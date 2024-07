Veliki preokret u Francuskoj: Ljevica pobijedila, premijer ponudio ostavku

Autor: I.G.

Francuska ljevičarska koalicija Nova narodna fronta (NFP) osvaja najviše mjesta u drugom krugu glasovanja na parlamentarnim izborima i mogla bi odnijeti neočekivanu pobjedu ispred krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN), objavile su vodeće agencije za ispitivanje javnog mnijenja.

Prema procjeni IFOP-a za televizijsku kuću TF1, NFP bi mogao osvojiti između 180 i 215 mjesta u parlamentu u drugom krugu glasovanja. Anketa Ipsosa za France TV projicira da bi ljevičarski blok mogao osvojiti između 172 i 215 mjesta.

Anketa Opinionwaya za C News TV predviđa da bi Nova narodna fronta mogla osvojiti između 180 i 210 mjesta, dok anketa Elabea za BFM TV

Centristički blok predsjednika Emmanuela Macrona bio je tijesno ispred stranke RN Marine Le Pen u borbi za drugo mjesto, prema ovim anketama. Za apsolutnu većinu u Nacionalnoj skupštini, donjem domu francuskog parlamenta, potrebno je osvojiti 289 zastupničkih mjesta.

Francuski premijer Gabriel Attal ponudio je ostavku. Nakon što je ustanovljeno kako niti jedna stranka neće moći formirati većinsku vladu, Attal je rekao kako će se povući s pozicije. “Iako su predviđeni rezultati bili tri puta bolji, to ne znači da je to većina. Vjeran republikanskoj tradiciji, povući ću se sutra ujutro”, rekao je.

Attal je u istoj stranci kao i Macron za koju se očekuje kako će dobiti između 150 i 170 mandata u Nacionalnoj skupštini. “Razmišljam o svojoj dužnosti da poštujem suverenitet naroda. Dame i gospodo, večeras dolazi nova era. Što se mene tiče, počinje od sutra”, zaključio je Attal.

Kritike s desnice

Javila se Marine Le Pen. “Naša pobjeda je samo odgođena”, rekla je za TF1 TV, dodajući da “vidi sjeme sutrašnje pobjede u današnjem rezultatu”. Zatim se okomila na sadašnjeg predsjednika Emmanuela Macrona, rekavši da je u “neodrživoj” poziciji.









Vođa francuske desnice Jordan Bardella oštro je kritizirao svoje političke protivnike nakon neočekivane pobjede ljevičarskog saveza Nove narodne fronte (NFP) na parlamentarnim izborima.

Bardella je centristički tabor predsjednika Emmanuela Macrona i lijevi savez nazvao “jedinstvenom strankom” i “savezom nečasnih”. Posebno je kritizirao “izborne dogovore” koji su, prema njegovim riječima, “gurnuli Francusku u naručje Jean-Luca Mélenchona”, vođe krajnje ljevice.

Ljevičarski tabor i Macronove centrističke snage sklopili su pragmatičan savez prije drugog kruga izbora. U izbornim jedinicama gdje su tri kandidata prošla u drugi krug, mnogi kandidati su se povukli kako ne bi međusobno oduzimali glasove, što je značajno smanjilo broj mandata radikalne desnice.









“Zamah koji je nosio RN, koji ga je doveo daleko ispred u prvom krugu i omogućio mu da udvostruči broj zastupnika, ključni su elementi naše pobjede u budućnosti”, rekao je Bardella.

Prema prvim projekcijama, lijevi savez NFP vodi na parlamentarnim izborima i mogao bi osvojiti 172 do 215 od 577 mjesta. Nacionalno okupljanje moglo bi završiti na trećem mjestu sa 120 do 152 mjesta, iza Macronovog centrističkog tabora sa 150 do 180 mjesta.

Pomak udesno u Francuskoj stoga je manje izražen nego što se očekivalo nakon prvog kruga u kojem je RN dobio 33 posto glasova, ali krajnje desničarski nacionalisti ipak će znatno proširiti svoju parlamentarnu skupinu koja je dosad brojala 88 zastupnika.

Prvi krug izbora

U prvom krugu izbora, najviše glasova osvojio je RN s trećinom ukupnih glasova, dok je druga bila Nova narodna fronta (NFP). Analitičari ih smatraju ekstremnim strankama s desnice i lijevice, što obje stranke odbacuju. Centristička koalicija predsjednika Emmanuela Macrona završila je na trećem mjestu.

Glasanje u manjim gradovima završilo je u 18 sati, dok će u većim gradovima trajati do 20 sati. Prve projekcije rezultata bit će objavljene u 20 sati.

Ovo su prve izlazne ankete:

Lijevo zelena koalicija: 172-192 zastupnika

Emmanuel Macron i saveznici: 150-170 zastupnika

Nacionalno okupljanje Marine Le Pen: 132-152 zastupnika