Velika eskalacija na pomolu: Ubijeni američki vojnici, oglasio se Biden

Trojica američkih vojnika su ubijena, a 25 ih je ranjeno u noćnom napadu dronom na manju američku ispostavu u Jordanu, priopćili su američki dužnosnici za CNN. Ovo je prvi put od početka rata u Gazi da su američki vojnici ubijeni u neprijateljskoj vatri na Bliskom istoku.

Ubojstvo trojice Amerikanaca u Jordanu, blizu granice sa Sirijom, predstavlja značajnu eskalaciju ionako nesigurne situacije na Bliskom istoku. Središnje zapovjedništvo SAD-a potvrdilo je u današnjem priopćenju da su tri pripadnika vojske ubijena, a 25 ozlijeđeno u napadu dronom koji je pogodio bazu u sjeveroistočnom Jordanu.

Inače, do sada je zabilježeno više od 158 napada na američke i koalicijske snage u Iraku i Siriji od početka rata u Gazi. No američki dužnosnici dosad su napade dronovima, raketama i projektilima opisivali kao neuspješne jer nisu uzrokovali ozbiljne ozljede ili štetu na infrastrukturi. Nije jasno zašto protuzračna obrana nije uspjela presresti bespilotnu letjelicu.

U.S. Central Command has now Confirmed the Death of 3 American Servicemembers and the Injury of at least 25 others in a One-Way “Suicide” Drone Attack on a Patrol Base in Northeastern Jordan near the Border with Syria and Iraq. pic.twitter.com/qc5sgK42l3

