VELIKE NOVOSTI IZ TWITTERA: Osim što ćete se zabaviti, dobro ćete i ZARADITI!

Autor: Maja Štefanac

Povećanje broja korisnika te povećanje prihoda veliki su Twitterovi planovi za budućnost, tako da će korisnici koji imaju veliki broj pratitelja moći naplaćivati neke tvitove i dodatni sadržaj uz pet dolara mjesečne pretplate.

Noviteti na mreži

Kakve promjene možemo očekivati, iz kompanije su objavili jučer te, među inim, uključuju i naplatu pristupa sadržaju na toj mreži. Sam Twitter će, kao i sve ostale društvene mreže, ostati besplatan, no korisnici na njemu dobit će mogućnost zarade od sadržaja koji objavljuju, prenosi Zimo.

Opcija Super Follows tako će omogućiti da korisnici s velikim brojem pratitelja na Twitteru naplaćuju pristup određenom dodatnom sadržaju. Dok bi klasični tvitovi i dalje trebali ostati besplatni, za određenu pretplatu (spominje se 5 dolara mjesečno) pratiteljima će biti dostupni dodatni tvitovi, bonus materijali, pretplata na newsletter, pristup nekakvim dodatnim grupama koje su pokrenuli korisnici itd. Iz Twittera kažu kako će tako kreatori sadržaja i izdavači i na njihovoj mreži dobiti mogućnost direktne naplate svog sadržaja, no dio svog kolača sigurno će uzeti i sam Twitter, iako trenutačno još nema informacija o tome koliko bi mogla iznositi njihova provizija.

No to nije jedina novost koju uvodi ova društvena mreža. Predstavili su i mogućnost pokretanja grupa, odnosno zajednica (Communities) na toj društvenoj mreži koje će, kao i na Facebooku, biti bazirane oko zajedničkih interesa korisnika. Na The Vergeu kažu kako bi se pokretanje zajednica moglo pokazati uspješnim jer je dosad mnogim novim korisnicima Twittera najveći problem bio što nisu znali što raditi na toj mreži jednom kada otvore profil. S pokretanjem posebnih zajednica moći će se odmah pridružiti takvim grupama s čijim članovima imaju iste ili slične interese te se odmah uključiti u praćenje i rasprave.









No još uvijek je nepoznato kada će postati dostupne ove opcije, pošto iz Twittera nisu objavili neki period kroz koji ih misle implementirati u rad svoje mreže.