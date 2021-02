VANĐELIĆ PORUČIO DA NEĆE OSTATI RAVNATELJ DO KRAJA: ‘A što bi bilo da umrem nasred mandata? Kada budem zadovoljan svojim rezultatima, dat ću ostavku’

Autor: V.K

Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić komentirao je danas odluku o potvrdi njegovog imenovanja na tu funkciju, a otkrio je kako ne namjerava ostati na čelu fonda do kraja mandata.

Premijer je osobno predložio Vanđelića na tu funkciju, ali Vanđelić je premijeru rekao kako ne namjerava ostati do kraja na toj funkciji. “Moj cilj je uspostaviti sustav, kada obnovimo 10,20, 50 100 kuća onda ću otići”, rekao je Vanđelić.

Uspostavit će sustav i onda odlazi

“Od samog početka nije bila moja ideja da preuzmem vođenje Fonda za obnovu. Ta ideja je došla od samog premijera, bio sam zamoljen da pomognem oko toga. Unutar toga ja sam rekao da nemam namjeru to voditi četiri ili osam godina, nego kanim to postaviti na noge i molio sam slobodu koju zaista zasad imam, da to postavim po svim ovim elementima u smislu efikasnosti, transparentnosti i antikoruptivnim procesima u Fondu”, kaže i dodaje:

“Kada se to dovrši i obnova krene, kada krenemo obnavljati 10, 20, 50, 100 kuća i riješimo 50, 100 privremenih smještaja i dokazano se vidi da ti procesi funkcioniraju i da je sve uhodano, ja smatram da je moj posao uspostavljanja cijele aktivnosti gotov”, kaže Vanđelić.









“Nakon toga, ako ću bit uspješan, ja ću zamoliti da me oslobode te dužnosti i da se bavim nečim drugim. To je bila ideja i takav je bio dogovor od početka”, također je kazao.

“Što ako umrem?”

Novinari su ga pitali je li odgovorno već na početku mandata najaviti da ga neće odraditi do kraja, a Vanđelić je odgovorio šalom: “A što bi bilo da umrem usred mandata? Bih li bio neodgovoran ili mrtav? Dvije su varijante, odrađujem ga loše, dajem otkaz sam što prije. Odrađujem ga dobro i kažem uhodan je, neka to preuzme netko drugi”, poručio je Vanđelić.