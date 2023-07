Vatrogasci spasili majku i dvoje djece po najrcrnjoj oluji: ‘Ostale su zarobljene u šumi, nosili smo je na rukama’

Autor: Dražen Krajcar

“Područje Slavonije i Vukovarsko-srijemske županije osobito je pogođeno velikim nevremenom koje je prošloga tjedna protutnjalo većim dijelom Hrvatske. Udari vjetra koji su prelazili više od 180 km/sat ostavili su iza sebe srušena stabla, zakrčene prometnice i objekte bez krovova.

Nažalost, oluja je odnijela i ljudske živote, a upravo je u ovoj županiji Zvonko Drmić, vatrogasac iz DVD-a Tovarnik, preminuo tijekom sanacije posljedica nevremena. Vatrogasni posao je stresan, toga su svi svjesni, a spektar poslova kojima se bave je širok i gotovo da i nema događaja u kojem oni ne sudjeluju”, javlja Hrvatska vatrogasna zajednica.

Vatrogasci su od 19. srpnja kada se dogodilo snažno olujno nevrijeme samo na području Vukovarsko-srijemske županije zabilježili oko 940 intervencija na kojima je sudjelovalo oko 1.300 vatrogasaca. „Ovo nisu konačne brojke, ekipe su stalno na terenu te će se ukupne brojke tek utvrditi“, rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije Krešo Jelić i dodao: „Vatrogasci su na terenu bili od prve minute oluje i spašavali građane iz vozila koja su ostala zarobljena uslijed srušenih stabala, raskrčivali prometnice i sanirali krovišta. U startu je bio veliki problem i državna cesta koja je bila zakrčena sa stotinama porušenih stabala, a 6 vatrogasnih postrojbi odmah su bile upućene na teren gdje su radili do jutra nakon čega je stigla i vojska koja je s teškom mehanizacijom omogućila prohodnost“.





Na terenu cijelo vrijeme

Kazao je i kako su imali opreme, ali im je nedostajao dovoljan broj motornih pila i reflektora s obzirom na obim poslova i posljedica koje su ostale nakon oluje. U ispomoć im je Hrvatska vatrogasna zajednica dostavila 26 agregata za struju, a upućeni su i vatrogasni timovi za rad na visini s platformom iz Krapinsko-zagorske županije te dvije autoljestve iz Osječko-baranjske županije.

“Naši vatrogasci su se odmah iskazali te su na terenu cijelo vrijeme. Tu osobito moram naglasiti požrtvovnost dobrovoljnih vatrogasaca, koji volonterski obavljaju svoj posao i koji svaki dan nakon 8 sati na radnome mjestu još toliko rade na sanaciji i pomaganju građanima. To je svakako nešto što treba apostrofirati i u narednom razdoblju drugačije vrednovati kao i naglašavati da je primarni vatrogasci posao zaštita građana i imovine, a poslovi kao što je primjerice sanacija krovišta u nadležnosti je nekih drugih službi”, kazao je.

Dodao je i kako su i u ovom trenutku vatrogasci ove županije i na dislokacijama na priobalju te su se prvenstveno oslanjali na vlastite snage svjesni i požarne sezone koja je u tijeku, ali i problema s kojima su se susrele i ostale županije budući da je oluja ostavila strašne posljedice u čak 14 županija.

‘Imamo veliko srce i jedino nam je bitno pomoći drugima’

Jedno od najviše pogođenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji je područje Otoka gdje smo razgovarali sa zamjenikom predsjednika DVD-a Otok Marinom Šokčevićem.

Upravo iz ovog društva dolazi jedna lijepa ljudska priča u moru strahota koje su građani doživjeli nakon oluje. Naime, vatrogasci su dobili dojavu kako su u šumi, uslijed porušenih stabala, ostali zarobljeni u vozilu majka s dvoje maloljetne djece te njezina rođakinja koja ima Downov sindrom. Obitelj se uputila u edukacijski centar i nevrijeme ih je zateklo u šumi. S obzirom da je dolazak do tog dijela gdje su ostali zarobljeni bilo izuzetno težak radi neprohodnosti, vatrogasci su se dva kilometra pješke probijali kroz šumu kako bi došli do njih.

“Majka je inače po struci medicinska sestra i bilo je izuzetno pribrana u ovoj situaciji. Komunicirala je s nama do našeg dolaska i pomagala nam pri izvlačenju. Povratak natrag bio je poseban izazov. Vatrogasac je za ruku vodio maloljetnu djecu, a dvojica vatrogasaca su naizmjenice nosila prestrašenu osobu kojoj je ova situacija bila izuzetno stresna. Nosili su je na rukama i probijali se kroz šumu, prolazili kroz kanal i kroz vodu, preko panjeva… Bilo je to zahtjevno, ali su uspjeli obitelj pješke dovesti na sigurno, a intervencija je ukupno trajala oko 3 sata. Majka nam je nekoliko dana nakon toga došla s rođakinjom kako bi zahvalila vatrogascima, slikala se s njima, a dobili smo i lijepo pismo zahvale. I to su situacije zbog kojih mi radimo i volimo naš posao”, ispričao je Šokčević.









Kazao je da su u proteklih tjedan dana odradili oko 120 intervencija na kojima su sudjelovala 32 operativna vatrogasca i koji još nisu ni počeli sa sanacijom vlastitih kuća koje su isto pretrpjela oštećenja, već se bave spašavanjem i sanacijom drugih.

“Suradnja vatrogasaca je odlična i dolazili su nam vatrogasci iz susjednih mjesta koja nisu toliko bila pogođena olujom na ispomoć. Svi imamo veliko srce i u ovakvim situacijama nam je jedino bitno pomaganje i spašavanje drugih”, skromno je zaključio Šokčević.









Situacija na području Vukovarsko-srijemske županije polako se normalizira, a broj vatrogasnih intervencija je u opadanju te se vjeruje kako će posao vatrogasaca u segmentu sanacije u narednih nekoliko dana i završiti.

“