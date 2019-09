VELIKA ISPOVIJEST: Žena koja je Škaru optužila za silovanje opisala svaki detalj

Autor: Dnevno

U emisiji Provjereno u četvrtak navečer u cijelosti je emitirana ispovijest žene koja je bivšeg boksača i nekadašnjeg saborskog zastupnika HDZ-a te čelnika Autokluba Siget Damira Škaru optužila za silovanje. U prilogu emitiranom u emisiji, žrtva je iznijela detalje samog događaja kao i sve što se kasnije događalo.

Za nju je to bila obična subota, dva mjeseca nakon zaposlenja.

“Kao i svaki radni dan, došla sam na posao. Odradili smo sve što smo trebali. Sjedila sam preko puta njega, okrenula se i krenula prema izlazu. On je mene doslovno napao s leđa. Primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak – opisivala je žrtva. No, neusporedivo jači bivši olimpijac nije, kaže, odustajao dok ne dobije što želi, priča ona i navodi da je, što se više opirala, on bio grublji.

S jednom rukom je držao moje obje ruke, molila sam ga da prestane, on je rekao da će on raditi što hoće i rekao mi da će me slomiti. Pokušala sam se izvući, ali mi je zabio ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće. Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući, a rekla sam mu da stane. Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje. Ruke mi je držao s jednom rukom iza, nikako se nisam mogla izvući. Trenutak kad sam se iščupala, rekla sam da odlazim, da je naša suradnja gotova. Ja sam doslovno izgubila svijest. Kako sam se ja iščupala iz njegovih ralja, ne znam. Mislim da svaka žena koja doživi tako nešto, boji se bilo što reći, većinu svaljujemo na sebe, znam da nije ispravno, ali tako i ja to doživljavam. Nisam ništa krivo rekla, ni napravila, nisam mu dala dozvolu nikad ni za što.

Nekoliko sati nakon što je prijavila silovanje, kaže da joj je Škaro poslao prijeteću poruku. Uhićen je jučer, 21 dan nakon prijave.

Čula je, kaže, da nije jedina. Zaposlenice su nerijetko iz njegovog ureda izlazile uplakane. U Provjerenom kažu da nisu htjele pred kameru.

Znam da su se cure njega bojale, plakale, bile pod stresom. Znam i da smo se mi dogovarali da se nađemo u četiri u uredu i idemo zajedno doma, da nijedna ne ostane sama s njim da nam nešto ne napravi. Cure su mi pričale da ih je napadao, svašta je radio.

Novac, politička moć, sve to utjelovljuje Škaro, navode u emisiji Provjereno. Nakon sportske karijere izgradio je uspješnu poduzetničku i političku karijeru. Ističe dobre odnose s predsjednicom koja mu je napisala predgovor knjige. Mnogi statusi na Facebooku su mu vjerskog karaktera.

Nitko mu se do ove žene nije usudio suprotstaviti, a i ona se jedva odlučila, piše Dnevnik.hr.

Nisam odmah prijavila jer se njega iskreno bojim, bojim se i za sebe i za djecu. Da meni i njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se dogodilo. Tata je htio da odmah idemo na policiju, mene je bilo strah i sram.

U ponedjeljak je otišla kod liječnice da joj otvori bolovanje. Za nju dileme nije bilo, sve je prijavila policiji. Doznala su i djeca.

Djeca su plakala skupa sa mnom. Riječi od malenog u autu bile su: ‘Mama, zašto nisam stariji da te zaštitim.’ Nadam se da nisu svjesni što mi se dogodilo.

Informacija o prijavi došla je do Škare nekoliko sati nakon što je izašla iz policije.

Taj dan kad je sve prijavljeno i oko 2 i 50 stigla mi je njegova poruka: ‘Kako su ti djeca?’ Nikako se nisam osjećala zaštićeno. U velikom sam strahu, najviše za djecu. Ne znam na što je sve spreman, ne želim ni pomišljati na to.

Sve se dogodilo 10. kolovoza, a prijavljeno je dva dana kasnije. Putem tajništva Autokluba Siget rečeno mu je da se javi policiji. Tri tjedna od prijave policiji, iz Provjerenog su razgovarali sa žrtvom, a za Škarom je raspisana tjeralica, jer ga nisu pronašli ni na jednoj zagrebačkoj adresi. Napustio je Hrvatsku istog dana kad je silovanje prijavljeno, 12. kolovoza u 18 i 50.

Zajednički poznanik je rekao da su ga kontaktirali i nudili žrtvi pozamašan iznos. Za šutnju joj je ponuđeno 80 tisuća eura, a uslijedila je i jasna poruka ‘da je on vrlo jak i moćan čovjek, da prekinemo tu priču i da uzmem to što mi nudi i nastavim život sa svojom djecom’, rekla je za Provjereno.

“Gospodin je naglasio u jednoj rečenici možemo li kako pomoći i ja sam to definitivno shvatila kao nekakvu pomoć financijsku ili nešto, da se cijeli taj slučaj zataška. Nakon toga se pojavljuje naš jedan zajednički poznanik koji mi je rekao da su ga kontaktirali. Otvoreno mi je to priznao i nudili su pozamašan iznos”- kroz suze je rekla žrtva.

Damir Škaro uhićen je u srijedu na graničnom prijelazu Stara Gradiška prilikom ulaska u Hrvatsku iz BiH. HDZ i predsjednica ogradili su se od njega i osudili svaki oblik nasilja. Sudac istrage velikogoričkoga Županijskog suda odredio mu je u četvrtak jednomjesečni istražni zatvor.

Druge navodne žrtve nisu bile spremne istupiti u javnost, piše Dnevnik.hr.