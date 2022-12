VELIKI POSAO LUKE MODRIĆA! Sprema veliki uspjeh izvan terena: Osnovao je tvrtku, a u pitanju je golema investicija

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Jedan od najuspješnijih hrvatskih reprezentativaca Luka Modrić i na ovom aktualnom svjetskom nogometnom prvenstvu, koje je za njega vjerojatno i posljednje veliko natjecanje u hrvatskom dresu, pokazao je fantastične igračke sposobnosti i neupitan timski duh i upornost koja je njegova odlika još od početka nogometne karijere. Zahvaljujući odličnoj igri u Real Madridu, za koji je ugovor potpisao još 2012. godine, Modrić je više puta biran u najbolju postavu Lige prvaka, a na prošlom svjetskom prvenstvu s hrvatskom reprezentacijom osvojio je srebro te s njime i Zlatnu loptu kao najbolji igrač tog prvenstva koje se odigravalo u Rusiji. Kao jedan od ponajboljih igrača svijeta, Modrić je očekivano i jedan od najbolje plaćenih nogometaša na svijetu – prema podacima Capologyja, u Realu zarađuje oko 9,4 milijuna eura. Nije se, doduše, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije zadržao samo na nogometu nego je krajem listopada 2020. godine u Madridu osnovao tvrtku Modric Family SL s početnim kapitalom od 3000 eura. Riječ je o tvrtki za nekretnine koja je dokapitalizirana ove godine pa od polovice lipnja njezin temeljni kapital iznosi 10,184.000 eura.

Goleme investicije

Inače je Modrić tu tvrtku osnovao godinu dana nakon što je u Luksemburgu zatvorio tvrtku zbog koje mu se u Španjolskoj sudilo za utaju poreza. Nova tvrtka zapravo je poduzeće koje se bavi kupnjom, gradnjom, održavanjem i iskorištavanjem svih vrsta nekretnina, a u opisu djelatnosti spominje se i gradnja hotela, ali i objekata u sportskim centrima. Prema tvrdnjama onih koji ga dobro poznaju, Modrić bi se uskoro mogao umiroviti, iako je kapetan Vatrenih još u odličnoj kondiciji, godine treniranja i brojne utakmice ostavile su traga na njegovu zdravlju i fizičkoj spremi, a kako mirovinu ne bi dočekao u neizvjesnosti, Modrić je još tijekom ljeta uložio u luksuznu lokaciju u Valdebebasu. Modrićevi poznanici svjedoče da se on ni nakon umirovljenja vjerojatno neće trajno vraćati u Hrvatsku, njegova adresa i dalje bi mogla ostati skupocjena madridska vila u kojoj živi sa suprugom Vanjom i djecom. Vrlo je izgledno da će Modrić nakon nogometne karijere u nekretninski biznis i ući sa svojom vjernom i boljom polovicom, a teren za to pripremili su tako što je proslavljeni reprezentativac tijekom ljeta kupio gotovo tisuću metara četvornih zemljišta na području El Viso. Riječ je o zdanju s više nekretnina u sklopu kojih se nalazi i nekadašnji hotel s vrtom koji se prostire na nešto više od 900 m2. Stručnjaci za nekretnine s kojima smo razgovarali procjenjuju da bi vrijednost tog Modrićeva zdanja mogla dosezati i do deset milijuna eura jer je područje El Viso trenutno najbogatije naselje u Madridu u kojem se nastanjuju političari, poduzetnici i mnogi drugi kojima milijuna ne nedostaje.

Tri stana i vila

Zemljište koje je Modrić kupio trenutno se vodi kao građevinsko, a naši sugovornici bliski reprezentativcu govore da će hrvatski nogometaš, po uzoru na svoje sportske kolege, ondje vjerojatno graditi urbane vile ili hotele. Da je Modrićevoj tvrtki fokus na nekretninama, jasno je i iz toga što je preko već spomenute tvrtke nedavno kupio čak tri stana u četvrti Valdebebas koja se nalazi nadomak sportskog kompleksa Real Madrida. Tom zdanju također ne manjka luksuza i sadržaja, u sklopu Modrićevih stanova nalazi se bazen, a svaka od tri nekretnine prostire se na više od 130 m2. Uz takvu raskoš vjerojatno nije potrebno ni spominjati spremišta i garažno mjesto, no recimo da ih posjeduju sva tri Modrićeva stana. Posjeduje Modrić i vilu koja se nalazi u La Moralejai, a uz to je najbolji hrvatski nogometaš nedavno investirao i u Sportening. Riječ je o hrvatskoj tvrtki koja je privukla više od šest milijuna eura kapitala te otvorila ured u San Franciscu, uz namjeru da se svrsta uz bok vodećih društvenih mreža na svijetu. Aplikaciju je preuzelo oko 350.000 korisnika, od kojih je njih oko 250.000 registriranih. Sportening je zapravo specijalizirana društvena mreža koja povezuje navijače sportskih klubova osiguravajući im kreiranje navijačkih zajednica, dijeljenje sadržaja, ocjenjivanje igrača i niz drugih navijačkih aktivnosti, a da je riječ o atraktivnom projektu, jasno je i iz toga što joj se na dnevnoj bazi pridružuje više od 2000 korisnika.





Nije, doduše, Modrić jedini hrvatski reprezentativac koji ima talenta za biznis, nedavno se govorilo da i vatreni Dejan Lovren namjerava graditi luksuzni stambeni objekt u elitnom dijelu Zagreba. Prema podacima Gradskog ureda za obnovu, izgradnju i prostorno uređenje, Lovren je kupio dvije parcele u Zagrebu na kojima kani graditi stambeni objekt s vanjskim bazenom i podzemnom garažom. Iako se zasad ne zna točno kada bi trebao krenuti u gradnju toga zdanja, zna se da u blizini nekretninu posjeduje i njegov kolega Šime Vrsaljko.

Neobičan biznis

Lovrenovu ljubav prema gradnji i nekretninama potvrđuje i moderni hotel Joel na Pagu, koji je otvoren prije gotovo pet godina. Hotel nosi ime po Lovrenovoj djeci – kćeri Eleni i sinu Josipu, a poslovanje u tom sektoru nogometaš je pokrenuo na nagovor svojih roditelja, majke Silve i oca Saše. Inače je Joel posljednji put medijske stupce punio u prosincu 2020. godine, kada ga je Lovren na korištenje ustupio obiteljima čiji su domovi stradali u potresu na Banovini.

Neobičnim biznisom bavi se pak reprezentativac Marcelo Brozović koji je nedavno pokrenuo posao s kanabisom tako što je osmislio posebnu kremu za sportaše koja služi za regeneraciju nakon teških napora. Brozović već dugo zarađuje i izvan nogometa zahvaljujući svojem brendu MB77, a proizvodnja regenerirajuće kreme za zglobove i mišiće s CBD-om njegov je biznis digla na višu razinu. Krema je testirana na sportašima, a Brozović je otkrio da su u testiranju proizvoda sudjelovali i njegovi suigrači.

“Proizvod je jedinstven ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Razvoj je bio dugotrajan, testirali smo puno uzoraka dok nismo bili zadovoljni učinkovitošću kreme čiji sastojci prodiru duboko u tijelo, zbog čega je iznimno učinkovita i potentna”, otkrio je svojedobno Brozović koji, je, uz ostalo, plasirao i kolekciju majica s natpisom Epic Brozo s logotipom bombe koju ima tetoviranu na vratu, a još prije nekoliko godina u Velikoj Gorici otvorio je kafić pod istim nazivom.

Poznato je da se u poduzetničkim vodama okušao i reprezentativac Domagoj Vida koji se u svojem kraju posvetio uzgoju autohtone crne slavonske svinje. Vida je u biznis ušao na prijedlog prijatelja Dimitrija Simonovića, Luke Mandića i Ivana Plechingera, a jednom je prilikom otkrio da ni sam nije bio svjestan što ga je sve snašlo. Poput niza drugih nogometaša, i on je planirao voditi neki kafić jer s poljoprivredom nije imao nikakvog doticaja, a kada se poljoprivrede ipak dotaknuo, s prijateljima je osnovao tvrtku “Sinovi ravnice” u kojoj funkciju direktora obnaša njegov prijatelj Simonović. Zanimljivo je da je Vida odnedavno vlasnik i član društva Marinada iz Slatine koja se bavi preradom i konzerviranjem voća i povrća, a posluje s milijunskim prihodima.

Veliki planovi

Pozamašne prihode morao je imati i reprezentativac Mateo Kovačić, vlasnik šesterosobnog stana u zagrebačkom Ban-centru, u kojemu je metar četvorni stajao oko 7000 eura. Kovačićeva nekretnina smještena je na šestom katu i sastoji se od ulaznog prostora, dnevnog boravka i blagovaonice, kuhinje i četiri spavaće sobe, nalazi se tu još i ostava, radne sobe, tri kupanice i WC, garderoba, i sve to s balkonom prostire se na gotovo 300 m2. Kovačići u tom zdanju posjeduju četiri parkirna mjesta, a supruga Izabela vlasnica je trosobnog stana koji se nalazi na petom katu i koji je nešto manje kvadrature, s balkonom 147,35 m2. Inače je lijepa Izabel Kovačić sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula modni brend dječje odjeće Lunilou na kojemu radi preko tvrtke Sorelle. Tvrtka se uz ostalo financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, točnije iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz kojeg je dobila 35.l700 kuna, a najveći dio novca gospođa Kovačić pri pokretanju svojeg posla investirala je u izradu web-stranice, odnosno web-trgovine lunilou.com preko koje prodaje odjeću za djecu. Dobar dio naših ostalih reprezentativaca tek je zakoračio na nogometne terene i u ozbiljne utakmice, pred njima su zasigurno veliki planovi i blistava budućnost, što na travnjaku, što izvan njega. Nerado naši reprezentativci govore o poslu kojim se bave izvan nogometa, no njihov privatni život i poslovi godinama intrigiraju javnost, a posebice kada je riječ o kapetanu Modriću koji se zlatnim slovima upisao u povijest hrvatskog nogometa, iz kojega će vrlo vjerojatno zauvijek otići nakon ovog svjetskog nogometnog prvenstva.