje.

Macron je u ponedjeljak kazao da je proturaketni sustav Mamba koji su zajedno razvile Francuska i Italija “sada raspoređen i operativan u Ukrajini, štiteći ključne instalacije i živote”. “Europa uistinu štiti Europu”, kazao je Macron, a zaključuje izraelski medij.

Ovdje bih dodao kako se zlobnici vjerojatno pitaju tko štiti Francusku i Europu od Macrona.