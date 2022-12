‘VAS BOSANČINE TREBA POBIT’! Mesar napao vlastitu obitelj nožem i kamenjem: ‘Jeb* vas Bog, samo gledaju doći i pojesti’

Autor: Dnevno.hr

Na Općinskom sudu u Zadru, na uvjetnu kaznu zatvora osuđen je vlasnik OPG-a iz Tinja, 35-godišnji mesar, jer je članove obitelji vrijeđao nazivajući ih ‘bosančinama koje treba pobiti‘, te ih napao mesarskim sjekačem, a onda nožem i kamenjem.

Za dva kaznena djela prijetnje i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari pravomoćno je osuđen na uvjetnu kaznu od sedam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine, piše Zadarski.

Nemili obračun se odigrao oko 16,40 sati 29. listopada 2016. godine u zajedničkom obiteljskom dvorištu kada je on bez povoda, pod utjecajem alkohola, verbalno vrijeđao brata, nevjestu, te njenog brata i njegovu djevojku, koji su bili u gostima govoreći im da su “bosančine”, te da da ih sve treba pobiti. Kada ga je brat upozorio da prestane, na njega je i fizički nasrnuo, pa su obojica pali na pod gdje ga je ugrizao za palac desne ruke.





‘Jel janje, jel prase, jel tuku, samo dođu i pojedu’

Međutim, kada ih je obitelj pokušala razdvojiti, uzeo je mesarski sjekač vičući da će ih sve pobiti, nakon čega je razbio ulazna drvena vrata, te je izvana počeo bacati kamenje kojim je razbio prozor. Ubrzo je uzeo i nož kojim im je prijetio.

U svom je iskazu naveo da je tog dana baba gonila ovce, a njegova gospođa joj je pomagala, dok je on s jednim svojim kolegom čistio ‘đubar od krava‘. Njegov kolega je kombinirkama obavio svoj posao i otišao, a on je ‘u to ispekao i tukca na roštilju‘ i tada su brat i njegova supruga naišli s autom.

U tom se trenutku otkačila korpa za đubar na što im je rekao: ‘Jeba vas Bog, je li itko živi u kući‘, jer oni, kako je rekao, samo gledaju doći kada on nešto spremi za jelo, ‘jel janje, jel prase, jel tuku, samo dođu i pojedu.‘

Kada mu se brat približio i kada je vidio da mu neće pomoći rekao mu je: “Aj ti vrag sriću”. Brat ga tada udario šakom u glavu, te se poskliznuo i pao. Kada mu je brat stavio palac u usta da ga guši, on ga je stiskao svom snagom. Nije se mogao strpjeti, što mu je žao.

‘Na kraju nas je baba sve potjerala iz kuće’

Naglasio je kako ne zna što bi bilo s njim da nije bilo – babe! Naime, ona je u trenutku kada su se na njemu ležali oba člana obitelji uzela dva kamena i usmjerila ih prema njima zbog čega su, kako je rekao, ‘utekli‘. Kada su svi nagrnuli na njega sjetio se kako je po struci mesar i kako uvijek u autu ima četiri do pet noževa kad dere bikove i slično.

Uzeo je nož i rekao im “dođite”.









“Na kraju nas je baba sve potjerala iz kuće”, rekao je, opovrgnuvši da im je vikao da su ‘bosančine‘.

Što se tiče alkohola pojasnio je da je taj dan popio jedno pivo nakon što je pojeo salame i sira, a kasnije da je popio tri gemišta. Još jednom je napomenuo da mu nitko ne pomaže, osim njegove gospođe te da je ponekad znala pomagati izvanbračna supruga njegovog brata i to rijetko tek ‘kada bi to od nje tražila baba‘.

Babin iskaz

Baka okrivljenika u svom je iskazu na raspravi navela da je te prigode njezin unuk radio na traktoru da je “zgrćao gnojivo”, a kako mu je traktor zapeo za neku letvu, da je tražio pomoć od svog brata i njegovog šura da mu pomognu.









Posvjedočila je kako mu je brat bez ikakvog povoda dao udarac šakom u glavu u području nosa zbog čega mu je krenula krv iz nosa i usta te mu je nateklo oko. Kada je to vidjela uzela je kosir te im rekla: “Koga vi udarate, on je radnik”.

Nakon navedenog udarca unuk je pao na pod, a njegov brat, drugi unuk, ga je išao gušiti na način da mu je stavio prst u usta, zbog čega ga je ovaj ugrizao, a na što je on rekao: ‘Baba, ugrizao me!‘.

Pozvali su policiju, a ona je rekla kako smatra da bi ga bili ubili da ga ona nije branila – kosirom. Njezin unuk nije imao nikakav nož, niti je bio pod utjecajem alkohola, a ona ga nikad vidjela pijanog, te ne zna zašto su policajci njemu izmjerili da on ima alkohola u organizmu. Navela je kako je odnos između braće bio jako dobar prije nego što se ovaj drugi oženio što je unijelo pomutnju u njihov odnos.

Prilikom individualizacije i odmjeravanja kazne sud je okrivljeniku kao olakotnu okolnost cijenio činjenicu da je otac dvoje maloljetne djece, te protek vremena od predmetnog događaja 2016. u kojem nije došlo do daljnjih incidenata između njega i obitelji. Kao otegotna okolnost cijenjena mu je iznimna upornost u postupanju i ponašanju.