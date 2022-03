VEĆ VATRENO U SABORU: ‘Hrvatski mladići idu braniti Ukrajinu, stradat će mladi! Ne znaju kuda idu’

Autor: Dnevno.hr

Danas se nastavilo zasjedanje Hrvatskoj sabora. Ruska agresija na Ukrajinu, koja je obilježila njegov prošlotjedni rad, i ovaj će tjedan biti u fokusu Hrvatskog sabora.

Premijer Andrej Plenković zastupnicima će podnijeti Izvješće o stanju u Ukrajini, premijerov dolazak se očekuje oko 10:45.

Zasjedanje je počelo s iznošenjem pojedinačnih stavova po klubovima zastupnika.

Prvi je za govornicom Mostov Miro Bulj.

“Svi svjedočimo onom što se događa u Ukrajini, Hrvatska daje maksimum da pomogne, dobro je to, ja sam spreman kao i drugi gradonačelnici pomoći tim obiteljima koje bježe od rata. Moramo im pomoći. Međutim, Hrvatska ima brojne probleme, imamo ograde na Markovom trgu, pola Vlade će biti u ogradama Remetinca, DORH i dalje kroji Vladu, pozivamo premijera da hitno kaže što se događa. Spomenuo bih dvogodišnji teror Stožera”, rekao je i nastavio o covid potvrdama koje, kaže, u Sinju nije uvodio.

Milan Vrkljan iz Kluba zastupnika za Pravednu Hrvatsku.

“Rusija je napala Ukrajinu, vjerojatno se nalazimo pred velikim ratom sa svim elementima svjetskog rata. 24.2. podsjeća na 3.9. 1939. Zašto nam se u Europi ponavlja povijest? 1945. srušen je fašizam, 1991. srušen komunizam, mi smo politički pobijedili Jugoslaviju, a 1995. i vojnički. Cijeli svijet je žrtva, pitanje je kako će se izgraditi novi svjetski poredak. Ugrožen je svjetski mir, odgovor Europe je jedinstvo europskih država i naroda, posebno ističem iskorak Švicarske ili Finske. Pokazali smo snagu demokracije. Hrvatska se svrstala uz slobodni svijet. Važno je da se ne dozvoli destabilizacije RH danas, interes Hrvatske nije destabilizacija. Agresija Rusije je neprihvatljiva, to je napad na suverenu državu”.

Krešo Beljak je za govornicom.

“Slušam neke kolege i liberala koji poziva na obavezni vojni rok, nisu mi tu bistre neke stvari. Slažem se s općim stajalištem Zapada da je riječ o nedopustivoj agresiji, no ne mogu se složiti sa zveckanjem oružjem u okolini. Agencijske vijesti govore da ovaj rat nije nimalo sličan ratovima u regiji zadnjih 30 godina. Tu se pojavljuju naši mladići, nije golobradi mladić mogao kod nas u rat, sada se događa da mladići idu braniti Ukrajinu, moramo ih smiriti da to nema veze i da se paralele ne mogu vući, to je 12 puta veća država. Zapitajte se koliko dugo se branio Vukovar u kojem je bilo 30 posto Srba? 3 mjeseca. S ovim se ratom ne mogu vući paralele, apeliram na odgovorne, donesite odluku da se propita svaki čovjek koji odlazi tamo. Stradat će mladi, ne znaju kuda idu. Treba stati na pravu stranu, to je strana Zapada, ali zveckanje oružjem ne bi smjelo imati niti jednu hrvatsku žrtvu”.

Javio se Bulj, rekao je da ne bi generalizirao i podsjetio na Jeana Nicoliera koji je došao braniti Hrvatsku.

“Bulj nije stručan za to, nije dobro rekao, mora znati da bi i njegovi govori mogli nekoga potaknuti, nemojte takve gluposti pričati”, odgovorio mu je Beljak.

Željko Sačić iznosi stajališta Kluba zastupnika Suverenista.









“Mi smo u sudbonosnom vremenu, ovo je nenadana agresija, očito dugo planirana, Vlada reagira s partnerima iz EU i NATO-a na način kako smatra da će najbolje zaštiti do interese, tako su nas doveli odlukom o dodjeli humanitarne i vojne pomoći na listu neprijatelja Putina, moramo toga biti svjesni. Vojni rok ne mora biti uveden, moramo aktivirati postojeće zakone”, rekao je i dodao da blizu Karlovca i Zagreba imamo stanje kakvo imamo.

“Imamo potencijalnu opasnost potaknutu ruskim snagama”, rekao je.