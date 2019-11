VELIKI PROPUST HRVATSKE POLITIKE! Hebrang eksplodirao zbog Vučića: Za Dnevno rekao što je HDZ trebao učiniti!

Bivši HDZ-ov ministar i istaknuti član HDZ-a i hrvatske suvremene politike Andrija Hebrang zgrožen je činjenicom da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dolazi u Zagreb na kongres Europske pučke stranke na kojem bi trebao održati i govor. Smatra da je to veliki propust hrvatske politike. Evo kako je to objasnio za Dnevno.

Zamolivši ga da komentira buru u javnosti koja je nastala zbog Vučićeva dolaska Hebrang odlučno poručuje: “Ova cijela situacija ne da je sporna, nego je nedopustiva. Aleksandar Vučić ne samo da sada vodi jednu izrazito protuhrvatsku politiku. Aleksandar Vučić jedan je od krivaca za tragediju hrvatskog naroda u srpskoj agresiji. On je 90-ih godina dolazio u Hrvatsku i držao ratno-huškačke govore. To je sve vrlo dobro dokumentirano i dostupno. On je tada vikao: ‘Glina je Srbija, nikada ovo neće biti Hrvatska!’ i na taj način je poticao Srbe na agresiju i na počinjenje zločina. Protiv takvog čovjeka je definitivno trebao biti pokrenut proces odgovornosti za takvo ponašanje. Njegovim poticanjem i huškanjem je velik broj ljudi bio zaveden i krenuo u potpuno nepotrebnu agresiju i naravno, činio nepotrebne zločine.

To je trebao biti odnos prema Vučiću i trebala je naša diplomacija međunarodnoj javnosti dostaviti te govore i pokazati kakav je to čovjek. Diskreditirati ga u diplomatskim i međunarodnim krugovima. Umjesto toga mi ga pozivamo da dođe kao predsjednik i gost države, a sada će biti ovdje i u okviru kongresa Europske pučke stranke.

To je nešto što je apsolutno protiv interesa Hrvatske države i ja to dovodim u vezu s 20-godišnjom hrvatskom politikom kojoj je glavni cilj tajiti zločine u srpsko-crnogorskoj agresiji. Na taj način ponovno izjednjačavaju agresora i žrtvu i da mi je netko 90-ih rekao da će taj Aleksandar Vučić doći u Zagreb i držati govore, ja bih tom sugovorniku rekao da mora ići na pregled.”

Govoreći o odgovornosti HDZ-a za ovu situciju, Hebrang nam kaže da ono što je HDZ mogao učiniti u ovoj situciji jest, “podastrijeti Europskim pučanima dokaze o kojima sam govorio i objasniti zbog čega smo tog čovjeka trebali proglasiti kao personu non grata. Dakle sa dokazima, sa snimkama, evidencijama isposlovati istinu u međunarodnoj javnosti. Ali mi ne želimo tu istinu u Hrvatskoj, a kako bismo je onda i isposlovali izvan hrvatskih granica. Mogli smo i morali utjecati.”





Hebrang se složio i s tezom da je mekan stav prema Srbiji odraz pritisaka izvana i geopolitičkih interesa, ali i nadodaje: “Takav stav Hrvatske odraz je širih međunarodnih interesa (interes drugih zemalja), ali među ostalim, takav stav je odraz interesa određenih grupacija u Hrvatskoj koje nazivamo duboka država. To su oni koji vuku konce iz pozadine i vraćaju Hrvatsku u regiju. Zbog svega toga se i prikriva istina o Domovinskom ratu. Zato nema suđenja ratnim zločincima, zato, nakon svog ovog vremena, nismo objavili koliki je broj ubijenih civila u srpsko-crnogorskoj agresiji. Nismo objavili ni konačan broj ubijenih u Vukovaru.”

“Svaka država mora štiti svoje interese, a ne interese drugih u tom kolopletu. Sigurno je da mora učiniti i brojne ustupke velikim silama. Ali nema potrebe da dopustimo da Vučić dolazi u Zagreb i da se tu kočoperi po javnim mjestima i drži prodike Hrvatskoj i vrijeđa sve hrvatske žrtve”, poručuje Hebrang za Dnevno.