Velika drama na ulicama Nottinghama: Pronađene tri mrtve osobe, policija blokirala grad

Jutros rano ujutro u britanskom Nottinghamu uhićen je 31-godišnji muškarac zbog sumnje da je imao veze sa ubojstvima nekoliko osoba koja su se dogodila jutros nešto nakon četiri sata ujutro.

Iz policije su potvrdili da je troje ljudi ubijeno i da ima ranjenih, javio je Sky News nakon što je satima bio blokiran širi centar britanskog Nottinghama zbog “ozbiljnog incidenta”.

Policija je građane pozvala da izbjegavaju blokirana područja. U blokadi je i javni prijevoz, a policiji pomažu i vatrogasci.

“Vjerujemo da su sva tri incidenta povezana i da je osoba koja je to skrivila u pritvoru. Ova istraga je u ranoj fazi i tim detektiva radi na utvrđivanju što se točno dogodilo. Molimo građane za strpljenje dok traju istrage. Zasad su brojne ceste u gradu zatvorene i ostat će zatvorene dok traje istraga”, rekla je šefica tamošnje policije Kate Meynell.

BREAKING: 'Major incident' in Nottingham as police close roads

