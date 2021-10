VELIKA DRAMA U AUSTRIJI! Kancelar Kurz večeras podnio ostavku! Evo za što ga optužuju

Austrijski kancelar Sebastian Kurz dao je ostavku u subotu navečer.

U 19.40 obratio se javnosti.

Na njegovo mjesto dolazi ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg, a Kurz je u svom govoru poručio da navodi protiv njega potječu još iz 2016. godine te da će dokazati kako nisu točni.

“Mnogi političari su to doživjeli, ali ovaj put je drugačije jer je koalicijski partner odlučio zauzeti stav protiv mene”, jasan je bio Kurz.

”Bio sam samo čovjek”, rekao je u izjavi u subotu navečer, zahvalivši ÖVP -u i njegovoj obitelji na podršci, prenosi Krone. “Htio bih napraviti prostora za sprječavanje kaosa i osigurati stabilnost”, istaknuo je.

Podsjetimo, austrijski kancelar nalazi se pod istragom zbog sumnje na korupciju, priopćilo je tužiteljstvo 6. listopada nakon pretresa u nekoliko ministarstava i ureda vladajuće stranke. Uz njega, istraga se vodi i protiv još devet osoba i tri organizacije.

Kurz je pod istragom zbog navoda da je državni novac Ministarstva financija korišten u koruptivnim radnjama kako bi se u tabloidnim novinama osiguralo pozitivno izvještavanje o stranci na čijem je čelu.

