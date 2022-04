VEĆ BUKNULO U SABORU! Beljak vikao: ‘Srbi su potpuno lud narod, ali nismo ni mi daleko’. Zekanović: “Ima li u tu koji Pinokio?’

Autor: Dnevno.hr

Danas se nastavlja 10. sjednica Hrvatskog sabora.

Zastupnici će raspravljati o prijedlogu Odbora za Ustav da dva referendumska pitanja iz Mostovih inicijativa o ukidanju covid potvrda i “stožerokracije” treba poslati na ocjenu Ustavnom sudu.

Most je potpise prikupljao u prosincu te ih Saboru predao 24. siječnja. Ministarstvo uprave ustvrdilo kako je 372.635 pravovaljanih potpisa za inicijativu “Dosta je!” te 370.310 za “Odlučujmo zajedno”

Odbor za Ustav je u Saboru donio zaključak kojim oba referendumska pitanja šalju Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti bez da Odbor prejudicira jesu li pitanja ustavna ili ne. To još mora podržati i Sabor na plenarnoj sjednici.

Da se inicijativa “Odlučujmo zajedno” pošalje na Ustavni sud podržalo je sedam zastupnika vladajuće većine dok ih je pet iz oporbe bilo protiv. A slanje drugog pitanja inicijative “Dosta je!” podržalo je 11 zastupnika, a samo je Božo Petrov bio protiv.

Sjednica Sabora počela je iznošenjem stajališta, prvi je na redu bio Hrvoje Zekanović.

“Ima li u Saboru koji Pinokio? Nažalost ima. Ljudi su skloni laži, kada lažu političari to ostavlja posljedice na širu zajednicu, narod, državu. Neki će se uvjeriti u neistinu i zastupati ju kao da je istina, to je manji krimen. Neki će zastupati tezu protiv LNG-a, neki će zastupati krivi stav uz arbitražu oko INE, nekad će laž biti banalna, pokazat će da se radi u Pinokiju, buratinu. Laž nije samo simptomatična za Hrvatsku, javlja se u svijetu, imamo puno laži o ratu u Ukrajinu. Rusi lažu o masakru u Buči, tamo je preko 300 likvidiranih civila, službena ruska politika kaže da je to fejk news Ukrajine. Ne mogu biti u pravu i jedni i drugi, samo je jedan u pravu, to je Ukrajina. Političari lažu, ne samo u Hrvatskoj. Što se Ukrajine tiče, problem je Mariupolja koji je pod snažnim napadima ruske vojske, tamo se jučer predalo skoro 300 ukrajinskih vojnika. Mariupolj je drugi Vukovar, čak i veći jer će žrtava biti mnogo više. Bez obzira što će nas neki uvjeravati ovdje da govore istinu, znajte da se radi o Pinokiju”, rekao je Zekanović.

Zatim je na redu Mostov Miro Bulj koji govori o problemu rasta cijena.

“Divljanje cijena, inflacija dovodi do sve većeg siromaštva, gubitka radnih mjesta, nesigurnosti, to je ključna tema u Hrvatskoj”. Što bi ja trebao haračiti ljude jer je ministar pilatovski oprao ruke, govorio je o troškovima Vodovoda u cetinskoj krajini.

“Pogledajte koliko je hrana, najbitnija nam je voda, energija i poljoprivredno zemljište, očito nismo sposobni, nego samo dobri sluge”, rekao je Bulj.

Marijan Pavliček iz Suverenista govorio je o ustroju Hrvatske, broju općina i gradova.

“Po najnovijem popisu stanovništva ima nas 3,88 milijuna, unatoč drastičnom padu u Hrvatskoj i dalje imamo 55 jedinica lokalne samouprave, tu smo u vrhu EU u odnosu na broj stanovnika i površinu države, imamo oko 4000 raznih općinskih vijećnika, velik dio općina je ekonomski neodrživ. Tamo nastaju lokalni šerifi koji vladaju 20 i više godina. Ovih dana je izašao dokument kojim Vlada nastoji osigurati sredstva da privoli općine na dobrovoljno spajanje. 300 milijuna godina za tri godine za one općine koje se žele spojiti. Koji načelnik će prihvatiti da izgubi svoju fotelju? Hrvatska treba dobiti novi teritorijalni ustroj koji će biti izglasan u Saboru”.









Krešo Beljak iz HSS-a počeo je žustro.

“Danas je bilo riječi oko akumulacije imovine, nepravednog oduzimanja, moram napomenuti da jedna od takvih akumulacija prvobitnog kapitala eskalira ovih dana, jučer čitam da 9 od 10 OPG-ova ne plaća obveze državi, a uzimaju poticaje. Imamo iskustvo 90-ih privatizacijske pljačke. U zadnjih 30 godina je na sceni prvobitna akumulacija kapitala. Radin je govorio da se vlasniku Maraske vrati što je pošteno stekao? Je li to tako, ili je to stekao na radu ljudi? Francuska revolucija je oduzela viškove onima koji su iskorištavali kmetsku radnu snagu. Mi govorimo da smo u Republici. Što ako za 30 godina dođe politička opcija koja će reći da je sve što je bilo 2000. bilo nepravedno i to im treba oduzeti, da nisu imali za ceker, a multimilijarderi su. Jovan Raškjović koji je počeo pobunu u Hrvatskoj je rekao da su Srbi lud narod, slažem se , potpuno lud narod, uvijek rade protiv sebe i svoje povijesti, ali nismo ni mi daleko. Ti ljudi prolaze nekažnjeno pred zakonom i na izborima, Hrvatski građani na izborima i dalje podržavaju opciju koja je to napravila, to graniči s mazohizmom”, grmio je Beljak.









Uskoro opširnije…