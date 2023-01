VELIKI PORAZ PLENKOVIĆ IZNENADA PRETVORIO U POBJEDU! Nakon sramote, uslijedio obrat: Zadovoljio Amerikance i postao jedini ozbiljan partner SAD-a u Hrvatskoj

Autor: Iva Međugorac/7Dnevno

Za donošenje odluke o sudjelovanju Hrvatske u misiji EUMAM koja je trebala rezultirati dolaskom stotinjak ukrajinskih vojnika na obuku u Hrvatsku glasalo je u Saboru 97 zastupnika, njih deset bilo je protiv, a ostatak zastupnika u parlamentu se nije ni pojavio pa odluka nije ni prošla, bez obzira na to što su vladajući iz HDZ-a po zagovoru premijera Andreja Plenkovića poduzeli sve što je u njihovoj moći da dođu do prijeko potrebne vladajuće većine. Pita li se oporbenjake i dio analitičara, to što nije došao do dvotrećinske većine prvi je veliki debakl premijera Plenkovića, no s druge strane, u vladajućoj stranci nude i nešto drugačiju verziju priče pa kažu kako je i ovaj rezultat koji je premijer postigao u Saboru velik uspjeh za HDZ, ali i za Plenkovića jer je za njegov prijedlog glasao pozamašan broj zastupnika, a osim toga, ovo glasanje koje se pretvorilo o unutarnji politički rat budnim su okom pratili u Bruxellesu, ali i među predstavnicima američke administracije.

Velika podrška

Takvima je Plenković nakon ovog glasanja i iscrpljujuće borbe koju je vodio do tog trenutka porastao u očima, osigurao je sebi još jednu stepenicu više na ljestvici međunarodnog ugleda pa neovisno o tome hoće li svoju karijeru dugoročno graditi negdje u Bruxellesu ili će se ovdje u zemlji boriti za treći mandat, Plenković na međunarodnu potporu nedvojbeno može računati.

Saborski zastupnici koji su glasali protiv obuke ukrajinskih vojnika time su odbili biti američki strateški saveznik u našoj regiji, objašnjavaju u HDZ-u i napominju kako su time Hrvatskoj uskratili ogromne političke benefite koji se prije svega odnose na pitanje obrane, ali i na pitanja prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.





Prema tezama naših sugovornika bliskih predsjedniku Vlade, obuka ukrajinskih vojnika našu zemlju ne bi stajala ništa, a dobit od toga bila bi astronomska jer ne sudjeluju države poput Estonije, Litve ili Latvije u obilnoj pomoći Ukrajini bez razloga. Glasanjem protiv obuke ukrajinskih vojnika zastupnici su, svjesno ili ne, dali glas Plenkoviću kao jedinom ozbiljnom partneru američke politike u našoj zemlji, uvjereni su u HDZ-u u kojem također objašnjavaju kako Plenković nije doživio nikakav debakl, nego je sa samo 29 posto potpore u anketama u Saboru skupio više od 60 posto glasova, čime je uz ostalo osigurao premoć pred stranim partnerima.

Osim toga, u vladajućim redovima u ovom slučaju progovaraju i o pitanju ljudskosti pa podsjećaju da je Hrvatska i sama prošla kroz Domovinski rat, zbog čega bi trebala imati nešto više senzibiliteta prema ovakvim situacijama. Nije nevažno ni to što je ovo glasanje zapravo bilo svojevrsno pitanje orijentacije države prema Europskoj uniji i NATO-u, čija su stajališta o ratu u Ukrajini i više nego jasna.

Pitanje ljudskosti

Pita li se vladajuće, ovdje je oporba tek rezervni igrač predsjednika Zorana Milanovića koji kroz svoje konflikte s Vladom i premijerom Plenkovićem Ustav tumači onako kako njemu odgovara. S tom se tezom u Milanovićevu timu ne bi složili, oni smatraju da je predsjednik Vlade taj koji je obuku ukrajinskih vojnika dogovorio protuustavno, zaobilazeći predsjednika Republike, te da zato i jest doživio odbijenicu u sabornici.

Sve to manje je bitno, ovo je još jedna u nizu situacija u kojima se Ustav pretvara u instrument za sukob između Plenkovića i Milanovića, koji za sobom povlači i šefa svoje bivše stranke Peđu Grbina koji je na političkoj sceni izgubio svaki legitimitet jer je i ovo posljednje glasanje u sabornici pokazalo da Partija nema snage oduprijeti se Milanovićevu utjecaju i izaći ispod njegovih skuta, premda Milanović i mimo ovog sukoba vezanog uz Ukrajinu već neko vrijeme nosi titulu novog lidera desnice, što je ujedno jedan od razloga zbog kojih u SDP-u vrije posljednjih tjedana, jer Grbin ne može lupiti šakom o stol i udaljiti se od takve retorike znajući da nema alternativu i da u tom slučaju SDP ni na predsjedničkim izborima ne bi imao koga podržati. Znakovito je da se Milanović uoči glasanja u Saboru zaputio u Čile, a još je zanimljivije to što je nakon višednevne rasprave s Plenkovićem baš uoči glasanja o ovoj gorućoj temi naglo zašutio, za što također u HDZ-u imaju teoriju te vjeruju da je predsjednik dirigirao oporbom izdaleka. Ta ista oporba trebala bi se navodno ujediniti i za parlamentarne izbore s ciljem rušenja premijera Plenkovića koji je ljevici nudio kompromis vezan uz obuku ukrajinskih vojnika, na što oni uglavnom nisu pristali. Kompromis je premijer Plenković zato pronašao s IDS-om, koji prema tvrdnjama upućenih polako, ali sigurno postaje Plenkovićev i HDZ-ov džoker zovi za sve krizne situacije nalik na ovu posljednju u kojoj se troje IDS-ovaca u sabornici priklonilo vladajućoj većini.

Spremni za izbore

Takav IDS-ov pristup u vladajućim redovima pripisuje se odličnim odnosima između njihova počasnog predsjednika Nina Jakovčića i premijera Plenkovića kojega je ovaj nahvalio i tijekom svojega gostovanja u emisiji “Nedjeljom u 2”. Plenković i Jakovčić ideološki su bliži negoli Jakovčić i Milanović, jasno je to svima koji su pratili Stankovićevu emisiju u kojoj se ovaj IDS-ovac žestoko obrušio na predsjednika. Iako Jakovčić više nije politički aktivan, u Istri ga još nazivaju sivom eminencijom stranke koja bi i dugoročno mogla postati HDZ-ov koalicijski partner.

Na to se navodno računa i nakon parlamentarnih izbora, kada i ako HDZ-u zatrebaju ruke za formiranje vladajuće većine, s tim da ta koalicija ne bi trebala biti klasična, nego, kako to u vladajućim redovima tvrde, projektna. Vidljivo je da IDS zasad nije dio ekipe koja se formira u veliku semafor-koaliciju za rušenje Plenkovića, oni to i ne žele biti, posebice ako će se u toj skupini naći Centar Ivice Puljka s kojim su IDS-ovci davno raskrstili. Ništa bolje odnose IDS-ovci nemaju ni sa SDP-om, već su spremni na izbore, kada god da se oni održali, izaći samostalno, znajući da u svakom slučaju mogu računati na svoja tri mandata premda im je utjecaj u Istarskoj županiji splasnuo. Naime, kao što je poznato, trenutni predsjednik stranke relativno je nepoznati Dalibor Paus, dok je stranku osobno napustio istarski župan Boris Miletić nedugo nakon što je Predsjedništvo stranke donijelo odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv njega zbog kršenja stranačkog kodeksa. Tim činom IDS je ostao bez vlasti u svojoj županiji, ali samo naivci njihov potencijal u parlamentarnim bitkama mogu otpisati. Zna to vrlo dobro premijer Plenković, baš kao što to vrlo dobro znaju i u HDZ-u u kojem se još pamti prešutna potpora IDS-a Vladi bivšeg premijera Ive Sanadera.









Win-win

O izborima se u vladajućim redovima uvelike polemizira, većina poteza koje vuče premijer Plenković podsjeća na predizbornu kampanju, iako zasad nema službenog oglašavanja o tome, jedna od verzija priče je da bi se izbori mogli održati već u lipnju iduće godine. Koliko je takav scenarij realan, teško je reći, no bez obzira na ovo posljednje glasanje u sabornici, ne može se reći da je oporba spremna na takve izvanredne opcije jer se dosad nisu uspjeli dogovoriti o ujedinjenju, a problem im je i loš rejting koji jasno ukazuje na to da na oporbenoj političkoj sceni zasad ne postoji ni jedna opcija koja bi mogla ugroziti Plenkovićevu poziciju. Win-win, tako je Plenković okarakterizirao glasanje o obuci ukrajinskih vojnika, i kako vrijeme odmiče, sve se više čini da je bio u pravu.