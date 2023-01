‘VELIKA PETORKA’ VUČIĆU POSTAVILA ULTIMATUM, ON PRIJETIO OSTAVKOM! Spominjao Miloševića i kukao: ‘Ništa nigdje nismo uradili, a oni su došli i pokazali plan’

Autor: L.B.

Srpski predsjednik i lider SNS-a Aleksandar Vučić rekao je suradnicima da je spreman povući se “ako netko misli da može bolje”.

Dramatičan prijedlog u njegovom stilu iznio je nakon što ga je partijski vrh naprednjaka u nedjelju navečer “upoznao s pritiscima Zapada na Srbiju u vezi s Kosovom”, izvijestili su Vučiću bliski provladini mediji.

Stranačko čelništvo naprednjaka sastalo se uoči današnje sjednice vlade, na koju je Vučić pozvan izvijestiti o razgovorima s izaslanicima SAD-a i EU-a, nakon čega je za 20 sati najavio obraćanje javnosti.





‘Jedan od najtežih dana za Srbiju’

U tom je obraćanju u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike prethodno, na poziv predsjednice Vlade Ane Brnabić, Vučić je prisustvovao sjednici. Glavna tema bila je dijalog oko Kosova i Metohije.

Vučić je zatražio od članova Vlade punu posvećenost, marljivost, još žešći i snažniji rad u budućnosti. Kako se navodi, dogovoreno je da “predsjednik Republike, Vlada Srbije i svi organi izvršne vlasti rade sinkronizirano i jedinstveno”.

Sastanak sa zapadnom “petorkom”, Vučić je opisao kao jedan od najtežih dana za Srbiju te istaknuo da je “zbog onoga što nas čeka u budućnosti”, potrebno jedinstvo.

Vučić o njemačko-francuskom prijedlogu

“Svi smo prethodnih dana vidjeli prvu verziju koja se ne razlikuje od druge verzije u različitim medijima tzv. francusko-njemačkog plana. Plašim se da nitko nije htio da govori o kontekstu o onome s čim se Srbija suočava. U ovom papiru nije lako pronaći bilo što čime bismo mogli biti oduševljeni, naprotiv”, rekao je Vučić i dodao da su “razgovori koje je vodio bili jedni od najtežih u prethodnom desetljeću”.

“Nikad to ovako nije izgledalo. Činjenica da su promijenjene geopolitčke okolnosti, velika je nervoza. Europa je u defacto ratu, što god oni govorili. Nema toleriranja bilo kakvog iskakanja u političkom smislu, s druge strane žele da u svom dvorištu, a Zapadni Balkan je njihovo dvorište, žele da tu bude sve kako oni žele. Postavlja se pitanje što je još doprinijelo situaciji da se izađe s ovako oštrim pristupom i dozom hitnosti od strane europskih dužnosnika podržanih od Washingtona. Kompletan regionalno europski kompleks je takav da poslije izbijanja ukrajinsko-ruskog sukoba, da je to postalo jedan od najvećih problema za Republiku Srbiju”, rekao je Vučić.

‘Ništa nigdje nismo uradili, a oni su došli i pokazali plan’

Potom je podsjetio na incidente koje Kurti izaziva kako bi pokušao Srbiju uvući u sukob.









“U Kurtijevo vrijeme je do sada bilo 287 incidenata. Samo u ovoj godini 10 teških. Posljednje je današnje ranjavanje Miljana D. koji se nalazi u stabilnom stanju i želimo mu brz oporavak”, kazao je on i objasnio da Kurti želi sukob kako bi NATO bio na njegovoj strani.

Dodaje da su se u stranci više zabrinuli što je Rada Trajković dva sata sjedila na klupici, nego zbog napada na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Objasnio je da su Srbi za Zapad dežurni krivci, imajući u vidu da Zapad nije ni želio razumjeti zašto su Srbi izašli na barikade. Ističe da Srbiju nitko ništa nije pitao ili se konzultirao u pogledu formiranja francusko-nemačkog plana.

“Bez ikakve krivice. Nije upucan nijedan Albanac. Ništa nigdje nismo uradili, a oni su došli i pokazali plan”, kazao je Vučić.









Kazao je kako je prikrivena činjenica da postoji obveza da se ne protivimo ulasku tzv. Kosova u UN.

“Oni su to sve prihvatili i time je taj plan defacto postao novi pregovarački okvir za Republiku Srbiju”, kazao je on.

‘Ucjena velike petorke’

Vučić je rekao i da je Srbija došla do toga “što je to što mi želimo i možemo učiniti”. Podsjeća na svoj stav da je zamrznuti konflikt “najgore rješenje” i da će bez kompromisnog rješenja imati ranjavanja Srba dnevnom nivou.

“Mislim da je bitno da razgovaramo o svemu” kazao je Vučić.

On je rekao da mu je u drugoj rečenici “velike petorke” rečeno da “mora prihvatiti ovaj plan, a ako ne prihvati novi pregovarački okvir za put ka Europi” suočit će se: Pod jedan – s prekidom europskih integracija. Pod dva – sa zaustavljanjem i povlačenjem investicija. Pod tri – Sa sveobuhvatnim mjerama u ekonomskom i političkom smislu koje će nanijeti veliku štetu Republici Srbiji” , kazao je on.

On kaže da je to kasnije ponovljeno više puta tijekom razgovora i da je svakog puta na to “oštro reagirao”.

“Moj je posao bio da brinem o državi i da mi ne biste govorili da sam prihvatio ili da je Srbija prihvatila nešto što nije. Nemojte brinuti. Jasno sam rekao, svi znate o čemu govorim, što je za Srbiju neprihvatljivo”, kazao je Vučić.

‘ZSO’

Vučić ističe da će na sebe preuzeti svo opterećenje i “kupiti dodatno vrIJeme za Srbiju” te navodi da je bitan nastavak dijaloga i što više kompromisnih rješenja u pogledu protoka roba, usluga, kapitala, osobnih iskaznica, tablica…

“Mi ne možemo da spriječiti njihov ulazak u neke međunarodne organizacije poput Vijeća Europe, a spomenuto mi je na sastanku i u NATO. Mi to ne možemo spriječiti”, kazao je on.

Vučić objašnjava da je za Srbiju važno da istakne da, prije svega, mora biti formirana Zajednica srpskih općina. Dodao je i da je “važno da Srbija pokaže da želi mir u regiji, kao i što očekujemo u budućnosti i da se za to borimo”.

‘Trebalo je nekoliko dana da se Milošević osvijesti da bombe padaju po Srbiji’

Podsjetio je na ulogu zapadnih zemalja u stvaranju Kosova i istaknuo “da nije čudno što oni vide tzv. Kosovo kao državu”.

“Kad se strasno i snažno s nečim ne slažemo, svejedno moramo da razumjeti kolika je njihova snaga, kolika je naša snaga”, kazao je Vučić te rekao kako je “Slobodan Milošević do posljednjeg trenutka mislio da nijedna bomba neće pasti”.

“Trebalo je nekoliko dana da se osvijesti da bombe padaju po Srbiji”, kazao je on te ponovio svoj stav da će čuvati mir i stabilnost.

Podsjetimo, Vučić je u petak, nakon sastanka s izaslanicima SAD i EU, izjavio kako je “Srbija spremna prihvatiti koncept europskog plana i raditi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu s Kosovom”. Isto je potvrdio i posebni predstavnik EU-a za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, rekavši da je Vučić u razgovoru “pokazao odgovoran pristup” i “spremnost da donosi teške odluke u interesu mira i europske perspektive Srbije”.

‘Dokument ima jednak pristup stranama’

Vučić je novinarima rekao da je u razgovoru s američko-europskom petorkom pokazao “svu brigu i rezerviranost” o “jednom važnom pitanju”, ali nije precizirao o čemu je riječ, inzistirajući da o tome ne može govoriti jer plan nije javan. Nakon tog sastanka Vučić se našao pod pritiskom dijela oporbe, od primjedbi da ne može biti solo igrač oko važnih pitanja za državne i nacionalne interese i zahtjeva da pred parlamentom objasni bit prijedloga, do inzistiranja da čim prije potpiše sporazum.

Radio Slobodna Europa (RFE) objavio je, pozivajući se na plan EU-a u koji je ranije imao uvid, da taj dokument ima jednak pristup stranama i predviđa poštivanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu.

U dokumentu se, navodi RFE, eksplicitno ne spominje međusobno priznanje ili članstvo Kosova u Ujedinjenim narodima, na čemu inzistira Kosovo.

Usuglašen pogled na rješavanje kosovskog pitanja nemaju ni visoki dužnosnici Vučićeve stranke koja kontrolira Vladu i parlament.

Vučićeve prijetnje ostavkom

“Pojedini dužnosnici pokušali su, kako saznajemo, ‘pametovati’ i govoriti kako ni slučajno ne treba prihvatiti daljnje pregovore s EU-om i SAD-om (o Kosovu)”, objavio je portal Pink, ustvrdivši kako je Vučić “sve to strpljivo slušao, a onda poručio da će se on povući, ako netko misli da može i zna bolje”.

Rekao je da će, “ako narod odbije pregovore i ako netko misli da trebamo ekonomski uništiti zemlju”, on vodstvo “prepustiti pametnijima od sebe”. Pojedini beogradski mediji su prije susreta s američko-europskom petorkom tvrdili kako Srbiju očekuje ultimatum, ili će prihvatiti plan Berlina i Pariza o Kosovu ili će se suočiti s posljedicama koje ne isključuju ni sankcije.

Vučićevi suradnici: Ostavka bi značila kraj SNS-a i ‘najcrnji scenarij’

Vučićeve poruke da će on vodstvo “prepustiti pametnijima od sebe” prokomentirali su dvojica njegovih bliskih suradnika. “Pakuješ se ti, pakujemo se i mi! Ili ćemo se svi zajedno boriti za Srbiju ili sve ovo nema više smisla!”, navodno je Vučiću rekao predsjednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić.

“Ukoliko predsjednik Vučić ostane pri svome da podnosi ostavku, mislim da je to i kraj SNS i kraj karijere koju je imala SNS na političkoj sceni Srbije. Mislim da nakon toga slijedi nešto što je najgori i najcrnji scenarij za Srbiju, koji ne smijem ni zamisliti”, rekao je Glišić u uključenju u emisiju ‘Hit Tvit’ TV Pink.

Sličnu poruku u ponedjeljak ujutro poslao je visoki dužnosnik SNS i predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, ocijenivši da bi, ako Vučić ode s čela države i SNS, to bila “potpuna katastrofa za državu”.

“Možete li zamisliti da Srbiju vodi netko drugi osim Vučića? Nećete naći nijednog člana SNS koji će reći bilo šta drugo osim da Vučić vodi i stranku i Srbiju”, rekao je Orlić.

Vučić vodi SNS od izbora tadašnjeg šefa stranke Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije 2012., a drugi petogodišnji mandat šefa države započeo je poslije uvjerljive pobjede na izborima u travnju 2022. Po Ustavu Srbije, ne može se kandidirati za treći mandat.