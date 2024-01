Velika akcija spašavanja u Sloveniji, objavljena snimka: Petero zarobljenih u jami čeka evakuaciju

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Od subote poslijepodne tročlana obitelj i dvoje vodiča zarobljeni su u špilji Križna jama u jugozapadnoj Sloveniji.

Petero ljudi nije moglo izaći nakon naglog porasta podzemnih riječnih tokova koji su poplavili dijelove špilje.

U akciji spašavanja sudjeluje i 35 speleologa, evakucija se očekuje danas poslijepodne, a dosad su im mogli prići samo ronioci koji su dostavljali hranu i vodu. Zarobljene osobe trenutačno nisu životno ugrožene.

Evakuacija danas poslijepodne: Dosad neviđena akcija spašavanja

“Svi su dobrog zdravlja i na sigurnom mjestu u špilji, ali zarobljeni dok se razina voda u špilji ne spusti”, rekao je za TV Slovenije Sandi Curk, regionalni zapovjednik CZ-a za Notranjsku i Kras. Voditelj intervencije Luka Zakolar dodao je da su oni stabilno te da su na sigurnom, dostavljen im je i grijani šator.

Na Facebook stranici Jamarske reševalne službe objavljena je i snimka ronilaca koji se spremaju za pružanje pomoći i spašavanje.

Konačno spašavanje ovisit će o tome kada će pasti razina vode, a procjenjuje se da će ekipi ronilaca trebati tri do četiri sata da dođu do njih. Na terenu je i 50 spasilaca, a Civilna zaštita rekla je da do sad nisu imali ovako velike i teške akcije spašavanja u Križnoj jami.









U špilju se može ući jedino čamcem, a nakon nekoliko stotina metara dubine više nema dnevnog svjetla. Zbog udaljenosti na kojoj su obitelj i vodiči zaglavljeni, otežana je i komunikacija.