VANĐELIĆ JE DESETA VAŽNA OSOBA IZ INA-e KOJU JE PLENKOVIĆ SMIJENIO! Postavlja samo sebi najodanije ljude: Je li zaista sklopio tajni pakt?

Autor: Daniel Radman

Zanimljivo je da osobe koje su bile svjedoci na suđenju protiv bivšeg premijera Ive Sanadera vezano uz INA-u i na arbitražama Hrvatske protiv MOL-a više nisu u NO-u ili Upravi INA-e te da MOL ima sve razloge za slavlje. Tim je riječima donedavni ravnatelj Fonda za obnovu i bivši član NO-a INA-e Damir Vanđelić komentirao posljednje poteze premijera Andreja Plenkovića koji umjesto njega u nadzor INA-e uvodi svojeg mladog stranačkog kolegu Davora Filipovića.

Iz INA-ina Nadzornog odbora odlazi i šef Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, a kao zamjena na mandat od šest mjeseci ulijeće odvjetnik Branimir Škurla. Damir Mikuljan, koji je i dosad bio u Nadzornom odboru INA-e, a koji se smatra Plenkovićevim kadrom, na svojoj poziciji ostaje. Prema Vanđelićevim riječima, od svjedoka na suđenjima prvi je otišao Davor Štern, dok Davor Mayer i Ivan Krešić nisu članovi Uprave još od ožujka prošle godine.

“Četvrti sam ja – od danas izvan INA-e. Ne zaboravimo i mnoge, sada bivše direktore na nižim razinama, koji su također bili svjesni koliko je važno štititi interese RH u tako važnom pitanju kao što je domaća naftna kompanija. Mnogi su zbog toga ostali bez posla, nezaštićeni od RH. Danas MOL ima sve razloge da slavi”, ustvrdio je Vanđelić te zahvalio bivšem premijeru Tihomiru Oreškoviću na povjerenju koje je pokazao kada ga je 2016. godine postavio u NO INA-e.

Manevar eliminacije

Napomenuo je i da je, osim važnosti u pogledu energetske sigurnosti, INA bila i 9 posto hrvatskog BDP-a te da njezin rast ili pad od 10-ak posto utječe 1 posto na BDP. Drugim riječima, Vanđelić je počeo iznositi svoja saznanja o INA-i i na ovoj reakciji neće se zaustaviti. Treba napomenuti da NO INA-e ima devet članova, od čega Vladi koja drži 44,84 posto dionica pripadaju tri mjesta. U skladu s time, hrvatska stranka predlaže i šefa Nadzornog odbora, dok pet mjesta pripada mađarskom MOL-u koji raspolaže sa 49,08 posto dionica, a jedno pripada radnicima. Predstavnici MOL-a u NO-u u prosincu prošle godine izabrani su na četverogodišnji mandat, a to su József Molnár, László Uzsoki, Zsuzsanna Ortutay, Gabriel Szabó i Domokos Szollár. Predstavnica radnika u Nadzornom odboru je Jasna Pipunić. Manevar kojim se ovih dana poslužio Plenković eliminirajući Vanđelića privukao je veliku pozornost, ne samo na javnoj sceni zbog Filipovića nego i daleko od očiju javnosti. U strahu su velike oči, tako premijerovi kritičari opisuju njegovo odbacivanje Vanđelića, dok drugi tvrde kako je premijer prelomio i napokon odlučio sa svojim kadrovima zavladati energetskim sektorom.

Ne bi u tom potezu vladajućih možda ni bilo ništa neobično da se mediji nedavno nisu raspisali o Vanđelićevim premijerskim ambicijama koje bi navodno trebao realizirati baš preko svojih saznanja o suspektnim Plenkovićevim poslovima u ovoj naftnoj kompaniji, koja suprotno najavama, još nije iz mađarskih, odnosno MOL-ovih vraćena u hrvatske ruke. Istini za volju, Vanđelić je teze o tome da kani rušiti Plenkovića nedavno demantirao, međutim, oni koji ga poznaju tvrde kako on doista ima i ogromnu ambiciju i iskustvo i znanje za tu poziciju pa se može očekivati da će se prije ili poslije politički ozbiljnije angažirati.

Grčevit angažman

Zbog njegovih političkih ambicija svojevremeno je i zaiskrilo između njega i predsjednika Vlade, koji je smatrao kako bi bilo dobro da Vanđelić uđe u kampanju za lokalne izbore u Zagrebu kao HDZ-ov kandidat. Vanđelićev uvjet za taj korak bio je da se HDZ odrekne Bandića te da se formira šira koalicija koja bi uistinu rezultirala njegovim padom. Kako Plenković na to nije pristao, tako je principijelni menadžer premijeru dao odbijenicu i po svemu sudeći ušao u sukob koji do danas nisu izgladili premda je premijer nevoljko i pod pritiskom javnosti Vanđelića ostavio na čelu Fonda.

I tada se po zagrebačkim kuloarima nagađalo da bi se Vanđelić u utrku za gradonačelnika mogao upustiti kao nezavisni kandidat uz potporu raznih poduzetnika i intelektualaca, no oni koji su s Vanđelićem ispijali kave objašnjavali su kako od toga nema ništa i kako je on strateg koji svaki svoj korak planira pa u skladu s time i nije istrčao u bitku koja bi ionako bila unaprijed izgubljena. Umjesto da se bori za gradonačelničku fotelju, Vanđelić se borio za Fond od kojega je, kako tvrdi, napravio jednu od najtransparentnijih institucija u državi. Bez obzira na njegov grčevit angažman oko Fonda, opstrukcije iz Vlade i neslaganje s ministrom Horvatom koji se vodio Plenkovićevim instrukcijama doveli su do toga da obnova stoji na mjestu. Kada je uvidio da pomaka u tom pogledu neće biti, Vanđelić se odlučio povući ostavljajući za sobom rijetko viđen red, ali i ministra Horvata kojemu obnova, bez obzira na sav angažman na terenu, jednostavno ne polazi za rukom pa se polako, ali sigurno ispostavlja kako će upravo to biti jedna od najbolnijih točaka aktualnog Plenkovićeva mandata. Svjestan je toga premijer, koji je probudio svijest i o Vanđelićevim ambicijama koje ne traju od jučer.

Suradnju su ovom branitelju i logorašu nudili i članovi Domovinskog pokreta nakon Škorina odlaska, no on na to nije pristao. Odbijenicu je svojevremeno dao i Mostu, jer premda umjereno konzervativan, Vanđelić se u politici kani nametnuti kao menadžer koji nije ideološki opterećen. Da nije opterećen ideologijama, jasno je iz toga što Vanđelić bez problema kave ispija s članovima platforme Možemo, druži se s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, u korektnim je odnosima s brojnim poduzetnicima, a uz to, da priča bude do kraja apsurdna, i danas njeguje prijateljske odnose s ministrom Medvedom te je cijenjen u dijelu HDZ-a u kojem ga uistinu i vide kao budućeg premijera ako Plenković napusti domaću političku arenu. Plenković, međutim, u Vanđeliću vidi čovjeka bliskog Željki Markić i klerikalnim krugovima, koji je bio prvi kandidat za premijera u nekadašnjoj Karamarkovoj vladi, ali je odustao od toga jer nije želio biti marioneta bivšeg šefa HDZ-a. No navodno je Vanđelića i s Karamarkom i s bivšom predsjednicom zbližio Milijan Brkić koji je godinama noćna mora aktualnog predsjednika Vlade koji je s Vasom ratovao od početka svojeg prvog mandata pa su u Plenkovićevu krugu i sada u strahu od toga da je u pozadini Vanđelićevih ambicija Brkićeva želja za osvetom. Upravo ga je zbog toga Plenković i odlučio eliminirati s pozicije u INA-i u koju uvodi svojeg čovjeka od povjerenja, nesuđenog zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića koji se spominjao i kao novi ravnatelj Fonda, no Filipović navodno na tu poziciju ni sam nije htio pristati znajući kakav ona rizik sa sobom nosi. Paralelno s Vanđelićem, iz INA-e je maknut i Burilović koji je također bliži bivšim HDZ-ovim strukturama.









Odvjetnička karijera

Uz to što je u INA-u uveo Filipovića, Plenković u INA-u dovodi i zagrebačkog odvjetnika Branimira Škurlu kojega po kuloarima opisuju kao premijerova poznanika. Njegovo je ime u odvjetničkim krugovima prilično prepoznatljivo, karijeru je gradio kao partner u odvjetničkom društvu Bekina, Škurla i Spajić, diplomirao je na zagrebačkom Pravnom fakultetu 1992. godine, kao najbolji student u generaciji. U odvjetničkim vodama profilirao se kao savjetnik stranaka na području prava društava i trgovačkog prava, radnog prava, prava koncesija i energetike, što će mu zasigurno koristiti i u INA-i. Autor je niza stručnih članaka, a doktorirao je na temu trgovačkog prava. Ako je suditi po podacima Poslovne Hrvatske, Škurli iskustva u nadzornim odborima ne manjka, bio je nadzornik pulske cementare Calucem, zamjenik predsjednika NO-a u Lux hotelima, u Francku je bio predsjednik ili zamjenik šefa NO-a, a bio je i šef NO-a Hotela Makarska te je radio u odvjetničkom društvu Žurić i partneri, ali i kao likvidator Udruženja pješčara i šljunčara, a od početka prošle godine bio je i šef NO-a Lux ulaganja. Zanimljivo, i on se u medijima dovodio u vezu sa Željkom Markić u slučaju tužbe protiv portala Express zbog teksta pod naslovom “Milijuni Željke Markić – kako ih je zaradila”. U Škurlinu odvjetničkom uredu kao vježbenica je svojedobno radila Karla Ressler, supruga HDZ-ova europarlamentarnog zastupnika Karla Resslera koji je ujedno i Šeksov posinak.