Valdec nakon vojnog puča ispija kave po Moskvi! Putin otkrio tko su mu prijatelji: Vučića nitko ne spominje

Autor: Robert Valdec

‘Moskva je grad samo za jedan sastanak dnevno’ – kažu Moskovljani. Iskusio sam to jučer (četvrtak) i na vlastitoj koži – relativno rano, oko 13 sati, imao sam sastanak s dvojicom kolega novinara u jednom moskovskom restoranu.

‘To ti je u centru’, objasnio mi je prijatelj, novinar jedne TV kuće, poslavši mi adresu i ime restorana.

No ‘centar’ Moskve doista je širok pojam, naime ono najuže središte, unutar Vrtnog kruga (Garden ring), promjera je i do osam kilometara. Ono nešto manje uže, unutar drugog kruga, još je uvijek ‘centar, no promjera je 15-ak kilometara. Treći krug, a još uvijek njegovi stanovnici smatraju da žive u ‘centru’, promjera je i do 50-ak kilometara! Tu je negdje i kvart u kojem stanujem. Pa sam ‘raskošno’ izračunao da će mi lagana šetnja do postaje podzemne željeznice od 15-ak minuta oduzeti pola sata, vožnja podzemnom koje su doista frekventne i brze, no moram promijeniti dvije linije još tričetvrt sata, te šetnja do restorana finalnih 20-ak minuta.





Svaka drži svoju teoriju o ‘vojnom udaru’

Krenuo sam stoga sat i pol ranije. I zakasnio 15 minuta. A što je najbolje, stigao sam prvi! Ovaj drugi kasnio je 20-ak, a treći, koji živi i bliže mjestu sastanka od mene i krenuo je na vrijeme, ali vlastitim automobilom, zapeo je u prometnoj gužvi i zakasnio tričetvrt sata!

Dakle umjesto u 13, napokon smo se okupili oko 14 sati, prosjedili dva, tri sata, pa se razišli. Natrag sam putovao i dulje nego do odredišta budući da sam se vraćao u vrijeme kada se većina vraća kućama s posla, tako da sam se vratio doma tek iza 19 sati!

U Zagrebu bih, za to vrijeme, obavio bar tri sastanka, o manjim gradovima kod nas da i ne govorim.

Teme su bile razne, ponajviše o pokušaju ‘vojnog udara’, no zaključak je da svatko ima svoju teoriju o onom što se događalo proteklog vikenda. Za iznositi sve te teorije, koje su međusobno suprotstavljene, no svaka za sebe ‘drži vodu’ doista nema dovoljno prostora, stoga sam odlučio ‘preletiti’ relevantne medije i vidjeti što o svemu pišu poznati analitičari.

Pobuna pokazala tko su prijatelji Rusije

Zacijelo neki od najznačajnijih tekstova pročitao sam na poznatom popularnom političkom portalu Pravda.ru. Doduše, sinoć im je glavna vijest bila prilično ironična – Greta Thumberg stigla je u Kijev gdje se sastaje s Vladimirom Zelenskim.

No značajan je tekst s istog portala koji potpisuje Ljubov Stepušova, poznata i priznata analitičarka: ‘Pobuna je pokazala tko su pravi saveznici Rusije!’, naslov je njene analize u kojoj stoji kako su ‘Događaji od 24. lipnja pokazali Vladimiru Putinu pravo lice njegovih saveznika u inozemstvu. Ispostavilo se da mu je Turska lojalnija od mnogih ruskih partnera u ODKB-u!’









Naime, tog 24. lipnja ujutro, kada je pobuna započela, objavljeno je i na web stranici Kremlja, Putina su nazvala tek četvorica kolega – predsjednik Bjelorusije Lukašenko, turski predsjednik Erdogan, uzbekistanski Mirzyvoyev, te predsjednik Kazahstana Tokayev. S tim da se ovaj posljednji baš i nije iskazao u davanju podrške i nuđenju pomoći već se ograničio na izjavu kako su ovi događaji ‘unutarnja stvar Rusije’.

‘Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i predsjednik Nikaragve Daniel Ortega također su bezuvjetno podržali Putina’, nastavlja Stepušova naglašavajući kako su šutjeli i čekali razvoj događaja čak i njegovi, smatra se, bliski saveznici – prije svih kineski predsjednik Xi Jinping, te predsjednici Kirgizije, Tađikistana, država koje su u vojnom savezu ODKB skupa s Rusijom. Zanimljivo, srpskog se predsjednika Vučića koji se toliko dičio svojom bliskošću i odanošću Putinu, uopće ne spominje.

Skupina koja je trebala preuzeti vlast, ostala je neokrznuta

‘Grupa izdajnika koja se smjestila u Moskvi i čekala eskalaciju vojne pobune nije raščišćena, a za nekoliko mjeseci mogli bi organizirati nove pobune!’, upozorava, također na portalu Pravda.ru, Konstantin Sivkov – ruski vojni stručnjak , znanstvenik, geopolitičar , vojni politolog i strateg, doktor vojnih znanosti, predsjednik Unije geopolitičara, dopisni član Ruske federacije Akademija raketnih i topničkih znanosti, redoviti član Akademije vojnih znanosti, potpredsjednik Akademije Raketne i topničke znanosti za informacijsku politiku…, dakle osoba s impozantnim referencama, čovjek koji je bez sumnje dobro obaviješten.









‘Čekali su ih u Moskvi. Štoviše, čekale su ih dvije destruktivne skupine. FSB je djelomično uništio jednu od njih, to su ukrajinski GUR-ovci i SBU-ovci (ukrajinske obavještajne službe, op. R.V.).

No, glavni profiter – skupina koja je trebala preuzeti vlast, ostala je neokrznuta jer se nije iskazala, napominje stručnjak. I ako u nadolazećim danima specijalne službe Ruske Federacije to ne očiste, onda bi se uskoro (za dva-tri mjeseca) pobuna mogla ponoviti. I sve će pripremati pažljivije i organiziranije’, uvjeren je Konstantin Sivkov.

Pravda.ru je, ujedno, najanalitičnija. Drugi se mediji već bave veselijim ili manje veselim temama poput jutrošnjeg dodatnog srozavanja tečaja rublje – čak 97 rublji za jedan euro (početkom godine za 1 euro moglo se dobiti nešto više od 70 rublji). Premda će, tvrdi Komsomolskaya Pravda, takva inflacija zapravo pogodovati izvoznicima, državnom proračunu, ali ne i potrošačima.

Nema Facebooka

Lenta.ru, također popularni portal, bavi se, pak, stanjem na ratištu u Ukrajini koje je, tvrde, povoljnije za ruske nego ukrajinske oružane snage i kako ukrajinska ofanziva ni izdaleka ne daje očekivane rezultate.

Nakon ruskih, preletjeh i neke naše medije, barem one koji su ovdje dostupni. Naime, osim što odavde ne mogu otvoriti Facebook kojeg su Rusi blokirali, nedostupan je i dobar dio naših. No to mi ionako ne nedostaje.

Jasno, sve se to može zaobići preuzimanjem nekog od bezbrojnih VPN softwarea, ali sam se ionako zasitio i Facebooka, a i nekih hrvatskih medija.