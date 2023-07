Veliki preokret, Turska pristala da Švedska uđe u NATO

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg upravo je objavio da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pristao da Švedska uđe u NATO, što bi moglo potaknuti dodatne napetosti između NATO saveza i Rusije.

Stoltenberg, Erdogan i švedski premijer Ulf Kristersson sastali su se ranije kako bi razgovarali o zabrinutosti Turske oko dopuštanja Švedskoj da se pridruži NATO-u.

Mađarska je sada jedina članica NATO-a koja još nije pristala na ulazak Švedske u savez.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023