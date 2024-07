Velike promjene u školskom kalendaru: Dio Hrvata će ostati bez praznika, teško će na skijanje

Autor: M.D.

Izmjenama odluke o početku školske godine 2024./2025., nastava će početi 9. rujna, umjesto 2. rujna kako je dosad bilo najavljivano. To je dovelo do promjena u samom nastavnom kalendaru, jer su ukinuti jesenski praznici, skraćeni proljetni, a bit će promjena i u zimskim praznicima.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je da učenici tim promjenama ništa neće izgubiti. Nastava bi za maturante, prema odluci koja bi uskoro trebala biti objavljena u Narodnim novinama, trebala trajati do petka 23. svibnja 2025., odnosno 163 nastavna dana, a za ostale učenike do petka 13. lipnja 2025. godine, što je 177 nastavnih dana. Time će školska godina trajati kraće, jer je ranije bilo predviđeno da ona traje do 18. lipnja, piše Večernji list.

Prvi dio zimskih praznika trajat će od 23. prosinca do 6. siječnja, dok bi drugi dio zimskog odmora trebao trajati od 24. do 28. veljače prošle godine. Mnogi su se uplašili kako će ostati bez drugog dijela zimskih praznika, pa u turističkim agencijama masovno mijenjaju termine rezervacija zimovanja.

Spašeni praznici u veljači

Na javno savjetovanje o školskom kalendaru stigao je i velik broj komentara u kojima je bila naglašena želja da se drugi dio zimskih praznika ne ukida. “U tom smislu smo onda presložili ukupni kalendar, škola počinje šest dana ranije, ostaju praznici u veljači i škola će završiti tri dana ranije. Taj dio dana koji je trebalo osigurati osigurali smo na dva mjesta, s jedne strane u proljetnim praznicima i u jesenskim gdje smo onda dobili po jedan-dva dana, uzimajući u obzir da postoje subote i nedjelje koji se preklapaju i na taj način je izrađen ovaj kalendar”, naglasio je Fuchs.

Uspjeli su na taj način poštovati zakonske rokove jer je minimalno trajanje školske godine za maturante 160 dana, a za druge učenike 170. Doduše, drugi učenici će u školu sljedeće godine ići sedam dana dulje, a maturanti tri dana.









Fuchs je prokomentirao i reakciju sindikata Preporod iz kojeg poručuju da je najavljeni rast plaća prevelik. “Sindikat Preporod se uvijek buni, on se buni i kad rastu i kad ne rastu, prema tome njihova stvar”, rekao je Fuchs dodavši da se može postaviti pitanje je li primjereno da su plaće u sustavu odgoja i obrazovanja i javnih službi rasle više od 60 posto od trenutka kada su svi svo vrijeme na istim pozicijama “ne znam koliko godina”, a sve plaće dužnosnika su cijelo to vrijeme stajale na potpuno istoj razini. Iako ne zna koliko će u konačnici plaće rasti, Fuchs drži da je vrijeme da do toga rasta dođe.