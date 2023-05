VELIKI PLANOVI ZA ZABORAVLJENU NATAŠU TRAMIŠAK! Anušić ima novu strategiju: Što ga doista zanima?

Autor: Iva Međugorac

Kada je napustila vladu premijera Andreja Plenkovića bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak uspjela je privući pažnju javnosti demonstrativnom konferencijom za medije na kojoj je javno, jasno i glasno od Plenkovića tražila da joj argumentira razloge radi kojih napušta svoju poziciju. Nije se Plenković na ta njena traženja previše osvrtao, a ostalo je primijećeno kako se ni njen politički zaštitnik i učitelj Ivan Anušić nije previše založio za mladu kolegicu koja je nakon te konferencije nestala iz javnosti. Iako se i unutar samog HDZ-a očekivao da bi Tramišak mogla biti predvodnica promjene u vladajućim redovima i to promjene koja bi dovela u pitanje upravo poziciju premijera Plenkovića, to se nije dogodilo.

Ipak nije ugrozila Plenkovića

Sva su ta očekivanja vrlo brzo pala u vodu, Tramišak se vratila u zastupničke klupe u kojima ni na koji način ne ugrožava vladajuću većinu, a kako se ona utišala tako je sve tiši i župan Anušić koji je prema tvrdnjama upućenih svoje političko djelovanje odlučio bazirati na Slavoniji, gdje je ionako jedan od najutjecajnijih političara. ‘‘Anušića ne zanima nacionalna politika, njega interesira samo Slavonija i on tamo gradi svoju poziciju”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke, u kojoj se doduše govorilo i o tome kako je Anušić zainteresiran za to da preuzme HDZ nakon eventualnog Plenkovićeva pada od kojega po svemu sudeći barem za sada neće biti ništa.





Kakva god da je Plenkovićeva sudbina u hrvatskoj politici, nema nikakve dvojbe oko toga da je on ušao u kampanju za treći mandat, i da će se HDZ-ovci prije ili kasnije morati pokolebati te mu se prikloniti ne bi li opstali na vlasti što je svim stranačkim strujama u konačnici zajednički interes. Anušić možda i čeka svoju priliku, no upitno je kada će ona stići i to baš zbog Plenkovićevih ogromnih ambicija koje nitko do sada ni na koji način nije uspio zaustaviti. Svjesni su toga i na takozvanom desnom krilu stranke koje u Anušiću zaista vidi svojeg svojevrsnog predvodnika, što također nije iznenađujuće kada se zna da Anušić doista u svojem kraju jest stabilan političar, ali je veliko pitanje kolika je zaista njegova uloga izvan slavonsko-baranjskog ogranka HDZ-a.

Anušić želi zadržati dominaciju u Slavoniji

”I na posljednjim unutarstranačkim izborima se vjerovalo da takozvana HDZ-ova desnica može ugroziti Plenkovića, na koncu ih je on sve porazio baš zahvaljujući tome što je ljude poput Anušića pridobio u svoj tim. Plenković takve stvari odrađuje strateški, i njemu danas više nije niti bitno u kakvom je odnosu sa Anušićem, sve dok on može vladati i dominirati”, kaže naš sugovornik koji je uvjeren da će Anušić bez obzira na sve na parlamentarnim izborima uspjeti dokazati svoju dominaciju u Slavoniji, ali i on za to ima određene preduvjete koje bi vodstvo stranke ipak moralo ispoštovati, što ne bi trebalo biti problematično s obzirom na to da je i premijeru u interesu da HDZ ostvari uspjeh u Slavoniji.

”Anušić će zahtijevati da u svojoj izbornoj jedinici sam postavlja ljude na listu, a to je tražio i na prošlim parlamentarnim izborima. Ni tada premijer tome nije bio naklonjen, ali je na koncu po nagovoru Tome Medveda ipak popustio, a tako će vjerojatno biti i sada posebice radi toga što je HDZ na klimavim nogama u susjednoj Vukovarsko-srijemskoj županiji pa će Plenković generalno kod pripreme ekipe za izbore u slavonskim izbornim jedinicama morati biti na oprezu”, smatra naš sugovornik upozoravajući na to da u Slavoniji vladajućoj stranci opasnost predstavlja sve popularniji Domovinski pokret.

Tramišak umjesto Radića

Osim što će svoju dominaciju u Slavoniji Anušić nastojati graditi kroz parlamentarne izbore, među njegovim pristašama već se počelo progovarati i o lokalnim izborima, a dio onih koji su Anušiću naklonjeni uvjeren je kako bi on mogao inzistirati na tome da na idućim izborima kandidatkinja za gradonačelnicu Osijeka bude upravo bivša ministrica Tramišak. Nadalje, u tom bi scenariju mladi osječki gradonačelnik Ivan Radić mogao biti nagrađen ministarskom pozicijom, što ni premijeru Plenkoviću nije strana opcija, a čime bi Anušić doista u Slavoniji zaokružio svoj utjecaj pošto s Radićem jest u korektnim odnosima, ali ne i u odnosima koji se mogu opisati kao puno povjerenje jer mladi osječki gradonačelnik rado solira te mu je naklonjeno i vodstvo stranke predvođeno Plenkovićem koji je s Anušićem već dugo na distanci.









Navodno se u Anušićevom krugu Tramišak već sprema za ovu kampanju koja zapravo nije niti na vidiku, ali po svemu sudeći određene ambicije ipak postoje, a prije tih izbora Tramišak će ponovno preko Anušića i njegovih listi pokušati ući u Sabor jer ona sa političkom karijerom ne misli okončati što je vidljivo i iz njenih objava na društvenim mrežama na kojima je još uvijek iznimno aktivna. Koliko se njene ambicije dopadaju Plenkoviću kojem se zamjerila svojim istupima ostaje za vidjeti, no u svakom je slučaju već sada vidljivo kako bivša ministrica još uvijek uživa veliko povjerenje svojeg kolege župana Ivana ANušića.