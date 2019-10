VELIKA ISPOVIJEST BAGHDADIJEVE ŽENE: ‘Bio je normalan obiteljski čovjek.’ Je li naslutila s kim je u braku?

Bila je udana za Abua Bakra al-Baghdadija, najtraženijieg čovjeka na svijetu i vođu ISIL-a, a zajedno imaju i kćer.

Saga al-Dulaimi po prvi put je progovorila o svom životu kao supruge glave terorističke organizacije, čija je okrutnost zapanjila cijeli svijet, a odgovoran je za brutalne napade u Parizu i Bruxellesu.

Abu Bakr al-Baghdadi je, prije nego se raznio bombom kako bi izbjegao uhićenje od strane američke vojske, bio najtraženiji čovjek na svijetu. “Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel”, rekao je Donald Trump u službenoj izjavi 29. listopada o vojnoj operaciji provedenoj u Siriji.

Nasreću, sa sobom u smrt nije odveo i dijete i prvog braka, kćer koju ima sa Sagom al Dulmi. Ona je u ekskluzivnom intervjuu za Expressen Middle East otkrila detalje o njihovom nekadašnjem životu.

“Bio je tajanstven i nepredvidiv, pa se nisam usudila ulaziti s njim u rasprave”, rekla je Saga u razgovoru s novinarom Kassemom Hamadéeom, s kojim se susrela na tajnoj lokaciji, negdje u blizini granice Libanona i Sirije. Prošlo je četiri mjeseca otkako je 28-godišnja Saga i njeno četvero djece pušteno iz libanonskog zatvora u razmjeni s terorističkom organizacijom al-Nusra Front. Od tada, internacionalne novinske agencije na sve načine pokušavaju doći do nje, no u strahu za vlastiti život, odlučila se pritajiti. Sada je napokon odlučila ispričati svoju stranu priče, bez da traži išta zauzvrat, kako prenosi Express.hr.





Saga je odrasla u konzervativnoj, dobrostojećoj obitelji u Bagdadu. Već je jednom bila udana prije nego je upoznala čovjeka koji je svijetu postao poznat kao Abu Bakr al-Baghdadi. Njen je prvi muž bio Falah Ismail al-Jasim, poručnik u tjelohraniteljskoj jedinici Saddama Husseina.

Nakon pada njegovog režima, on i ostali vojni generali pokrenuli su pokret otpora Jaish al-Rashedin, koji se borio protiv američkih trupa u Iraku. Ubijen je u vojnoj akciji godinu dana nakon vjenčanja. Tražio je udovicu za brak. Saga je tako ostala udovica te je sama morala odgajati blizance, Omara i Usamu. Jednog je dana muž njene tete pristupio njenom ocu, rekavši mu da zna muškarca koji traži udovicu za brak. “Nisam ga poznavala, a moj otac je odobrio brak. Udala sam se za normalnog čovjeka koji je predavao na fakultetu, a tada se zvao Hisham Mohammad“, objašnjava Saga. Njen najmlađi sin Yusuf u tom trenutku treba promjenu pelene. Poliježe ga na sofu, gdje se igra sa svojom starijom sestrom Hagar. Ona će uskoro napuniti osam godina, a ona je Baghdadijeva kćer.

“Nisam primijetila da je na bilo koji način teroristički aktivan. Uselila sam se u njegov dom i tamo smo živjeli. Bilo nas je puno u istom stanu, ja i moja djeca te on i njegova prva žena i njihova djeca, pa je bilo poprilično teško“, kaže. Saga je nakon smrti prvog supruga bila usamljena i slaba. Njena majka, otac i braća i sestre preselili su se u Siriju. Oba muža njenih sestri poginula su, pa ni od njih nije mogla očekivati podršku i potporu. U početku se plašila da njen novi suprug neće biti ljubazan prema njenoj djeci. U Iraku i muslimanskim zajednicama postoji tradicija po kojoj se oženjeni muškarci žene za udovice, kako bi mogli skrbiti o njihovoj djeci. Vjeruju da je to dobro djelo koje će biti nagrađeno nakon smrti.

“Nije mi govorio puno o tome tko je i odakle dolazi. Bio je vrlo tajanstven čovjek, a nije bio previše komunikativan. Susretali smo se u večernjim satima, za vrijeme večere. Dane je provodio na sveučilištu, gdje je predavao religiju i šerijat. Ponekad bi nestao nekoliko dana. Rekao je da je bio u posjeti bratu”, ispričala je Saga.

Nije bila sretna u novom braku, ne zato što je on bio neljubazan prema njoj i djeci. Upravo suprotno, kaže kako je prema djeci bio bolji i obzirniji nego prema ženama, “U očinskom je pogledu bio vrlo dobar čovjek, no moja je veza s njim bila plitka“, kaže. Osjećala se krivom zbog useljenja k njemu, osobito jer svojoj prvoj ženi nije rekao da će uzeti drugu ženu. Kaže kako se radije ne prisjeća prvog susreta s njom. Zbog cijele situacije, otišla je već nakon tri mjeseca braka.

“Bila sam trudna mjesec dana bez da smo to on i ja znali. Ostavila sam ga, moglo bi se reći da sam pobjegla od njega. To nije imalo veze s tim kakav je on bio, već s tim da ja nisam bila sretna, sve je bilo nepravedno prema njegovoj prvoj ženi koja je bila jako uzrujana i zato sam otišla”, objasnila je. Preselila se kod obitelji prvog supruga u Bagdad. Saga je oprezna u otkrivanju intimnih detalja svoje veze s al-Bagdadijem, ali naglašava – nekoliko puta – da je njihova veza bila ‘plitka’.

Je li ga voljela?

“Ne, nisam bila zaljubljena u njega. Nisam ga voljela. Bio je zagonetna osoba. Nisi mogao razgovarati ili voditi normalan razgovor s njim. Navečer, kad bi se vratio kući, obično bismo samo jeli zajedno. Samo smo razgovarali o kućanskim stvarima. On je naređivao, ništa više od toga”, odgovara Saga. Posljednji put je s njim razgovarala 2009., kad ju je pitao želi li mu se vratiti. Nakon američke invazije na Irak 2003., oružane skupine mobilizirane su protiv okupacije. Nekoliko članova Sagine obitelji, uključujući i njenog brata, bili su aktivni članovi pokreta otpora.

“Ali ne on. Nisam primijetila da je uopće bio uključen u pokret otpora. Bio je normalan obiteljski čovjek. Kako je mogao postati emir najopasnije terorističke organizacije na svijetu meni je misterij“, kaže Saga. Stupio je u kontakt s njom čak i nakon što se odselila, a nakon što mu je rekla kako se ne namjerava vratiti, dao joj je dopuštenje da zadrži njihovu kćer Hagar, sve dok se ponovno ne uda. U tom slučaju, želio je da djevojčica dođe k njemu. Građanski rat bjesnio je u Siriji dvije godine kada je, u ljeto 2013. godine, Saga odlučila posjetiti svoju obitelj – majku, oca i braću i sestre – u Damasku. Njezin otac Abdulhamid al-Dulaimi bio je poslovni čovjek u Iraku za vrijeme vladavine Sadama Huseina, ali preselio se u Damask nakon što se režim srušio. “Nisam znala da je u Siriji kaos i rat. Gledala sam sirijske televizijske kanale, a oni su tvrdili da je sve pod kontrolom. Zato sam otišla u Damask”, tvrdi Saga.

Krenula je susresti se s ocem kad su ih uhitile sirijske sigurnosne službe. Željeli su doći do mog oca. On je telefonirao s mojim bratom Khaledom, koji je pomagao oružanim skupinama poput Slobodne sirijske vojske”, kaže Saga. Puštena sam iz zatvora zahvaljujući mom bratu, on poznaje jednog od vođi al-Nusre Dok se Khaled borila u sirijskom ratu, njezin je drugi brat Omar uhićen u Iraku i osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu zbog terorističkih napada u Basri na jugu Iraka. Teroristička sekta ISIS preuzela je odgovornost za napade. “Nisam bila osumnjičena ni za što u Siriji. To je bila moja prva posjeta. Samo su htjeli doći do mog oca”, kaže Saga. Sirijske sigurnosne službe tvrde da je Sagin otac jedan od vođa sirijske terorističke grupe al-Nusra Front (al-Qaida). U ožujku 2014., nakon šest mjeseci boravka u sirijskom zatvoru, puštena je, zajedno sa 151 drugom žena, u razmjenu zarobljenika između režima u Damasku i terorističke skupine Al Nusra Front. Al-Nusra je otpustio 13 redovnica iz kršćanskog grada Malula koje su oteli u prosincu 2013. godine.

Kad je puštena, Sagu je dočekao visok muškarac. Bio je naoružan, maskiran i mislim da je nosio eksplozivni pojas kad me pokušao zagrliti. Odgurnula sam ga. Rekao je: “Ja sam tvoj brat, Khaled.” Plakala sam i srušila se od straha i iscrpljenosti ”, kaže Saga. Saznala s kim je bila u braku Deset dana kasnije sirijska vojska je upala na položaje al-Nusra u al-Qalamounu. Saga je pobjegla u Libanon – ilegalno je prešla granicu. Uhićena je u Libanonu.

“Kad sam stigla u Libanon, primila sam šokantne vijesti. Pokazali su mi slike svog bivšeg muža i pitali me da li ga prepoznajem. Ispada da sam bila u braku s Abu Bakr al-Bagdadijem. Bio je to šok za mene, bila sam u braku s najopasnijim čovjekom na svijetu. U bijesu od tog saznanja sam razbila prozor” – prisjeća se. Libanonske vlasti obavile su DNK testove na svo četvero njezine djece. Testovi su potvrdili da je al-Baghdadi zapravo Hagarin otac. Godinu i tri tjedna kasnije, Saga i njezina djeca pušteni su iz zatvora. Opet, u sklopu razmjene zarobljenika – 13 al-Nusra članova za 16 otetih libanonskih vojnika.

Saga ovaj put nije imala pomoć svog brata, ubijen je nešto prije toga. “Ne mogu ulaziti u detalje kako su se prema meni ponašali u sirijskom zatvoru. U Libanonu sam bila izolirana sa svojom djecom, ali nitko od vojnika mi nije učinio ništa loše”, kaže Saga.

Saga ne škrtari s riječima kad se govori o ISIL-u. Naziva ih teroristima i ubojicama. Na pitanje što misli o napadima o Europi, kaže: “To je ubojstvo, krv i brutalnost. Kao majka smatram da je to što rade terorizam. Ako netko povrijedi mog sina, on je terorist. Svaka majka to misli“. Hagar ulazi u sobu i stoji pokraj majke. Nije sramežljiva i želi pričati svojim snovima. Doista voli svoju kovrčavu kosu i kaže da želi biti frizerka – ili odvjetnica. Saga gleda svoju kćer i kaže: “Na njenim ramenima leži cijela svjetska katastrofa. Za što je ona kao dijete kriva? Nije kriva što je kćer najgoreg terorista na svijetu”. “San svake arapske žene je život u Bejrutu” Hagar priča kako više ne ide u školu jer ju je strah. Djeca su zločesta prema njoj, udaraju je. Saga kaže kako su joj libanonske vlasti dopustile da bira između povratka u Siriju Al-Nusra i pod kontrolom ISIS-a ili boravka u Libanonu. Odlučila je ostati. “To je bio moj stari san, preseliti se u Libanon”, kaže ona. “San svake arapske žene je da živi u Bejrutu, domu civilizacije i slobode.” Osim toga, Libanon je odabrala zbog svoje djece. Ipak, Saga se i dalje zalaže za šerijat, smatrajući kako iz njega proizlaze prava žena. Istovremeno, Saga kaže da bi, ako bi bila prisiljena birati između života u Saudijskoj Arabiji i života u Bejrutu, “naravno” odabrala Bejrut.

U budućnosti želi putovati na zapad, kaže da ne želi ostati u arapskom svijetu. Na pitanje zašto bi zapad prihvatio bivšu suprugu terorista koji je masakrirao civile u Europi, ona citira ajet iz Kur’ana: “Niti jedan nosioc tereta neće snositi tuđi teret“. “Gdje je moja krivnja? Bila sam udana za njega 2008. godine. Sada smo se razveli. Bila sam ta koja ga je napustila. Ja sam žena koja je puno prošla i koja je trpjela u zatvoru. Da sam htjela živjeti s al-Bagdadijem, mogla sam živjeti kao princeza. Ne želim novac. Želim živjeti u slobodi“, kaže.