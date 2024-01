Veliki misterij pada ruskog aviona: Kruže teorije koje bi mogle ‘zapaliti’ svijet

Još uvijek nije jasno zašto se ruski vojni transportni zrakoplov u srijedu srušio u regiji Belgorod u blizini granice s Ukrajinom, je li zato što ga je oborio projektil ili je pretrpio neki katastrofalan tehnički kvar. No sve 74 osobe u avionu su poginule, tvrde ruske vlasti. Prve slike olupine na tlu su nejasne – jedan video prikazuje posljednje sekunde aviona dok juri prema zemlji prije nego što eruptira u veliku vatrenu kuglu.

Ruske vlasti su tvrdile da su odgovorne ukrajinske rakete – i da su ubile 65 vlastitih ratnih zarobljenika, zajedno sa šest članova posade i tri ruska člana osoblja, koji su bili u Iljušinu Il-76. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je zrakoplov uništio protuzračni raketni sustav raspoređen u području Liptsya u ukrajinskoj regiji Harkov, nekih 80 kilometara od mjesta gdje je zrakoplov pao. Rečeno je da je radarska oprema otkrila lansiranja raketa.

Ministarstvo obrane Rusije je također tvrdilo da je “ukrajinsko vodstvo vrlo dobro znalo da će ukrajinski vojnici danas biti prevezeni vojnim transportnim zrakoplovima na aerodrom u Belgorodu radi razmjene” na kontrolnoj točki Kolotilovka na ruskoj granici s ukrajinskom regijom Sumy. Ukrajinsko vojno zapovjedništvo nije priznalo da su pucali na ruski transportni zrakoplov.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Russia accused Ukraine of deliberately shooting down a Russian military transport plane carrying 65 captured Ukrainian soldiers to a prisoner exchange, and a local official said all 74 people on board had been killed https://t.co/YhmwGMCmqV pic.twitter.com/n6j5JLFyRq

Udaljenost od 80 kilometara od Liptsya do mjesta nesreće bila bi dulja od dosega većine ukrajinskih raketnih sustava zemlja-zrak. Dužnosnik ukrajinske obrambene obavještajne službe potvrdio je da se razmjena zarobljenika trebala dogoditi u srijedu, ali nije priznao da zna logističke detalje ruske strane razmjene. Citiran je još jedan ukrajinski vojni izvor koji tvrdi da je zrakoplov nosio ruske projektile, a ne zarobljenike.

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, također je rekao da je “nekoliko velikih predmeta” palo s Il-76 prije incidenta. Nije jasno o kakvim se predmetima radilo. Geraščenko je rekao da su izvješća pokazala da je mjesto nesreće odmah ograđeno i da je lokalnom stanovništvu zabranjen pristup mjestu događaja. Stoga je pitanje jesu li Ukrajinci doista bili svjesni vremena i rute letjelice za koju Rusi kažu da je dovozila zarobljenike na mjesto razmjene, i dodatno, bi li ta informacija bila prenesena jedinicama na prvoj liniji preko granice Belgorod. Ali već postoje druge posljedice ove katastrofe.

Andrey Kartapolov, predsjednik Odbora za obranu u Dumi, tvrdi da su ispaljeni projektili bili iz sustava Patriot američke proizvodnje ili Njemačke proizvodnje IRIS-T koji su isporučeni Ukrajini, bez pružanja ikakvih dokaza. Ukrajina se obvezala da neće koristiti oružje donirano iz inozemstva za napad na ruski teritorij i to bi bilo vrlo značajno odstupanje od te politike. U svakom slučaju, IRIS-T ne bi imao domet da pogodi Iljušin s najbližeg teritorija pod kontrolom Ukrajine. Patriot raspoređen tako blizu granice s Rusijom bio bi u dometu zrakoplova.

The official version of the Russian Federation regarding the crash of Il-76 on January 24, 2023, is reduced to the following position:









The airplane carried Ukrainian prisoners of war who were to be delivered for exchange (192 for 192).

▪️ This version is illogical, and here is… https://t.co/iHNEthUlAf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2024