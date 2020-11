VELIKI POVRATAK MOĆNOG HDZ-ovca: On će pokazati mladim lavovima kako stranci donijeti pobjedu!

Autor: Iva Međugorac

Nikakvom se revolucijom ne može nazvati drugi val unutarstranačkih izbora u HDZ-u u sklopu kojega je članstvo vladajuće stranke biralo šefove lokalnih organizacija.

Zapravo je riječ o nastavku izbornog procesa koji je proljetos prolongiran zbog pandemije koronavirusa i lockdowna koji je uslijedio nekoliko dana nakon što su HDZ-ovci na čelo svoje stranke doveli Andreja Plenkovića i njegov tim.

Iako je trenutna epidemijska slika Hrvatske znatno složenija i kritičnija nego što je to bilo proljetos, upravo je Plenković bio taj koji je inzistirao na provedbi izbora jer se oni u vladajućoj stranci, ali i premijerovu timu, smatraju uvertirom u lokalne izbore, a na njih je predsjednik Vlade želio izaći sa svojim kadrovima kako mu se ne bi dogodila neočekivana iznenađenja.

Plenkovićevim nastojanjima unatoč, neka se iznenađenja ipak nisu mogla izbjeći, a osim toga, neki HDZ-ovi dugogodišnji kapitalci ipak se nisu uspjeli srušiti niti su takvi dugogodišnji stranački kadrovi imali adekvatne konkurente, što se u političkim kuloarima naglašava kao jedna od najvećih Plenkovićevih slabosti.

Časne namjere

Drugi je val unutarstranačkih izbora potvrdio kadrovsku opustošenost vladajuće stranke te dao naslutiti da od Plenkovićevih mladih lavova i dugo najavljivanog pomlađivanja stranke nema ništa. Sve i da su te namjere časne, s časnim namjerama izbori se ne mogu dobivati. Da su izbori složena operacija, Plenković je na svojoj koži osjetio kada je na europskim izborima ostao bez najavljivanog petog mandata koji je odlepršao na krilima crnog labuda, a kako mu se takvo što ne bi ponovilo na parlamentarnim izborima, liste je posložio s kadrovima u koje vjeruje.

U skupinu kadrova kojima vjeruje nedvojbeno spada i glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić, premijerov prijatelj iz djetinjstva, koji je u drugom valu unutarstranačkih izbora za premijera odradio onaj teži, pa i prljaviji dio posla. Uz to što je Katičić bio zadužen za to da se izbori održe u skladu s epidemiološkim preporukama, on je u premijerovo ime pozivao kandidate koji su se kanili natjecati protiv onih koje je Plenković označio kao svoje ljude.

Ti su razgovori uglavnom bili produktivni pa Plenković zadovoljno trlja ruke, a razloga za zadovoljstvo ima i Katičić koji stasa u novog stranačkog operativca, što nije mala stvar. Drugi je val doista iznjedrio poneko novo lice, no u zadarskom kraju novosti nema. Ondje je jedini kandidat za predsjednika zadarske Županijske organizacije bio Božidar Kalmeta, koji je time potvrdio svoj utjecaj u vladajućoj stranci. Premda su Davor Božinović i Mate Granić nastojali umanjiti njegovu ulogu u stranci, taj se plan izjalovio pa Kalmeta sada ide korak dalje.

Nema promjene

Po zadarskim političkim kuloarima šuška se o njegovu velikom povratku, navodno će Plenkovića pokušati nagovoriti da baš on bude HDZ-ov kandidat za zadarskoga župana, a upućeni kažu kako nije nemoguće da se to i dogodi jer je predsjedniku Vlade osvajanje te županije veoma važno, a za razliku od svih ranijih izbora, na ovim nadolazećim lokalnima u zadarskom bi kraju mogao imati snažnu konkurenciju u nekome od kandidata iz Škorina tima – nije nemoguće da to bude osebujna saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto.

Takvim kandidatima u Zadru konkurirati može samo Kalmetina mašinerija, a kada ga je već vratio u politički život, ne postoji razlog da ga Plenković ne podrži u namjeri da se kandidira za župana. Uostalom, Kalmeta je Plenkovića podržao i na parlamentarnim, ali i na unutarstranačkim izborima, odvažno mu čuvajući leđa od svih udaraca ispod pojasa.

To da je Kalmeta spretan tip i još spretniji političar, potvrđuje se iz toga što na političkoj pozornici opstaje gotovo dva desetljeća, ostavljajući za sobom sve afere i brojne sudske procese. Za sobom je sve probleme ostavio i Lovro Kuščević onoga časa kada je odstupio s ministarske pozicije, no to što više nije na nacionalnoj sceni ne znači da je Kuščević digao ruke od politike, uz Plenkovićevu potporu, kandidirao se za šefa HDZ-a u Nerežišću te kao jedini kandidat i pobijedio.

Da se o Kuščevićevoj kandidaturi pitalo Antu Sanadera, ovaj bi bez puno razmišljanja jasno i glasno rekao ne! Kuščević ne pripada njegovu političkom krugu, no njegovu političkom krugu zato pripada Vice Mihanović koji je preuzeo splitski HDZ. Ključeve splitske organizacije prepustio mu je Petar Škorić, koji je od politike odlučio odustati, što je potvrdio i napuštanjem splitskog gradskog vijeća. Mihanović bi, kako zasad stvari stoje, trebao biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita na svibanjskim izborima, a to upućeni u stranačke strukture moći nazivaju svojevrsnim Plenkovićevim porazom.

Naime, novi šef splitske organizacije kadar je Ante Sanadera, čiji je tim, uz vlast na županijskoj razini, preuzeo i vlast nad splitskim HDZ-om, dok je od kandidature za gradonačelnika, uz Andru Krstulovića Oparu, odustao i Domagoj Maroević koji je ujedno i Plenkovićev prijatelj. Dalmacijom tako u cijelosti vladaju Sanaderovi ljudi, dok je u Slavoniji situacija za šefa HDZ-a ipak nešto pogodnija. Ivan Anušić i dalje je prvi čovjek osječko-baranjske županijske organizacije, no njemu se ionako nitko nije usudio suprotstaviti. Uz njega, kormilo osječkog HDZ-a preuzeo je mladi Ivan Radić, koji slovi kao kadar Gordana Jandrokovića, dok je u predsjedničku strukturu osječkog HDZ-a ušla i najmlađa ministrica, Nataša Tramišak. Radić, kojega inače u stranci nazivaju HDZ-ovim otrovom za žene, već se sada smatra kandidatom za gradonačelnika Osijeka, a šanse da postane gradonačelnikom i više su mu nego dobre jer adekvatne konkurencije zapravo i nema. Uz to, u svojem je rodnom gradu na dobrom glasu kao uspješan, pristojan i odmjeren mladić. Kad je o Vukovarsko-srijemskoj županiji riječ, i tu Plenković može biti zadovoljan, u srazu s revoltiranim Dabrom pobjedu je odnio njegov kandidat i ministar obrane Mario Banožić.

Afere nisu smetale

No, i ovo Plenkovićevo slavonsko zadovoljstvo moglo bi se opisati kao relativno, što se pak potvrđuje u požeškom ogranku. Naime, tamošnji gradonačelnik Darko Puljašić kao jedini kandidat ponovno je izabran za šefa gradske organizacije, što možda i ne bi bilo previše značajno da Puljašiću iduće godine ne počinje suđenje za malverzacije subvencijom Ministarstva regionalnog razvoja teškom milijun kuna. Da bez takvih aferama obilježenih figura Plenković ne može funkcionirati, potvrdilo se i ljetos kada se Puljašić našao na HDZ-ovoj listi za Sabor, no nedugo nakon što je ušao u parlament, požeškom gradonačelniku skinut je zastupnički imunitet zbog provođenja istrage u navedenoj aferi u kojoj ga tereti Državno odvjetništvo.

Uz to što će s tim utegom nastaviti rukovoditi gradskom organizacijom, Puljašić svoj utjecaj na stranački život nastavlja graditi i kao dopredsjednik županijskog odbora. Ništa jednostavnija nije situacija ni s njegovim zamjenikom Marijem Pilonom, koji je na nedjeljnim izborima postao potpredsjednik gradskog odbora iako se i protiv njega provodi istraga zbog pogodovanja. Pilon je medijske stupce punio i zbog prekršajne prijave za obiteljsko nasilje koju je protiv njega i njegove supruge Ivone podnijela tamošnja policija.

Slučaj je došao sve do prekršajnog suda, no bračni par je na koncu oslobođen. Slobodnim čovjekom može se smatrati i dugogodišnji virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, koji je na unutarstranačkim izborima još jednom preuzeo ulogu predsjednika tamošnjeg gradskog odbora HDZ-a, i to također kao jedini kandidat za tu poziciju. Krajem kolovoza prošle godine Kirin je nepravomoćno oslobođen za aferu Fimi medija u kojoj ga je USKOK teretio da je kao ministar policije u Vladi Ive Sanadera sklapao poslove s tom agencijom, znajući da je riječ o novcu koji se prikuplja za stranačke crne fondove. Lišo je Kirin prošao i prije nekoliko mjeseci, kada je njegov grad zatresla ozbiljna afera nakon što se saznalo da je iz gradske blagajne nestalo 17 milijuna kuna. Za nestanak novca jedini osumnjičeni je pokojni gradski pročelnik Siniša Palm koji je počinio samoubojstvo.

Uz Kirina, status najutjecajnijeg čovjeka virovitičkog kraja potvrdio je i Josip Đakić koji je reizabran za predsjednika županijskog odbora HDZ-a, za tu funkciju Đakić, baš poput Kirina, konkurenciju nije ni imao, što je u jednu ruku i razumljivo jer je riječ o moćnom saborskom zastupniku i predsjedniku HVIDRA-e kojemu nisu naštetile istrage i kazne Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, baš kao ni sukobi s Plenkovićem oko bivšeg ministra Tomislava Tolušića, ali i oko Milorada Pupovca.

Ucjene koje je Đakić upućivao predsjedniku svoje stranke tražeći da se riješi Pupovca nisu pale na plodno tlo, Đakić se predao na unutarstranačkim izborima zauzimajući Plenkovićevu stranu, međutim, njegov reizbor i nedostatak protukandidata u virovitičkoj županiji potvrda su premijerove slabosti. Pobjeda Josipa Ostrogovića na izborima u riječkoj organizaciji također se smatra jednom vrstom Plenkovićeva poraza.

Ostrogović je snage odmjeravao s Kristijanom Staničićem, dok je za predsjednika primorsko-goranskog ogranka stranke kao jedini kandidat potvrđen Oleg Butković. Donedavni predsjednik riječke organizacije Lucijan Vukelić očekivano se nije ni kandidirao znajući da je veliki dio članstva bio nezadovoljan njegovim dvama mandatima jer stranku u operativnom smislu nije korektno vodio iako njegovi rezultati izbora zapravo nisu bili nekorektni.

Njegovom inertnošću otvorio se prostor za Ostrogovića koji se članstvu nametnuo preko istupa u Gradskom vijeću, ali i kroz druge javne nastupe i rad s temeljnim ograncima koji su mu dali veliku podršku za kandidaturu nagrađujući time i njegov angažman kao predsjednika Kluba vijećnika u Gradskom vijeću. Nije, međutim, Ostrogović prvi izbor stranačke središnjice, favorit Zagreba bio je Staničić koji se spominjao i kao mogući kandidat za riječkoga gradonačelnika, no nakon nedjeljnih izbora HDZ će o tome morati dobro promisliti jer je Staničić jedne lokalne izbore već izgubio.

Promišljanja će u vladajućim redovima biti i oko Ličko-senjske županije, Plenkovićev favorit Marijan Kustić rukovodi županijskom organizacijom, međutim, on se nema namjeru kandidirati za župana pa će stoga nakon ovih stranačkih izbora vodstvo vladajuće stranke morati krenuti u potragu za adekvatnim kandidatom za župana, ali i kandidatima za gradonačelnike u ovoj za HDZ iznimno važnoj županiji na čijem je čelu Darko Milinović pa postoji mogućnost da stranka sklopi tihi pakt sa svojim bivšim članom koji je nedavno osnovao vlastitu političku stranku. Paktovi u Zagrebačkoj županiji zato nisu urodili plodom. Iako je mladi Mislav Herman kao Plenkovićev kandidat odnio pobjedu u zagrebačkoj organizaciji, na županijskoj razini situacija je najblaže rečeno bizarna. Predsjednik Županijske organizacije postao je Željko Turk, koji je prema tvrdnjama upućenih bio favorit Gordana Jandrokovića, dok je poraženom Damiru Mikuljanu uz premijera Plenkovića bio sklon i Davor Božinović.

Svađe i tučnjave

Međutim, unutarstranački izbori u Zagrebačkoj županiji u posljednjim danima kampanje izmakli su kontroli do te mjere da je Mikuljanov kandidat za potpredsjednika Josip Mahović Pinij primio prijetnje smrću. Ovom branitelju stigla je kutija s tri zaklane kokoši kojima je bila odrubljena glava, a na tome prepirke nisu stale pa je tako dio medija izvještavao i o fizičkim sukobima među HDZ-ovcima. “Prije nekoliko dana kandidat za potpredsjednika Tomislav Masten iz tima gradonačelnika Zaprešića Željka Turka, koji se kandidirao za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije, nokautirao je i prebio u samoborskom lokalu H2O gosta tog kafića Tomislava Šoića. Tomislav Šoić je kobnog dana došao u u lokal H2O u Samoboru, gdje je zatekao Tomislava Mastena.

Kako kažu očevici, Šoić je dobacio Mastenu: ‘Kaj ti nisi u zatvoru?’.Nakon toga ga je ovaj nokautirao i premlatio. Zbog nastalih ozljeda, koje su za Šoića mogle biti opasne za život, stigla je Hitna pomoć i odvezla ga, a policija je došla obaviti očevid.” Valja podsjetiti da se Mastena spominjalo i u aferi Janaf te je on na stranačkim izborima bio kandidat za potpredsjednika iz Turkova tima. Sve u svemu, Plenković možda doista proljetos jest preuzeo HDZ i u vrh stranke uveo svoj tim, no neki timovi na nižim, ali značajnim lokalnim razinama ostali su postojani kao i uvijek dosad, a iz toga, pak, proizlazi da je ideja novog, modernog HDZ-a tek mrtvo slovo na papiru koje se iz teorije u praksu teško prebacuje, jer na koncu u politici se uvijek gledaju samo pobjede, a mladi lavovi dosad nisu pokazali da su oni ti koji stranci donose pobjede. Bez puno riječi tu je lekciju usvojio i europski premijer Plenković, čiji bi briselski šefovi vrlo vjerojatno s nevjericom gledali na neke lokalne šerife koji godinama uz potporu stranačke središnjice harače svojim sredinama.