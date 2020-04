Vatrogasac koji je brutalno pretukao ženu prevario državu? Cure sumnjivi podaci!

HDZ-ov gradski vijećnik i zapovjednik lokalnog DVD-a Nikola Perajica dobio je mjesec dana istražnog zatvora nakon što je brutalno pretukao suprugu ispred njihovo dvoje maloljetne djece. Iz stranke su ga istog dana isključili, a jučer smo od predsjednika hrvatske vatrogasne zajednice, Ante Sanadera otkrili i kakva je sudbina njegove pozicije u vatrogastvu. Sada na vidjelo izlazi i navodno sumnjiv slučaj javne nabave u kojem tvrtka čiji je vlasnik Nikola Perajica iz godine u godinu sklapa unosan posao sa KBC Split.

Sve je krenulo vrijeđanjem, da bi se nastavilo bestijalnim udarcima. Iživljavanje je trajalo oko pola sata. Slijedio je udarac za udarcem, a nesretna se žena doslovno borila za goli život. Hroptala je i teško disala na podu. Mučnim scenama svjedočilo je i njihovo dvoje maloljetne djece.

Pretučena, krvava i sa slomljenim rebrima, koje su liječnici dijagnosticirali u bolnici, žena je dva sata proživljavala agoniju. Tek oko ponoći, kažu izvori bliski istrazi, nasilnik je pozvao Hitnu zaprijetivši ženi: “Reći ćeš im da si pala na stepenice.”

U strahu od nasilnika, žena je to i rekla liječnicima, no ozlijede su bile takve da oni u to nisu povjerovali – više od pola glave bilo joj je potpuno modro, a imala je hematome posvuda. Žena im je ubrzo sve ispričala, a liječnici su pozvali policiju.

Povrh svega, čini se da je Perajica uključen i u sumnjiv slučaj javne nabave. Naime, kako doznaje 24 sata, njegovoj tvrtki “Zaštita Florijan”, KBC Split plaća oko 800 tisuća kuna godišnje za “usluge vatrogasnog dežurstva profesionalnih vatrogasaca i zaštite od požara osobe i imovine”. Za sada su dobili 307.746 kuna, ali bi taj iznos piše 24 sata, sudeći prema prethodnim godinama trebao biti i veći. Lani je, govore javni podaci, tvrtka primila 835.668 kuna, dok im je 2018. isplaćeno 848.515.50 kuna, sve od KBC Split.

Zašto svake godine taj posao dobiva upravo tvrtka Zaštita Florijan pitali su se i u tvrki 007 Miletić koja se žalila na postupak javne nabave tvrdeći da je samo godinu dana ranije osnovana tvrtka Zaštita Florijan dostavila lažnu potvrdu o izvršenim uslugama koja je bila nužna kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti.

Da je potvrda bila fiktivna, zaključivali su po tome što je ugovor s tvrtkom za koju je Florijan navodno radio sklopljen točno na dan kad je tvrtka i upisana u sudski registar (dakle, nisu mogli još ni pečat izvaditi), te na tome što se prihodi od tog posla nisu vidjeli u financijskim izvješćima. A i potpis je bio nejasan.