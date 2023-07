Kaos u Srbiji, vegani uništili natjecanje u pečenju praščića: ‘Nisu ništa postigli, sve smo ih ispekli i isjekli’

Prva manifestacija pečenja praščića pod imenom “Sepra fest”, koja se trebala održati u ponedjeljak u Aranđelovcu u Srbiji, naprasno je otkazana zbog, kako tvrde organizatori, prijave Vege zajednice Srbije.

Naime, manifestacija je bila odobrena, ekipe prijavljene, šatori postavljeni, a onda je inspekcija došla, zabranila natjecanje, kao i čitav skup koji je imao isplaniran i glazbeni program.

Prijavilo se preko 150 ekipa, s oko 2.000 sudionika





Prijavilo se preko 150 ekipa, s oko 2.000 sudionika

“Cilj nam je bio da na neki način okupimo ljude, obitelji, prijatelje i da uz šumadijsku glazbu to prezentiramo. Doživjeli smo to da se za 25 dana prijavilo preko 150 ekipa, oko 2.000 sudionika. Manifestacija je uredno bila prijavljena policiji. Dogodilo se na kraju nešto što nitko nije očekivao, nitko nije mislio da ćemo svi da postavimo opremu, ljudi su došli, spremili smo sve, naveli smo da nijedno prase ne može ući na manifestaciju bez potvrde da je meso ispravno. Svako prase koje je uneseno, to je prase od ekipe. Saznali smo u 20 sati dan prije da je inspektor predao zahtjev da festival mora biti spriječen. Razlog je da nije zahtjev podnesen, a mi smo uredno sve prijavili”, rekao je organizator “Sepra festa” Vladimir Nikolić gostujući na TV Prva.

Jelena Disić, predstavnica “Vege” zajednice demantirala je navode da su vegani tražili da se manifestacija zabrani.

“Mi nismo tražili zabranu. Ja se ne slažem da je njima stalo do tradicije, mogli su održati skup bez klanja. Naša udruga ima za cilj spriječiti nasilje nad životinjama i da obavijesti javne uprave. Mi smo poslali direktno kabinetu predsjednika općine i pozvali smo naše pratitelje da nas podrže i urade isto. Ovo je jedini način našeg djelovanja. Stav naše udruge je da životinja osjeća bol i patnju kao i mi, mi moramo osvijestiti polako tu činjenicu”, rekla je Jelena Disić koja je također bila gošća jutarnjeg programa na TV Prva.

‘Ništa nisu postigli time, svi ti prasići su bili jučer ispečeni i isječeni’

"Vege zajednica ima pravo to raditi, ali to ne znači da oni trebaju nametati nama njihove stavove. Postoji sloboda u našem narodu, ja ne znam da li je zakonski zabranjeno da se peče prase. Ja ne znam da li se ikada dogodilo u Srbiji da se nešto otkazalo deset sati pred događaj. Imali smo ekipe iz Slovenije, Rumunjske. I samo da kažem, ništa nisu postigli time, svi ti prasići su bili jučer ispečeni i isječeni. Ako im je cilj bio spriječiti klanje praseta, nisu uspjeli u tome", rekao je Nikolić i dodao da je ovo "akcija" da se Šumadinci ponize kao i nametanje mišljenja.









Inače, dok je trajala promocija “Sepra festa” vegani su uputili priopćenje za javnost i pismo predsjedniku općine Aranđelovac sa zahtjevom da se obustavi pružanje podrške tom događaju, jer kako su naveli – ubijanje nedužnih životinja uz pjesmu i zabavu nije događaj koji bi gradska općina trebala podržati.

“Ako se naša tradicija zasniva na patnji i uskraćivanju slobode, možemo li izgraditi društvo bez nasilja? Zabrinjavajuća je činjenica da smatrate da nešto ovako surovo može izgraditi tradiciju i publiku, ali je još gore da se u 21. stoljeću započinje nova tradicija koja uključuje nasilje i rizična je po samu životnu sredinu. Na ovom skupu, po informacijama do kojih smo došli, bit će veliki broj sudionika, a svaki tim podrazumjeva mrtvo prase i aktivno ognjište. Ubojstvo i upotreba radi zabave velikog broja mladunaca starosti između 6 i 12 mjeseci ne samo da nije etički, već je i ekološki vrlo zabrinjavajuće”, navodi se između ostalog u pismu vegana upućenom predsjedniku općine Aranđelovac u Srbiji.