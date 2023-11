Valerija na silu zadovoljila putnika pred svima: ‘Povukla mu je hlače i navalila’

Autor: Dnevno.hr

Mlada žena Valerija odlučila je let od Anatalije do Moskve malo “začiniti” pa je zbog svog, u najmanju ruku preživahnog ponašanja uhićena. Naime, u jednom je trenutku putovanja ova 29-godišnjakinja odlučila oralno zadovoljiti putnika koji je sjedio pored nje, unatoč tome što on nije bio raspoložen za takvu vrstu akcije.

Daily Mail piše kako su putnici i posada pljeskali kada je policija ušla u zrakoplov i izvela raskalašenu Valeriju, a onda su ispričali što su vidjeli.





Sve je krenulo kada se mlada žena okomila na muškarca koji je sjedio pored nje, točnije na njegovo spolovilo. On se isprva pokušao oduprijeti i odgurnuti je, tvrde svjedoci, no ona nije odustajala.

Female air passenger ‘who forcibly performed oral sex on man sitting next to her before he “stopped resisting”‘ is escorted off jet to cheers from fellow travellers after flight lands in Moscow https://t.co/g8OC1itdv3 pic.twitter.com/EXJIMIMiTq — Daily Mail Online (@MailOnline) November 28, 2023

“Putnica je divljala i oralno silovala muškarca koji je sjedio do nje. Povukla mu je hlače i počinila nasilne radnje seksualne prirode. Kasnije je prestao pružati otpor, a sve se ovo dogodilo pred očima stjuardesa i ostalih putnika”, izvještava glavna ruska novinska kuća Gazeta.

Dodaju i da su putnici ostali dodatno iznenađeni što stjuardese nisu odmah pokušale savladati Valeriju, već su pričekale da posao “odradi do kraja”.

‘Dobro sam se provela’

“Ona se opirala i nije htjela ostaviti svog novopečenog prijatelja”, izvještavaju tamošnji mediji.









Drugi muški putnik morao ju je čuvati tijekom ostatka leta, a prema izvještajima, Valeria je navodno bila “pod gasom” kada se ukrcala na let u Turskoj. Osim što je bludničila, tijekom leta je grebala posadu i pušila e-cigaretu unatoč opetovanim zahtjevima članova posade da prestane to raditi.

Da priča bude još bizarnija, 29-godišnjakinji nije nimalo žao zbog scena koje je priredila u avionu. Baš naprotiv, rekla je da se dobro provela i da je “sve bilo u redu”.

Također, kad je zrakoplov sletio u moskovsku zračnu luku, Valerija je pokušala posadu leta podmititi sa 100 dolara kako bi zataškala kaos, navodi se u izvješću.









The alleged sexual encounter involving a woman, named Valeria, 29, pic.twitter.com/dDeGqXxUMI — MassiVeMaC (@SchengenStory) November 28, 2023

Stjuardesa je novčanicu odložila u kantu za smeće, a Valerija je potom viđena kako prazni to smeće na pod zrakoplova i vadi novac. A dok ju je policajac ispraćao uz pljesak suputnika u zrakoplovu, problematična putnica izjavila je sljedeće: “Neću ići nigdje s budalom poput tebe.”