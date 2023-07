Valdecove ‘francuske veze’ otkrivaju pozadinu ludila: ‘Razapeli su policajca i slave ubijenog, samo raspiruju sve ovo’

Autor: Robert Valdec

‘Ma mi ovdje u Rusiji imamo i suviše svojih problema da bi se bavili onim što se zbiva u Francuskoj’, kaže mi jutros prijatelj, moj redoviti ‘politički analitičar’, vlasnik mesnice na kvartovskoj tržnici obavještavajući me o najnovijim zbivanjima u koje je bez sumnje, dobro upućen. Neki članovi njegove šire obitelji i znanci s ‘druge su strane’ fronte u Ukrajini – jedan od njih, koji je do nedavno uspijevao ostati ‘nemobiliziran’ radeći kao IT stručnjak u nekom tehničkom zavodu u Bukovyni, na zapadu Ukrajine, shvativši da i na njega dolazi red, prebjegao je, prvo u Poljsku, pa u Njemačku.

‘Čak s 15 tisuća dolara morao je podmititi ukrajinske granične policajce da bi uspio pobjeći od mobilizacije! Njegovi bratići, pak, s ruske su strane, i jedan i drugi dragovoljno su pristupili – potpisali ugovore s vojskom – jedan je snajperist, drugi specijalac, veteran još iz rata u Siriji’, prepričava mi svu apsurdnost ovog rata dok nazdravljamo iza velikog hladnjaka iz kojeg mi je upravo izvadio nekoliko komada svježeg mesa.

Kako su se tu stvari ipak, za sada, smirile, čim sam se vratio, uronio sam u zbivanja u Francuskoj – zemlji koju dobro poznajem, gdje imam puno prijatelja, znanaca i gdje sam proveo puno vremena.





Francuske veze

Osjećam se pomalo glupo što ovdje, iz Rusije, komentiram zbivanja u Francuskoj, no kada pomislim na hrpe naših ‘analitičara’ koji su ‘stručnjaci’ za sve i za svaki dio svijeta, a da se nisu maknuli dalje od svojih redakcija, zaključujem da nema razloga za ustručavanje. Stoga sam stao kontaktirati ‘svoje ljude’ u Francuskoj, paralelno prateći i neke njihove mainstream, ali i alternativne medije.

Prvi razgovor i odmah ‘u sridu!’: ‘I ovdje u Nici je kaos. Za večeras u 21 sat najavljeni su novi, do sada najveći prosvjedi, a društvenim mrežama kruži i poziv… Eto, stigao je i na moj mobitel, poslati ću ti’, kaže mi dobar prijatelj iz Nice, vrlo pouzdan izvor umirovljeni pripadnik jednog segmenta francuskih sigurnosnih snaga koji sada vodi vlastitu ‘Security’ kompaniju. Stoga je i dalje u stalnom kontaktu s bivšim kolegama. Iznosi mi, onako, usput, još veću bombetinu:

‘Iako još nije službeno potvrđeno, policajac koji je upucao onog malog i sam je porijeklom iz Alžira! Informacija, kažem, nije potvrđena, pokušati ću dodatno provjeriti jer se njegov identitet još uvijek taji, ali ne bi me čudilo da je to točno. Zapravo, i sam ministar unutarnjih poslova Francuske, dakle njegov šef, Gerald Moussa Darmanin vuče porijeklo iz Sjeverne Afrike – jedan djed mu je Alžirac, drugi je u Francusku došao iz Tunisa.

A što se tog policajca tiče, kažu da ima besprijekornu prošlost – bivši vojnik, 38 godina, otac obitelji, više puta odlikovan i to za požrtvovnost i hrabrost, nikada nije imao u karijeri niti najmanji incident. Ono što se vidi na objavljenim snimkama tek je jedan dio priče i to snimljen iz jednog kuta. U automobilu su s njim bila još dvojica, jedan je uspio pobjeći. Nema snimke što je prethodilo kobnim pucnjevima, a na snimci se ne vidi niti unutrašnjost automobila, je li netko od trojice iz Mercedesa kojim su bježali policiji, a namjeravali pobjeći opet, povukao oružje? Mediji su ovdje u Francuskoj potpuno jednostrani, razapeli su policajca i slave ubijenog, samo raspiruju sve ovo…’, zaključio je, dodavši kako je u javni prijevoz značajno reduciran, trgovine se zatvaraju prije sumraka, a u nekim je kvartovima uveden i policijski sat.

Nije bolje ni na jugu

U Marseilleu još je gore. U tom gradu migranti iz bivših francuskih kolonija – Alžira, Tunisa, Maroka…, ali i iz subsaharske Afrike, već su većina. Stoga su i divljanja razularene rulje po tom najstarijem francuskom gradu i trećem po veličini, iza Pariza i Lyona, možda najžešći. U najužem središtu grada, oko Stare luke (samo stotinjak metara dalje u atentatu je 1934. godine ubijen jugoslavenski kralj Aleksandar Karađorđević) zatvorene su i zabarikadirane sve trgovine i ugostiteljski objekti, ali i u ostalim kvartovima.

Kakva je tamo situacija možda donekle može dočarati moje vlastito iskustvo još od prije 7 godina – imao sam, naime, dogovoren intervju s načelnikom najvećeg arondismana (distrikta) u gradu, njegovom sjevernom dijelu. Tek me je sedmi ili osmi taksist pristao odvesti u vijećnicu na sjeveru grada, no nakon toga, koliko god zivkao, niti jedan se usudio doći po mene. Čekao sam, skupa sa stražarima u dvorištu ispred vijećnice sve dok nije sišao načelnik osobno. Sjeli smo u njegov stari, izgrebani i prljavi Renault Clio i vozeći me natrag u centar objasnio mi je kako taj automobil koristi dok ide na posao jer bi bolji auto bio razbijen kamenjem putem! A bilo je to, ponavljam, još prije 7 godina!









”Sada je još gora situacija, a ova zbivanja samo su kulminacija. Što će biti, bojim se i pomisliti’, kaže mi drugi prijatelj koji je obitelj strpao u svoju jedrilicu, zabarikadirao stan, i isplovio iz Marseillea. Idu do Korzike.

‘Ionako smo planirali godišnji odmor, ali tek sredinom srpnja. Ovo nas je samo požurilo’, kaže.

Možda Macron pada?

'Ionako smo planirali godišnji odmor, ali tek sredinom srpnja. Ovo nas je samo požurilo', kaže.

Možda Macron pada?

S juga 'selim' na sjever. Calais, stari prijatelj Clotaire, novinar koji je izvještavao još iz ratova u Hrvatskoj i BiH. Nije se, otprilike kao niti ja, priklonio mainstreamu, pa ostao bez angažmana. Pokrenuo je vlastiti portal 'nous sommes partout.org' ali su mu ga (zvuči mi poznato) zbog 'političke nekorektnosti' likvidirali. Njegova žena, profesorica francuskog jezika u srednjoj školi dobila je otkaz jer je odbila skinuti križić s lančića koji je nosila.









‘Brate, ovdje u Calaisu je relativno mirno jer tu nema toliko Arapa i Afrikanaca, ali i sjever gori! Bretanja, Bordeaux, o Parizu da ne pričam… Ali mediji se upiru sakriti i izokrenuti priču. Kao i obično. Lille – cijelo područje je pod opsadom. U nekim gradovima ima ih već više od 80 posto. Bojim se da je gotovo… Ili… Možda napokon Macron pada, ako policija izgubi strpljenje…’, objašnjava.

Automobili u blindiranim garažama

Najgore je, jasno, u prijestolnici, u Parizu.

‘Ovako još nikada nije bilo! Pljačkaju, kradu… Ja živim u, recimo to tako, boljem dijelu grada, ovdje nikada do sada nije bilo nereda, ali počelo je i ovdje. Oba automobila pospremio sam u plaćene, blindirane garaže, da mi ih ne zapale. Ludo! I to sve mlađarija, no lijepe se na to i ostali – političari, razni lijevo-liberalni aktivisti. U cijelom tom kaosu mogle bi se ‘probuditi’ i za sada uspavane terorističke ćelije. Zamisli, u francuskom parlamentu danas je održana minuta šutnje u počast ovom malom ubijenom. Niti za jednog ubijenog policajca ili Francuza do sada to se nije dogodilo’, u dahu me izvijestio još jedan dobar prijatelj, Hrvat koji desetljećima živi u Parizu, vodi uspješnu tvrtku s nekoliko desetaka zaposlenih i potpuno se integrirao u francusko društvo. Sin mu je profesor fizike u jednoj privatnoj srednjoj školi, supruga ima svoj modni biznis…

Rusi: Bijela policija protiv obojenih migranata

Ne spominjem imena svojih sugovornika zbog njihove sigurnosti jer u Francuskoj je situacija takva da se za ‘krivo’ izgovorenu riječ završava, ako ne u zatvoru, a onda čovjek biva izopćen iz društva, upropaste mu posao… Najbolji primjer je moj stari prijatelj Alain Soral, publicist, novinar, urednik… Koji je bio prisiljen pobjeći iz Francuske u Švicarsku.

Nakon što sam se ‘teleportirao’ na nekoliko sati u Francusku, vraćam se u Moskvu. O zbivanjima u Francuskoj ne izvještava se previše, u glavnim medijima to je tek peta ili osma vijest…, uglavnom se prenose informacije iz francuskih medija. Nešto više opet pronalazim na portalu pravda.ru:

U tekstu naslovljenom ‘Događaji koji će promijeniti Francusku: Bijela policija protiv obojenih migranata!’, autorica Lyubov Stepušova razlaže i kako su se recentna zbivanja radikalno podijelila francusku političku scenu:

‘Jean-Luc Mélenchon, lider lijevičarske stranke LFI koji je bio i jedan od kandidata za predsjednika na prošlim izborima na društvenim mrežama poziva na strogo kažnjavanje policajca koji je pucao i zahtjeva da se izbrišu sve optužbe protiv ubijenog, danas sahranjenog Nahela. Uz strogo kažnjavanje policajca, zahtijeva i kažnjavanje njegovih nadređenih!’

Ako desnica preuzme vlast, krenut će deportiranja

S druge, pak strane, Jordan Bardella, čelnik stranke ‘Rally National’, nasljednice stranke ‘Front national’ koju, u stvari vodi Marine Le pen, Melenchona naziva “javnom opasnošću“ koji potiče pobunu i zahtijeva reviziju migracijske politike u zemlji’, piše Stepušova i zaključuje:

‘Problem rasne raznolikosti sakriva se u francuskoj javnosti, otvorena polemika o tome je zabranjena, a statistički podaci se ne smiju objavljivati. To mi moglo razoriti Francusku. Policija i vojska još uvijek šute i izvršavaju zapovjedi premda ih se sve više ponižava. Ukoliko oni prekinu šutnju i krenu u svoj “marš za pravdu“, konsekvence za Francusku bi mogle biti katastrofalne. Ili bi desnica preuzela vlast, krenula bi deportiranja iz Francuske, ili bi vlast potpuno mogli preuzeti Arapi i pretvoriti Francusku u islamsku državu’, zaključuje.