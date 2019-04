Važna novost za sve trudnice! Zaboravite sve što ste dosad znali! Stižu promjene koje vam se neće svidjeti

Autor: Dnevno

Prema novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti za praćenje trudnoće i poroda više ne bi bili potrebni ginekolozi. Ako je trudnoća uredna sve preglede i porođaje u bolnici ili kod kuće obavljale bi primalje koje bi s trudnicama dolazile u bolnicu jer tamo nebi bile zaposlene već bi imale privatnu praksu.

No, ginekolozi upozoravaju da iako ta praksa postoji u svijetu, u Hrvatskoj je problem što mi nemamo primalja s diplomom. Također, privatna praksa primalja morala bi se uvrstiti u zdravstveni sustav, a uslugu bi u cijelosti moralo organizirati Ministarstvo zdravstva. Prema mišljenju ginekologa, primalje u privatnim praksama bile bi skuplje rješenje. Cijena urednog porođaja u Hrvatskoj iznosi 3 200 kuna, to uključuje svu uslugu, od ulaska u bolnicu, sve što je ženi potrebno do izlaska iz bolnice”.

Iz Hrvatske komore primalja objašnjavaju da preddiplomski studij osigurava primaljama stručnost. One bi pratile ženu i obitelj od planiranja začeća do babinja. Promovirali bi se prirodni pristupi. Smanjili bi se, tvrde, troškovi u bolnicama i broj hospitalizacija.