VELIKA VIJEST NIJE PROMAKLA NI AMERIČKOM VELEPOSLANIKU ‘Usred pandemije završili ste ovakav posao… Svaka čast!’

Novogradnja 487 putničkog broda za polarne ekspedicije Ultramarine, vrijedan 106 milijuna eura, porinut je u subotu u Brodograđevnoj industriji Split​, a ministar gospodarstva Darko Horvat ustvrdio je kako je to najveći hrvatski izvozni proizvod.

Brod je u more porinula kuma Andrea Mutak ​članica​ Udruge Anđeli, koji se brinu o djeci najtežim tjelesnim invalidima i s teškoćama u razvoju.

Nakon porinuća je izjavila kako je sretna zbog svega, čestitavši radnicima škvera na odličnom poslu. Bila je počašćena svojim “velikim kumčetom kojem želi sretan put i mirno more”.​

Velika vijest iz Splita nije promakla ni američkom velepsolaniku u Hrvatskoj Robertu Kohorstu koji je u ime američkog veleposlanstva izazvao divljenje da je jedan takav kompliciran projekt završen usred pandemije koronavirusa.

– Čestitam Brodosplitu na porinuću broda za polarne ekspedicije koji je napravljen za američku tvrtku Quark Expeditions. Oduševljen sam činjenicom da je tako važan projekt završen usred krize uzrokovane Covidom. Sjajan posao! – osvanulo je na Twitteru američkog veleposlanstva.

Congratulations to @BrodosplitS for launching today state-of-the-art polar cruiser being built for the U.S. travel organizer @QuarkExpedition! Pleased to see this important project staying on schedule despite the #COVID-19 crisis. Great work everybody! pic.twitter.com/6NkVAsuxTn

— U.S. Ambassador Zagreb (@USAmbCroatia) May 16, 2020