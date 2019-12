VELIKA PROMJENA VREMENA NAREDNIH DANA! Evo kakve nas vremenske prilike očekuju!

Autor: Dnevno

Vrijeme će narednih dana biti posebno prevrtljivo, na momente možemo slobono reći i divlje, javlja HRT.

U srijedu će na istoku zemlje jutro početi uz temperaturne “minuse’ i mraz. U prvom dijelu dana nerijetko će biti niskih oblaka i magle, a popodne uz slab do umjeren istočnjak ipak sunčanije s temperaturom od 2 do 4 °C. Podjednako hladan dan bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Ujutro ponegdje magla može znatno smanjivati vidljivost, no danju će prevladavati sunčano.

U gorju pak oblačnije, posebice po kotlinama i maglovito, a ponegdje može zalepršati i poneka snježna pahulja, tek za dekoraciju. S jutarnjih oko -7 °C, temperatura će danju porasti do 1 °C. Na sjevernom Jadranu sunčano, čak i vedro, no s jakom burom, podno Velebita na udare i olujnom bit će relativno hladno. Bura će ipak poslijepodne postupno slabjeti.

I u Dalmaciji bura ujutro još može imati olujne udare, a danju će biti slabija. Bit će sunčano, ali prohladno, osobito ujutro u unutrašnjosti, gdje će biti i mraza. Najviša dnevna temperatura od 8 °C u unutrašnjosti do 13 °C na nekim otocima. Podjednaka i na jugu Hrvatske, uz većinom umjerenu buru, još u noći i ujutro s jakim udarima. Stoga će i more biti umjereno valovito, samo prema otvorenome ponegdje i valovito. Sunčanog vremena bit će u izobilju.”

I u četvrtak hladno

Idućih dana ujutro na kopnu će često biti mraza i magle, ponegdje i dugotrajne. Temperatura će prema vikendu ipak biti u postupnom porastu, no u većini krajeva zadržat će se uglavnom suho. Slabe kiše od petka će biti samo mjestimice u unutrašnjosti Dalmacije te u gorju. Početkom novoga tjedna dolazi jače naoblačenje uz čestu kišu, a u gorju raste vjerojatnost i za snijeg.

Na Jadran u četvrtak dolazi sve više oblaka, a prema večeri na jugu uz jugo može pasti i malo kiše, koje će u petak povremeno biti duž cijele obale, ponegdje u Dalmaciji moguće i obilnije. I subota će biti promjenljiva, ali ipak uz rjeđu i slabiju kišu te sjeverozapadni vjetar. Nakon stabilnije nedjelje, u ponedjeljak s jačanjem juga vjerojatno nam dolazi izraženija promjena vremena praćena mjestimice i obilnijom kišom, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.