Velika pobjeda Penave: Branitelji i navijači u ključnoj bitki staju uz vukovarskog gradonačelnika

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Da je vladajućoj stranci, premijeru Andreju Plenkoviću i ministru branitelja Tomi Medvedu voda došla do grla nakon istupa vukovarskoga gradonačelnika i predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, jasno je iz toga što ih je na nacionalnim i lokalnim medijima počeo braniti nekadašnji šef HSP-a Anto Đapić, koji je s pravaške scene ispraćen zbog koketiranja sa Sanaderovim HDZ-om, što u konačnici i jest pridonijelo raslojavanju, a potom i propasti pravaških političkih opcija među kojima danas ne postoji ni jedna stranka koja ima značajniji politički potencijal.

Digao se Đapić u obranu ministra Medveda, čiju ostavku Penava traži, tvrdeći da je Medved hrvatski heroj i vitez. Ratni put generala Medveda doista ne treba osporavati, no nije jasno kako je netko s takvim statusom i takvom ratnom biografijom uopće došao do toga da ima potrebu da ga po javnom prostoru brani zaboravljeni Anto Đapić kao trbuhozborac neke tamo Plenkovićeve desnice.





I to u trenutku kada je i dobrom dijelu HDZ-ove desnice jasno na koje ih je razine sveo i marginalizirao upravo njihov stranački predsjednik, koji se desnog krila sjetio tek sada kada mu na vrata kucaju izbori pa shodno tome iz Plenkovićevih redova Penavi predbacuju politizaciju vukovarske Kolone sjećanja.

Potpora branitelja

Pritom ne treba zaboraviti da je HDZ taj koji posljednja dva desetljeća na vlasti egzistira među ostalim i zahvaljujući politizaciji braniteljskih udruga, Generalskog zbora i raznih obljetnica s domoljubno-ratnim predznakom. Ono što je Plenkoviću i njegovima zasmetalo jest to što je Penava za ovu nadolazeću Kolonu odlučio dati na važnosti HOS-ovcima koje aktualna vladajuća garnitura u sprezi s Miloradom Pupovcem posljednjih godina što šutke, što glasno nastoji svesti na margine svim mogućim sredstvima. S tih margina u središte pozornosti vraća ih upravo gradonačelnik Penava, kojemu nitko tko zna kako on rukovodi Vukovarom ne može spočitati da širi tenzije i podjele. Upravo suprotno, Vukovar se pod Penavinom palicom počeo razvijati, a gradonačelnik ni u jednom trenutku svojeg djelovanja nije poticao međunarodne napetosti. Dobrim se dijelom grad heroj obnavlja zahvaljujući europskom novcu, a Penava je taj koji je na vukovarskim ulicama uspio uspostaviti miran suživot.

No Kolona sjećanja priča je za sebe, otkako je gradonačelnik herojskog Vukovara, Penava joj svake godine na poseban način daje na značaju. Međutim, on s vukovarskim braniteljima i herojima svojega grada živi 365 dana u godini i vrlo dobro iz prve ruke zna kako izgleda suživot na ulicama Vukovara na kojima si oči u oči gledaju žrtve i neprocesuirani počinitelji zločina. Teško je to procesuirati Plenkoviću koji u Vukovar dođe jedanput godišnje, dan nakon što njegov koalicijski partner Milorad Pupovac u Dunav baci vijenac za srpske žrtve, a teško je objasniti, pa i shvatiti, što bi to točno trebalo biti sporno u tome da dečki iz HOS-a, dragovoljci iz 1991., budu na čelu vukovarske Kolone.

Simboli sa slovom U za većinu njih samo su simboli, a te 1991., ti su momci zbog kojih danas napadaju Penavu kretali u rat ne misleći na posljedice. Dobar dio njih vjerojatno nije imao pojma o čemu se tu radi i što bi tu moglo biti sporno. Ti su momci došli braniti Vukovar čisto, istinski i iz srca, baš kao što nastupa vukovarski logoraš i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe, kojemu je posebno zasmetalo to što vladajući po Pupovčevu nalogu mijenjaju plakat posvećen Vukovaru, od kojeg Penava, kako se može čuti iz njegovih redova, nije odustao.

A bez obzira na napade iz vladajućih redova, Penava u toj svojoj borbi nije usamljen, tako su mu javno potporu dali general Željko Glasnović i brojni drugi istaknuti članovi braniteljskih udruga. No zato potporu nije dobio od kolega iz Hrvatskih suverenista, čime Ćipe, kako sam kaže, nije previše iznenađen jer su, uz iznimku generala Sačića koji se na ovu temu nije oglašavao, Marijan Pavliček i njegovi kolege ionako već sada u koaliciji s Plenkovićevim HDZ-om.

Značajna uloga

Od Plenkovićeva HDZ-a zato su sve dalje predstavnici navijačkih skupina koji preko društvenih mreža organiziraju dolazak u Vukovar, gdje će, kako doznajemo, umjesto s navijačkim oznakama, stići sa zastavama, majicama, šalovima i ostalom opremom s HOS-ovim oznakama. Kako tvrde upućeni iz navijačkih redova, postoji mogućnost da se u Vukovaru 18. studenoga pojavi oko 20 tisuća navijača iz svih skupina, od Torcide, Armade i Kohorte do Bad Blue Boysa. Oni na taj način pripremaju i svojevrsni obračun s premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim HDZ-om, na što su ih motivirala posljednja uhićenja nakon utakmice između Dinama i Velike Gorice, ali i uhićenja nakon utakmice koju je hrvatska reprezentacija odigrala u Osijeku.

Uz to, ne treba zaboraviti da frustracije Boysa izaziva i to što pripadnici njihove navijačke skupine više od dva mjeseca borave u grčkim zatvorima, a oni smatraju kako Plenković, hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u Ateni nisu poduzeli ništa kako bi se pružila pomoć privedenim mladićima, o čemu je u posljednje vrijeme često progovarao i predsjednik Zoran Milanović. On pak vrlo dobro zna da su navijači skupina s kojom valja njegovati dobre odnose, što bi mu moglo pomoći u osvajanju drugog mandata. Realiziraju li navijači svoje planove i pojave li se u Vukovaru, to će se u javnom prostoru svakako moći protumačiti kao njihov svojevrsni sukob s HDZ-om i premijerom Plenkovićem, kojem takvo što usred kampanje za treći uzastopni mandat sasvim sigurno ne može biti od koristi, posebice kada se zna da se njegova stranka u Vukovarsko-srijemskoj županiji i bez toga suočava s ozbiljnom i višeslojnom krizom koja je počela i prije nego što je priveden župan Dekanić, a definitivno se strovalila nakon što je dojučerašnji ministar i (još uvijek) predsjednik županijskog HDZ-a Mario Banožić skrivio prometnu u kojoj je stradao 40-godišnjak iz Privlake…