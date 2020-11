VELIKA ANALIZA AFERE ‘FIMI MEDIA’: O svemu je konačno progovorio i Ratko Maček, evo što je kazao

U večerašnjoj emisiji Provjereno analizirat će se afera Fimi media, a pred kameru je stao i Ratko Maček, bivši glasnogovornik Vlade koji je u ovom ponovljenom suđenju oslobođen svih optužbi.

Maček se prisjeća kako je kada je načuo za neuobičajenosti vezane za tvrtku Fimi media, o njima upozorio tri ključne osobe u HDZ-u.

“Bio sam u svakodnevnom kontaktu s ljudima iz medija, iz odnosa s javnošću i iz marketinških agencija i od njih sam dobio informacije da jedna tvrtka, koja se zove Fimi media, istiskuje one koje već na tim poslovima sudjeluju 20-ak godina. I to sam rekao i gospodinu Sanaderu, tadašnjem premijeru. I rekao sam gospodinu Jarnjaku i gospođi Kosor. Gospodin Sanader me nakon nekoliko dana uvjeravao da to nije tako”, rekao je Maček za Provjereno.

“Ja sam na suđenju, na jedno pitanje tužiteljstva, rekao da politika nije nikakav akvarij sa zlatnim ribicama, nego je to jedan ozbiljan prljavi bazen u kojima ima puno pirana, krokodila i svih ostalih živina koje vas mogu jako ozlijediti”, rekao je Maček pa nadodao da nakon svega ima povjerenje u zakon.

“Deset godina sam javno živio sa nepravedno prišivenom javnom krivnjom, ali sam deset godina znao da nas samo zakon može učiniti slobodnima”, zaključio je.

Cijelu priču pogledajte u večerašnjem Provjerenom na Novoj TV.