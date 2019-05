VELIKI PREOKRET: Otkrivamo tko je natjerao biskupe da povuku izjave o papi Franji!

Autor: Marin Vlahović

Naslovnica novog broja Hrvatskog tjednika izazvala je žustre reakcije raznih, uvjetno rečeno, lijevo ili liberalno orijentiranih medija koji su jedinstveni u osudi proglašavanja pape Franje antikristom. Zanimljivo je da isti krugovi nikada nisu izražavali zgražanje nad naslovnicama Novosti poput “Lijepa naša lijepo gori” i sličnih, prilično bizarnih provokativnih sadržaja koji redovito krase naslovnice tog političkog tjednika. Reagirao je i biskup u miru Mile Bogović, koji je zapravo povukao vlastitu izjavu, odnosno tekst koji je napisao za Hrvatski tjednik.

Bogović se oglasio nekoliko sati nakon što se Hrvatski tjednik pojavio na kioscima, a njegovu izjavu prenijeli su brojni portali.

“Poštovano Uredništvo Hrvatskog tjednika! Zahvaljujem što ste moj članak o Papinoj izjavi o kanonizaciji kardinala Stepinca vjerno prenijeli. Ipak mi je žao što sam vam poslao svoj tekst jer ste mu svojom opremom toliko iskrivili smisao da se moram pozvati na zakon i tražiti da ovo objavite u narednom broju.

Najprije, na naslovnici sam smješten ispod glavnog naslova ‘Antikrist” s Papinom slikom. Meni tu nije mjesto! Naslovili ste moje tekst ‘Napad pape Franje na Hrvate je poput srpske bombe’. Nigdje ne spominjem ni jedno ni drugo, kao što ne govorim da Papu ‘ne treba’ pozvati u Hrvatsku. U mom tekstu nigdje se ne spominje poimence nijedan nuncij.

Ne kažem da je cijela oprema loša, ali mogu reći da su naslovnica, smještaj i naslov, kao i neki podnaslovi u tekstu napad na mene kao biskupa Katoličke crkve. Čitatelje molim da svoj sud donesu nakon pročitanog teksta, a ne na temelju opreme koju mu je Uredništvo dalo”, stoji u izjavi biskupa u miru Mile Bogovića koja se pojavila u medijima, dok se tinta na stranicama Hrvatskog tjednika praktički nije ni osušila.

Iz pismene izjave i djelomičnog demantija opreme Hrvatskog tjednika, koju je svim medijima uputio Bogović, vidljivo je da uredništvo Hrvatskog tjednika nije interveniralo u sam tekst autora, već je sporna oprema na naslovnici. U demantiju umirovljeni biskup optužuje uredništvo Hrvatskog tjednika da kaže kako nije spomenuo srpske bombe i napad pape Franje na Hrvate, ali iz njegova se teksta se vidi da je takva interpretacija legitimna. Da podsjetimo, biskup u miru Mile Bogović, u vlastitom tekstu za koji kaže da je vjerno prenesen u Hrvatskom tjedniku, piše sljedeće:

“… Kako bi se reklo, mijenjam hladne obloge da budem hladne glave kako u razgovorima ne bih reagirao preuranjeno i neodmjereno. Ne uspijevam u tome, kao ni drugi s kojima sam u kontaktu. Kolega mi kaže da Papina izjava iz aviona podsjeća na udare iz zraka kada smo bježali u skloništa…”

Bogović stavlja riječi u usta kolegi svećeniki ili biskupi koji papinu izjavu uistinu uspoređuje s ratnim bombardiranjima. Također koristi množinu kada prepričava zajedničko bježanje u skloništa. Svatko tko čita te riječi može zaključiti da je Bogović papinu izjavu usporedio sa srpskim bombama. Ako sada smatra da je takva usporedba neumjesna ili kriva, možda je nije trebao stavljati nepoznatom kolegi u usta.

Također, točno je i to kako je napisao da papu Franju ne treba pozivati u Hrvatsku. Doduše, u daljnjem tekstu, Bogović stvarno elaborira takvo stajalište i daje mu ponešto drugačiji i širi kontekst, ali opet nigdje ne piše kada bi bilo dobro da papa Franjo posjeti Hrvatsku, iz čega se može ponovno izvući zaključak da papa Franjo nije dobrodošao.

Za komentar cijelog slučaja zamolili smo i glavnoga urednika Hrvatskog tjednika Ivicu Marijačića.

“Nema nikakvih demantija. Javili su se biskupi Mile Bogović i Vinko Puljić koji je dao intervju. I Puljić je poslao demanti. Oni demantiraju naslovnicu, koja nije njihova stvar i nema veze s njima. Oprema je stvar uredništva. Jasno mi je da su pod velikim pritiskom određenih krugova, ali nema se tu što demantirati. Što se tiče pape Franje, on je jasno stao uz patrijarha Irineja koji podržava velikosrpsku agresiju i projekt Velike Srbije, i to treba jasno reći. Reakcije su različite, neki nas i napadaju, ali kada je netko protiv Hrvatske, onda se o njemu nema što lijepo govoriti i pisati, pa makar on bio i papa”, izjavio je za naš portal Ivica Marijačić.