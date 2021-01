VELIKI OBRAT U SAD-u Republikanci će ipak podržati opoziv predsjednika? Tump poručuje: ‘Pazite što želite’

U utorak je u Kongresu započela rasprava za hitno smjenjivanje predsjednika Trumpa kao posljedica napada njegovih pristaša na američki Kongres 6. siječnja.

Donji dom američkog parlamenta, u kojem demokrati imaju većinu, trebao bi glasati o rezoluciji kojom će pozvati potpredsjednika Mikea Pencea da aktivira 25. amandman, nikad ranije iskorišten, koji omogućava većini u vladi da smijeni predsjednika ako on ili ona ne mogu ispunjavati svoju dužnost. Penceovi saveznici tvrde kako on nije sklon toj ideji, a i on sam je i prije donošenja rezolucije u pismu Nancy Pelosi potvrdio da taj amandman nema namjeru aktvirati.

Upravo Penceova odbijenica nagnala je demokrate da hitno pokrenu postupak Trumpove smjene s dužnosti prije inauguracije izabranog predsjednika Joea Bidena 20. siječnja zbog toga što je ugrozio sigurnost vlade.

Ako Kongres usvoji rezoluciju o smjeni predsjednika taj dokument mora potvrditi Senat i to dvotrećinskom većinom što je zasada izgledalo kao nemoguća misija jer se republikanci ne slažu s tim scenarijem.

Ipak prema najnovijim informacijama suradnici čelnika Republikanske stranke tvrde da neće lobirati kod svojih članova protiv glasanja za opoziv predsjednika, javlja Reuters.

Također ugledni New York Times piše da je i vođa republikanaca u Senatu Mitch McConnell promijenio mišljenje. Naime, McConnel je slovio za odanog Trumpovog pristašu te je proteklih dana odavao dojam da će otezati proceduru kako Trump ne bi bio opozvan i u Senatu prije isteka mandata. Prema pisanju NYTimesa Mc Connel se sada ipak uvjerio da Trump povlači poteze zbog kojih bi ga trebalo opozvati, kao i da je oduševljen što su demokrati pokrenuli postupak impeachmenta.

“On smatra da je došao trenutak da Republikanci iza sebe ostave oslabljenog Trumpa, kojega smatra glavnim krivcem što su izgubili većinu u Senatu”, izjavio je blizak McConnellov suradnik napominjući da on sada čeka sadržaj rezolucije o opozivu koju će demokrati, uz izvjesnu podršku određenog broja republikanaca, u srijedu izglasati u Zastupničkom domu i poslati Senatu koji bi onda trebao na temelju te rezolucije organizirati suđenje Trumpu.

Zasad nije sasvim jasno znači li to da će republikanci u Senatu glasati za Trumpov opoziv, ali čini se da je ovakav McConnellov stav korak bliže takvom raspletu. Kako pojašnjava NYTimes, sama odluka Zastupničkog doma o opozivu Republikancima bi već mogla dati ozbiljan vjetar u leđa u naporima da Trumpa istjeraju iz vlastite stranke koju namjeravaju “očistiti” od njegova utjecaja.

U svezi opoziva oglasili su se i još neki ugledni republikanci.

Tako je Liz Cheney, kćer bivšeg republikanskog potpredsjednika Dicka Cheneya izjavila da se “nikada nije dogodila veća izdaja predsjednika Sjedinjenih Država njegove dužnosti i njegove zakletve Ustavu”.

“Ja ću glasati za opoziv predsjednika”., decidirana je Cheney.

Još dva republikanca u Zastupničkom domu, John Katko i Adam Kinzinger, kazali su da će glasati za povijesni drugi po redu opoziv republikanskog predsjednika.

Sam Trumpje rekao da nije zabrinut zbog aktivacije 25. amandmana.

“Slobodan govor na udaru je kao nikad prije. Dvadeset i peti amandman za mene nije nikakav rizik, ali će se vratiti i proganjati Joea Bidena i njegovu administraciju”, rekao je Trump.

“Znate kako se kaže, pazi što želiš”, dodao je još uvijek aktualni američki predsjednik