Veliki obrat u slučaju turistice iz Njemačke: Istina izašla na vidjelo kada je opet došla policiji

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Policijski službenici Policijske postaje Karlobag zaprimili su prijavu 47-godišnje njemačke državljanke da je prevarena pri rezervaciji apartmana za ljetovanje.

Ona je u svibnju na jednoj internetskoj stranici pronašla apartman u Cesarici, te je uplatila 1.635 eura za rezervaciju smještaja.

Kada je 23. srpnja došla u Cesaricu na adresu iz rezervacije, shvatila je da je prevarena jer je netko lažno nudio mogućnost rezervacije apartmana u toj kući, a više joj se nitko ne javlja na telefonske brojeve koji su navedeni na predmetnoj internetskoj stranici.





Jučer došlo do velikog obrata

No, sinoć je došlo do velikog obrata jer se Njemica opet pojavila u policijskoj postaji Karlobag te izjavila da je došlo do pogreške u sustavu oko rezervacije i da je sve riješila s predstavnicima internetske stranice na kojoj je rezervirala smještaj.

Iako je ovaj slučaj završio sretno, prevare sa smještajem na Jadranu nisu rijetkost.

Policija upozorava građane

Policija upozorava građane da budu oprezni prilikom najma apartmana ili kuća za odmor putem interneta, te da pripaze putem kojih oglasa i internetskih stranica pronalaze smještaj i da provjere da li za određeni smještaj ima recenzija korisnika.

“Također je potrebno pripaziti da li je osoba koja iznajmljuje smještaj stvarno i osoba koja je za njega odgovorna. Iznajmljivač bi se trebao potpisivati punim imenom i prezimenom, a njegovi osobni podaci i podaci agencije trebali bi se nalaziti na svim promotivnim materijalima, uključujući i društvene mreže i internetsku stranicu putem koje se oglašava.









Ako su u mogućnosti, savjetujemo građane da prije uplate novca obave i detaljnije provjere putem nadležnih institucija kako bi se uvjerili da se određena nekretnina doista iznajmljuje, te da je osoba ili agencija koja oglašava najam doista za to i ovlaštena.

U slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192”, piše policija.