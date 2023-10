Velika potraga za 19-godišnjim Gabrielom, otac je očajan: ‘Trebao je doći k meni, već je imao kartu’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Gabriel Matijević, 19-godišnjak rođen u Splitu, još je 29. rujna nestao u Poganovcima i otad mu se gubi svaki trag.

Posljednju poruku poslao je u četvrtak u noći svojoj majci dok je spavala. Ona je u to vrijeme bila u Austriji gdje radi, a mobitel, koji inače uvijek ima uz sebe, ostavio je u svojoj sobi.

U potrazi za mladićem uključeno je 40-ak dobrovoljaca, uz policiju vatrogasce i HGSS.





U četvrtak kada je nestao otišao je u automobilu crvene boje marke Peugeot 206. Otac 19-godišnjaka apelira i moli sve koji bi mogli imati informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku da ih dojave policiji.

Otac nestalog dječaka: Ne znam gdje je Gabriel

“Zadnja saznanja su mi da mi je supruga javila da se javio na mobitel u pet ujutro, a zadnji put smo se ja i on čuli u ponedjeljak jer je trebao doći kod mene na posao u Njemačku u utorak, imao je već kupljenu avionsku kartu, tako da evo sad smo tu gdje jesmo”, rekao je Marijan Matijević, otac nestalog dječaka za Novu TV.

“Ja stvarno ne znam gdje je on trenutno, ja bi to najviše volio znati i volio bih apelirati na mlade da ne rade ovakve stvari roditeljima, da se čuvaju i da se paze, i molio bih sve ljude u Slavoniji i u Zagrebu da se osvrnu, da pogledaju oko sebe možda sjedi do njih Gabriel”, dodao je otac.

On ga najbolje poznaje, a svejedno ne zna gdje je mogao otići.

“Ne znam, jednostavno ne znam, zadnje saznanje je bilo da je krenuo prema Đakovu, i to je sve što znamo, što smo dobili preko društvenih mreža, porukom”, pojasnio je.









Gabriel je visok 180 cm, mršav je, ima smeđu kosu, ovalno lice.









U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].