VELIKI POVRATAK ‘DEČKA S TREŠNJEVKE’: Nestao je iz javnosti, ali od Hrvatske ne odustaje – priprema gradnju nove tvornice!

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Dečko sa zagrebačke Trešnjevke koji živi svoj hrvatsko- američki san, tim riječima dalo bi se opisati nekadašnjeg predsjedničkog kandidata Borisa Mikšića koji se na predsjedničkim izborima 2005. godine pojavio doslovno niotkuda. Unatoč tome što su rijetki do pojavljivanja na tim izborima za njega čuli, Mikšić je osvojio 400.000 glasova te mu je za dlaku izmaknuo ulazak u drugi izborni krug. Drugi put predsjednikom je pokušao postati 2009. godine, no tada nije polučio značajniji rezultat. Potom nestaje iz javnosti, ali od Hrvatske ne odustaje, godinama gradi svoju uspješnu poduzetničku priču u Belom Manastiru. Mikšić živi na relaciji SAD – Hrvatska, velik dio vremena provodi u Floridi, a na popisu njegove imovine nalazi se devet kuća, dva stana i penthouse. Sva ta imovina koju Mikšić posjeduje “preko bare” ne može se mjeriti s klijeti i imanjem na Banskom brdu iznad Belog Manastira, kamo bježi od užurbane svakodnevice. U Baranji za Mikšića dobro znaju, kako i ne bi kada je u najvećem gradu te regije otvorio tvornicu EcoCortec. Riječ je o pogonu dijela njegove američke grupacije Cortec, pod kojom radi deset tvornica s više od 500 radnika, a koja godišnje vrti oko sto milijuna dolara prihoda. O svojim poslovnim i političkim pothvatima Boris Mikšić govori nakon godina medijske apstinencije.

Sjetite li se vremena kada ste bili kandidat za predsjednika i kako to da nakon toga niste nastavili političku karijeru?

Kao nezavisni kandidat koji je sam financirao svoje kampanje pošteno zarađenim novcem osvojio sam više od 500.000 glasova u dvije predsjedničke, dvije parlamentarne i jednoj lokalnoj kampanji. Nažalost, Guinness Book of World Records me je obavijestio da za političke kampanje nemaju kategoriju pa me nisu mogli uvrstiti kao rekordera. Budući da sam 10 godina bio na funkciji počasnog generalnog konzula u SAD-u tijekom Domovinskog rata i u poslijeratnim godinama, bilo je logično da se angažiram na političkoj sceni za boljitak naše domovine.

Kako radite u uvjetima pandemije?

Pandemija nas je zatekla u Floridi, gdje nam je rezidencija i jedna od tvornica Cortec Biotechnology Campus. S obzirom na to da su putovanja zbog pandemije riskantna, iz svog ureda komuniciram s našim menadžerima diljem svijeta.

Zašto ste preko tvrtke EcoCortec donirali hrvatskim bolnicama 80 tisuća kuna za borbu protiv koronavirusa?

To nije ni prva ni zadnja donacija namijenjena za pomoć mojoj domovini u ovim teškim trenucima. Često se sjetim riječi Johna Kennedyja: “Ask not what country can do for you, but what you can do for your country“. Puno veću donaciju dali smo za obnovu Vukovarskog vodotornja koji je svečano otvoren prije nekoliko dana.

Kako se pandemija koronavirusa manifestirala na vaše poslovanje? Osjetite li posljedice?

EcoCortec, prva hrvatska tvornica bioplastike, u listopadu je zabilježila rekordnu prodaju otkako smo počeli s proizvodnjom prije 14 godina. Pandemija je imala relativno mali utjecaj na poslovne rezultate, više je utjecaja na boljitak imala visoka kvaliteta proizvoda, brza isporuka i ciljani marketinški programi prema naftnom sektoru, dok je automobilski sektor bio u lockdownu. Izrazito sam ponosan što ni u jednoj od devet tvornica u sastavu Cortec grupe i prodajnih ureda diljem svijeta nismo otpustili ni jednog djelatnika niti smo smanjivali plaće ili bonuse za uspješno poslovanje.

Pripremate gradnju treće tvornice u Hrvatskoj. O kakvom je projektu riječ?

Nova tvornica za obradu polimera bit će izgrađena u okviru EcoCortecova kompleksa u Belom Manastiru, gdje smo već otkupili parcelu veličine 5000 četvornih metara.

Svoje poslovanje uspješno gradite u Belom Manastiru, a taj kraj slovi kao zapostavljen, mnogi smatraju da se ondje ne isplati ulagati. Kako to da ste se vi odlučili baš za Beli Manastir i investiranje u tome gradu i tome kraju?

Moto moje predsjedničke kampanje bio je: “Kad gospodarstvo diše, društvo cvjeta”. Odlučio sam obilaziti poslovne zone jer sam obećao svojim glasačima da ću uložiti u greenfield investiciju pet milijuna eura. Među inim zonama posjetio sam Beli Manastir jer mi se taj grad svidio na prvi pogled i tako je pala odluka da to bude naša Baranja.

Koliko imate zaposlenika? Jeste li generalno zadovoljni radnom snagom u Hrvatskoj?

Upravo smo povećali broj djelatnika tijekom listopada za 20%, tako da sada zapošljavamo 55 osoba, uključujući i marketinški ured u Zagrebu. EcoCortecov tim izrazito je stručan, ljudi su marljivi i fokusirani, tako da je tvornica jedna od najuspješnijih u okviru Cortecove grupe koja pokriva više od stotinu zemalja na svim kontinentima. Vrlo sam zadovoljan podrškom koju nam je pružila lokalna zajednica Belog Manastira od prvog dana kad je krenula gradnja tvornice daleke 2004. godine. U sklopu hrvatske Cortec grupe još postoji Cortecros sa sjedištem u Zagrebu i modernom tvornicom u Kaštel Sućurcu. Ta firma je utemeljena 1998. kao “joint venture” Crosca i Cortec Corporation i fokusirana je na proizvodnju ekološki prihvatljivih kemijskih proizvoda za zaštitu od korozije. Ova kompanija također je izuzetno uspješna u svojoj branši i dobitnik je nekoliko Zlatnih kuna, nagrada za uspješno poslovanje. Kao i sestrinska firma u Belom Manastiru, 90% proizvodnje namijenjeno je izvozu i u ovoj pandemijskoj godini bilježe rekordne poslovne rezultate.

Koliko je teško biti investitor i poduzetnik u Hrvatskoj? Nailazite li na birokratske i administrativne prepreke, jeste li imali problema s politikom i političarima u tom smislu?

Kao što vidite iz navedenog, u Hrvatskoj se može uspješno poslovati, ne vidim nekih naročitih prepreka, naprotiv, kad se usporede troškovi poslovanja u Hrvatskoj sa zapadnom Europom, onda svakom investitoru s dobrim namjerama i uspješnom poslovnom strategijom mora biti jasno da se itekako isplati investirati u Hrvatsku.

Razmišljate li o povratku u hrvatsku politiku?

Poglavlje o mom sudjelovanju u politici završeno je s predsjedničkim izborima 2010. Bilo je to razdoblje u mom životu kojega se rado sjećam i puno sam toga naučio i postigao s obzirom na to da sam bio prvi nezavisni kandidat kojeg je narod prepoznao i nagradio.

Kako gledate na aktualnu vlast u našoj zemlji?

Hrvatski narod na prošlim je parlamentarnim izborima prepoznao koja je najbolja opcija za budućnost naše države i time pokazao svoju političku zrelost.

Podržavate li američkog predsjednika Trumpa, što kažete na njega i njegovu vladavinu?

Ovo su najneizvjesniji i najvažniji izbori u povijesti SAD-a jer je zemlja duboko podijeljena između republikanaca i demokrata. Do početka pandemije bio je period najuspješnijeg gospodarskog prosperiteta kojeg je urušio dolazak korone, ne samo ovdje nego i u EU-u. Osobno, zadnji put sam glasao za republikanskog predsjednika 1984., kad je pobijedio Reagan, ali ovaj put nemam drugog izbora nego ponoviti kome dati svoj glas…

Kako komentirate nastupe predsjednika Zorana Milanovića?

Budući da sam dosta dugo bio u diplomaciji, također i predsjednički kandidat s vizijom i manirama koje su glasači prepoznali, mogu reći da bi državnici po mom mišljenju trebali biti proaktivni, a ne reaktivni.

Vi ste svojedobno, govoreći o predsjedničkim izborima, tvrdili da ste svjedočili prevari, mislite li to i dalje i što se točno dogodilo u vašoj kampanji za predsjedničke izbore?

Kao što sam već rekao, moje poglavlje o sudjelovanju u politici davno je zaključeno i kao legalist, ja sam javno prihvatio odluku DIP-a da umjesto mene dama Jadranka Kosor ulazi u drugi krug sa Stjepanom Mesićem.

U kakvim ste danas odnosima s gospodinom Stjepanom Tuđmanom, s njim ste jedno vrijeme poslovno surađivali?

Stjepan Tuđman bio je moj kolega u zagrebačkoj V. gimnaziji, a poslije smo poslovno surađivali tijekom Domovinskog

rata. Kad je njegova firma Domovina d.o.o. otišla u likvidaciju, naravno da poslovna suradnja nije mogla biti održiva.

Planirate li se umiroviti, razmišljate li o tome tko bi vas mogao zamijeniti i preuzeti vaše poslovno carstvo?

Uopće ne razmišljam o mirovini, mene rad opušta, tijekom 47 godina radnog staža nisam imao ni jedan dan bolovanja. Moja žena Ines moj je partner u dobru i zlu, nasreću, 14 je godina mlađa od mene, pa kad ja posustanem, imam kome predati štafetnu palicu.

Što vas opušta, kako se odmarate od posla?

Ovdje gdje živimo na otoku Longboat Key, na jugozapadu Floride, živi se idilično, daleko od gradske buke i užurbanosti. Ines, naš pesek Rusty i ja provodimo vikende tijekom pandemije na našoj jahti “Lady Bavarkica“ i u svakodnevnim šetnjama po pješčanoj plaži uzduž Meksičkog zaljeva.