VELIKI IGRAČ OSTAJE STVARNI VLADAR TURIZMA: Ionako sav novac ide njemu, a Brnjac služi samo kao manekenka

Autor: Ivana Violić

Dobro je poznata poslovna mantra o hrvatskom turizmu koji predstavlja žilu kucavicu opustošenog hrvatskog proračuna. Turizam je jedna od rijetkih profitabilnih djelatnosti u našoj zemlji i grana iz koje se u proračun godišnje sliju milijuni kuna pa nije čudno što je premijer Andrej Plenković, bez obzira na prvotna nagađanja, u svojoj novoj vladi odlučio sačuvati Ministarstvo turizma kao poseban resor, iako se spekuliralo da bi turizam mogao biti pripojen Ministarstvu gospodarstva. Taj važni, ako ne i najvažniji resor u državi, Plenković je povjerio svojoj perspektivnoj kolegici Nikolini Brnjac, koja se, doduše, igrom slučaja i spletom političkih okolnosti našla na toj poziciji, unatoč kritikama da ta HDZ-ovka s turizmom nikada do dolaska na čelo Ministarstva nije imala doticaja. Dotakla se Brnjac turizma u godinama obilježenima koronom dosta ozbiljno pa ni rezultati nisu izostali, i ove godine u sezonu ulazimo uz bezbroj izazova, koji su ponajprije uzrokovani ratom u Ukrajini, no ako je suditi po ministričinim riječima, Hrvatska je za sezonu spremna. Nema, doduše, Hrvatska samo Ministarstvo turizma, imamo mi i Hrvatsku turističku zajednicu.

Stvarni i lažni šef

Za jedne, to je zajednica koja okuplja uhljebe, a za druge organizacija koja raspolaže svim prihodima od hrvatskog turizma pa se stoga ne treba iznenaditi kada oni koji ovu struku poznaju iznutra ustvrde kako je trenutni šef Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić stvarni vladar hrvatskog turizma, a da je Brnjac samo model jer ne raspolaže novcem. Tko će raspolagati novcem od turizma kao novi direktor HTZ-a trebali bismo doznati za dvadesetak dana jer je nedavno raspisan natječaj za novog ravnatelja koji završava 16. lipnja. Inače se već dugo raspravljalo o raspisivanju natječaja, a dilemu je izazvao Zakon o turističkim zajednicama koji je po svemu sudeći rezultirao novim izborom direktora turističke zajednice. Zakon je to koji po novom za direktore propisuje četverogodišnji mandat, a aktualni direktor HTZ-a Staničić na direktorskoj poziciji sjedi još od ljeta 2017. Imenovan je u mandatu bivšeg ministra turizma, HDZ-ova Garija Cappellija, a u konkurenciji je tada bilo sedam kandidata. Po turističkim kuloarima šuška se da bi Staničić na poziciji mogao ostati, a u samoj branši već se računa na to da promjene u Hrvatskoj turističkoj zajednici neće biti jer Staničić svoj posao odrađuje sasvim korektno. Mnogi su zaboravili da je Staničić HDZ zadužio još prije nekoliko godina kada je pristao biti njihov kandidat za gradonačelnika Rijeke, pri čemu je snage odmjeravao sa zaboravljenim SDP-ovcem Vojkom Obersnelom, što je dakako završilo poražavajuće za Staničića koji se u međuvremenu još bolje pozicionirao. Inače je Staničić rođen 1973., a diplomirao je na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji.

Iskusan i strastven

Uz to je završio i jednogodišnji studij Diplomatske akademije u Zagrebu, a onda i magistrirao na opatijskom Fakultetu za hotelski i turistički menadžment, što znači da mu obrazovanja i iskustva ne nedostaje. Karijeru je počeo graditi u Ministarstvu vanjskih poslova, tri je godine bio tajnik u hrvatskom veleposlanstvu u Ljubljani, a uz to, iza njega je i hotelijerska karijera jet je jedno vrijeme radio kao pomoćnik direktora marketinga i prodaje Hoteli Novi, bio je i član Uprave te tvrtke, ali i predsjednik Uprave Liburnia Riviera Hotela te predsjednik Uprave crikveničke hotelske tvrtke Jadran u stečaju. Radio je i kao izvršni direktor prodaje i marketinga, ali i prokurist, a onda je bio i predsjednik Uprave Hotela Bernardin iz slovenskog Portoroža, što znači da je za razliku od aktualne ministrice Staničić s turizmom itekako imao doticaja. Oni koji ga poznaju opisuju ga kao iskusnog i strastvenog tipa koji turizam uistinu ima u malom prstu, a uz to kažu da ima potrebno znanje za poziciju direktora HTZ-a. Uz tolike komplimente nije teško zaključiti da je Staničiću još jedan mandat gotovo zajamčen, a jednako tako iz omjera snaga u HDZ-u nije teško zaključiti da ni Brnjac ne treba strahovati za svoju poziciju jer od početka mandata uživa povjerenje premijera Andreja Plenkovića, s kojim je blisko surađivala i prije nego što je preuzela ministarsku poziciju. Neki će reći da se turizam u Hrvatskoj događa sam po sebi, no u premijerovu timu uvjereni su kako je u kriznim vremenima Brnjac dala sve od sebe i kako su njezine ideje u periodu koronakrize sačuvale hrvatski turizam na životu, a samim time održao se i relativno stabilan proračun. Jesu li ta laskanja pretjerana, teško je reći, no jasno je da se Brnjac drži podalje od javnosti, u medijima se nijednom dosad nije spomenula u kontekstu afera pa i tu treba tražiti razlog njezina opstanka u fotelji ministrice turizma i sporta, u koju je stigla iako s turizmom nije imala nikakve veze.