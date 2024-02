Veliki preokret u Europi, slomili su Orbana: Ukrajini stiže ogromna potpora

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na izvanrednom sastanku Europskog vijeća i sastanku lidera Europske pučke stranke u Bruxellesu. Danas je rekao da će čelnici država uložiti maksimalne napore za kompromis o makroekonomskoj pomoći Ukrajini, koju se dosad blokirao mađarski premijer Viktor Orban.

Po dolasku na samit, na kojem će se raspravljati o reviziji sedmogodišnjeg proračuna, unutar kojeg je i paket pomoći Ukrajini vrijedan 50 milijardi eura za iduće četiri godine, Plenković je rekao kako vjeruje da će se učiniti maksimalni napori kako bi se postigao kompromis te podsjetio da se na zadnjem samitu u prosincu 26 članica dogovorilo oko pomoći Ukrajini te da je jedino Mađarska bila protiv. Iz tog razloga je sazvan ovaj samit na kojem će se raditi na pridobivanju Mađarske. Prijedlog predviđa povećanje sadašnjeg Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje od 2021. do 2027. za 64,6 milijardi eura.

Od toga bi državne članice morala povećati svoj doprinos proračunu za 21 milijardu eura, 10,6 milijardi dobilo bi se preraspodjelom postojećih sredstava, a preostale 33 milijarde su samo jamstva za zajmove koje bi EU podigla i proslijedila Ukrajini po povoljnim uvjetima. Ukupni predloženi paket za Ukrajinu iznosi 50 milijardi eura, od čega su 17 milijardi bespovratna sredstva, a 33 zajmovi.

Čelnici svih 27 država članica postigli su na izvanrednom samitu u Bruxellesu dogovor o paketu pomoći Ukrajini u iznosu od 50 milijardi eura, objavio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

“Imamo dogovor. Svih 27 čelnika složilo se oko dodatnog paketa potpore od 50 milijardi eura za Ukrajinu unutar proračuna EU-a. Ovo osigurava postojano, dugoročno, predvidljivo financiranje za Ukrajinu”, objavio je Michel na društvenoj mreži X.

Izvanredni samit sazvan je jedino zato da se pokuša pridobiti suglasnost Mađarske. Na zadnjem samitu sredinom prosinca 26 članica postiglo dogovor o pomoći Ukrajini i jedno je je Mađarska bila protiv.

We have a deal. #Unity









All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…









— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024