VELIKA SABOTAŽA ILI KVAR? Europa na nogama zbog misterioznog incidenta, Ukrajinci napali Ruse: ‘Teško da se radi o slučajnosti’

Europa se u utorak žurila istražiti jesu li sabotaže mogući uzrok iznenadnih i neobjašnjivih curenja u dva ruska plinovoda ispod Baltičkog mora, infrastrukturi u srcu energetske krize otkako je Rusija napala Ukrajinu.

Poljski premijer Mateusz Morawiecki rekao je da je curenje izazvano sabotažom, dok su danska premijerka i Rusija, koja je srezala svoje isporuke plina Europi nakon zapadnih sankcija, rekli da se to ne može isključiti.

Ali tko bi mogao stajati iza takvih smicalica, ako se dokaže da se zaista radi o sabotaži? Nadalje koji bi bio motiv? Europi to sigurno nije u interesu jer još uvijek nije spremna preživjeti bez ruskog plina. Nije to u interesu ni Rusiji jer, sjetimo se, Putin je ovog mjeseca Europi jasno poručio: Ako hoćete plin, otvorite Sjeverni tok 2.

Ukrajinska strana ipak nije tako uvjerena da Rusija s ovime nema ništa. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak opisao je veliko curenje u dva ruska plinovoda ispod Baltičkog mora kao “teroristički napad”.

U izjavi na Twitteru pozvao je na slanje više oružja i rekao:

“Curenje plina iz Sjevernog toka 1 nije ništa drugo nego teroristički napad planiran od strane Rusije kao čin agresije prema Europskoj uniji. Rusija želi destabilizirati ekonomsku situaciju u Europi i uzrokovati paniku prije zime. Najvolji je odgovor i ulaganje u sigurnost su tenkovi za Ukrajinu. Posebno njemački…”, napisao je Podoljak i još jednom iskoristio priliku da ‘štrecne’ Njemačku da im ipak pošalje tenkove Leopard 2. Zahtjev je zasad bez pozitivnog odgovora.

“Gas leak” from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…

