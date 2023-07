Veliki prevrat u slučaju Koste: Pištolj ipak nije bio u sefu? ‘Skica izgleda kao nešto iz video igrice ili horor filma’

Da je beogradski dječak-ubojica (13) pomno pripremao neviđeno zlo u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, potvrdilo je još jedno otkriće istražitelja.

Naime, dva dana prije masovnog ubojstva isključio je sigurnosnu kameru u stanu kako bi za sobom ostavio što manje tragova, tvrdi upućeni izvor Republike.

Uz sve podatke o njegovim interesima, pretragama na internetu, knjigama koje je čitao, istražni organi otkrili su još nekoliko važnih detalja.





‘Obožava krimi serije, poput ‘Zločinačkih umova”

“Utvrđeno je da je dječak 1. svibnja, odnosno dva dana prije upada u školu i otvaranja vatre na čuvara i učenike, isključio sigurnosnu kameru u stanu koja je zaklonila dio sobe s ormarom. U tom je ormaru bio očev kovčeg. Kofer ima šifru, a njegov otac je u njemu držao oružje i streljivo. Dječak je znao tu šifru jer se radilo o putnom kovčegu koji je obitelj često koristila”, otkriva izvor.

Dodaje da je tako dječak dobio dva pištolja koja je 3. svibnja u ruksaku ponio u školu.

“Obožava krimi serije, poput ‘Zločinačkih umova, a u nekoliko epizoda ove serije ubojica briše tragove isključivanjem interne kamere u kući. Znao je da će srbijanski forenzičari pregledati sve snimke, pa i one iz stana na kojima ga vide kako uzima oružje. Nevjerojatno je da je ovo ubojstvo tako precizno pripremio 13-godišnji dječak”, kaže izvor.

Kada se klupko zločina u “Ribnikaru” počelo odmotavati nakon uhićenja dječaka-ubojice, ni najiskusniji MUP-ovi inspektori nisu mogli vjerovati koga imaju pred sobom. Školski izvještaji upućivali su da je riječ o natprosječno inteligentnom dječaku koji je zainteresiran za sport, ali je i vješt u baratanju informacijskim tehnologijama.

“Sada je jasno da je mogao upravljati sigurnosnom opremom za nadzor u stanu i po potrebi gasiti i paliti kamere”, napominje ovaj izvor.

‘Skica izgleda kao nešto iz video igrice ili horor filma’

Dječak je zločin planirao najmanje mjesec dana, pokazali su dosadašnji rezultati istrage. Napravio je popis ljudi koje je planirao ubiti. U sobi je imao i papire na kojima se vidi da je razrađivao plan kako da svoje namjere provede. Na jednom listu se vidi da je nacrtao plan škole "Vladislav Ribnikar", te podijeljen po katovima gdje je koji razred imao nastavu. Na komadu papira napisao je i tko su mu "prioritetne mete".









“Skica izgleda kao nešto iz video igrice ili horor filma, što ukazuje da je on do detalja planirao kako će ući u školu i koliko će djece pobiti iz VII-2, VII-3, VIII-4”, navedeno je na konferenciji za novinare nakon ubojstva . Dječaka sada pregledavaju psihijatri i psiholozi u Kliničkom centru Srbije. Tamo je pod posebnim policijskim nadzorom. Sudbina ovog najmlađeg masovnog ubojice na svijetu ovisi o izvješću stručnog tima KCS-a.

Dječak je neposredno prije zločina na internetu pretražio Kazneni zakon Srbije kako bi istražio mogu li djeca kazneno odgovarati.

"Na temelju njegove istrage zaključuje se da je napad na školu organizirao točno određenog datuma jer je znao da mu je do 14. rođendana ostalo nešto više od dva mjeseca i da mu je toliko preostalo od kriminala. odgovornost ako je počinio kazneno djelo", kaže slučajno upoznat izvor.









Najviše ga je fascinirao airsoft

Utvrđeno je i da je noć prije masovnog ubojstva gledao američki blockbuster o masakru u školi u Americi.

Dječak-ubojica okušao se u nekoliko borilačkih vještina, no najviše ga je fascinirao airsoft, antistresna igra koja trenira vojno-taktičke vještine, prvenstveno za odrasle. S ocem je posjetio jedan takav klub u Srbiji. S ocem je posjetio i streljanu u Beogradu, gdje je vježbao gađanje bojevom municijom.

Ocu dječaka određen je pritvor zbog sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Terete ga da nije vodio računa o čuvanju oružja, pa je njegov sin došao do dva pištolja i streljiva kojima je ubio devet školskih kolega i školskog čuvara.

Prema riječima odvjetnika Nikole Ristovića, maksimalna zapriječena kazna za ovo djelo je 12 godina zatvora.

“Ako je došlo do teške tjelesne ozljede osobe ili materijalne štete velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. No, ako je nastupila smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do 12 godina”, objašnjava Ristović.