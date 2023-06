Valdec je stigao do Moskve, Prigožin nije! Nevjerojatna priča našeg reportera: Probio se do srca Rusije kako samo on to zna

Autor: Robert Valdec

‘Ideš vrit, vidi mi se… Ne buš dalje od Istanbula! Lijepo odi u Istanbul, popij nekaj, kresni nekaj, i vraćaj se doma!’, bila je jedna od brojnih sličnih poruka iz mog mobitela.

Ostale su bile manje izravne, ali ništa manje dramatične. Poput ove od mog kuma iz Beograda, inače dopisnika iz Moskve: ‘Kume, zapeti ćeš u Istanbulu, ovi su pred Moskvom! Izgleda da se zatvara zračni promet. A ako slučajno i sletiš, nećeš izaći iz Zračne luke. Čak i ako uspiješ, zaustaviti će te s tvojom hrvatskom putovnicom – NATO+EU. A onda se samo nadaj da će te strpati u zatvor, a ne riješiti prije…’.

No nastavio sam pakirati prtljagu i spremati se u novu životnu pustolovinu. S tim da je ova djelovala kao jedna od opasnijih.





Posebno jutro

A jučerašnji dan započeo je romantično:

‘Dobro jutro ljubavi!’, jučer ujutro, oko 6 sati, kao svakog dana, nazovem ženicu whatsappom. No ovo je jutro posebno – dan ranije navršio sam okruglih 60 godina – obilježio rođendan malom porcijom ćevapa u somunu, nakon toga popodnevni ‘buty sleep’, pa dovršio što je ostalo od ‘svečanog’ ručka i čvrsto odlučio da si neću 60.-i rođendan ‘zagaditi’ politikom surfajući po vijestima, već večer proveo uz nekakav film, litru ledenog čaja, i otišao na počinak prije ponoći.

‘Kakvo jebe.o dobro jutro’, s druge strane mračnim, pomalo paničnim glasom odgovara ženica.

‘Zar ti ne pratiš što se zbiva? Vojni udar u Rusiji! Mrtvi, ranjeni…, Wagnerovci zauzeli Rostov na Donu i krenuli dalje, na sjever! Pitanje hoćeš li uopće moći doći…’, nastavila je plačnim glasom.

No, ‘karta mi je v žepu’. Idem, pa što bude – biti će. ‘Que sera – sera!’, pjevušio sam nastavljajući se pakirati, ali svako malo na internetu provjeravati vijesti iz Rusije.

Vijesti su sve dramatičnije

‘Wagner zauzeo sve vojne objekte u Rostovu na Donu, krenuli za Voronezh! Prigožin je krenuo za Moskvu!’. I idu dalje. Ruše se helikopteri, pucnjava.









Kalkuliram- do Istanbula ću nekako doletjeti. A ako tamo zapnem… Odemo do grada, prespavam negdje, pa natrag. Zapisujem si u blok brojeve našeg veleposlanika u Turskoj Hrvoja Cvitanovića. Ako se zakomplicira, imam koga zvati. Taj vrhunski diplomat već je spasio jednom moju ćelavu glavu kada sam zamalo zapeo u Turskoj, zapisujem brojeve nekih turskih prijatelja i znanaca… I nadam se da ipak do toga neće doći.

No vijesti su sve dramatičnije i kontraverznije: Wagner napreduje prema Tuli – to je tek sat i pol vožnje do juga Moskve. Autocesta je blokirana. Autocesta kojom sam prije tek koju godinu odvozio malenim Hyundaiem Getzom, preko Tule, Voronezha, Rostova, Vladikavkaza, preko cijele Gruzije, Turske, Bugarske, Srbije… Na fotografijama prepoznajem lokacije, vidim da je stvar sve ozbiljnija.

Pratim naše i zapadne medije koji se naslađuju, koji su Prigožina i Wagner do jučer nazivali zločinačkom skupinom, kriminalcima, ubojicama, koljačima. U roku od nekoliko sati postali su ‘Borci za slobodu i demokraciju!’.









Ruski mediji u izvještajima potvrđuju zbivanja iako je sve ponešto drugačije intonirano. Važem, uspoređujem. Dvojim, no još uvijek se pakirajući:

‘Ma idem! Ako bude ‘sranje’, bolje da sam sa ženom i kćeri, nego da sam ovdje sam, ludujem od brige, gutam tablete za smirenje i zivkam svako malo. Osim toga, mjesto mi je uz njih. I u dobru i u zlu! Bar smo tako potpisali…’.

A i prokleti novinarski crv ruje po glavi. Računam, nitko od naših giganta hrvatskog novinarstva neće biti tamo. Prevoditi će tekstove ‘uglednog Guardiana’, prenositi twittove i blogove ukrajinskih ili ruskih-libealnih blogera, citirati zapadne obavještajce i diplomate… I opet ćemo ovdje imati samo jednu stranu. Ako budem tamo, na licu mjesta, izvještavati ću barem ono što vidim vlastitim očima, čujem svojim ušima, a još uvijek pomalo mogu razmišljati i svojom, a ne tuđom glavom.

Znak?

‘Mala je u smjeni, u bolnici, raditi će i noćnu, no uređuju skloništa u podrumima’, stiže ženina poruka. Već sam u autu, bratić me vozi u u Zračnu luku. Stižemo. Odlazim na check inn za Istanbul, prolazim kontrolu putovnica… I dalje na mobitel stižu dramatične video snimke i fotografije. I poruke od prijatelja tipa: ‘Ne idi nikud, ostaj doma!’

U Zrakoplovu za Istanbul hrana je ukusna, čak sam stigao pogledati i film, da skrenem misli – Jack Reacher 4. Moj je filmski junak završio pesimistično – u grobu. Znak?

Slijećem u Istanbul iza ponoći. Moram juriti beskrajima Zračne luke, izaći preko granice, ući, formalno, u Tursku, podići prtljagu, pa se vratiti na odlazni terminal, ponovo preći granicu i tek onda provjeriti na terminalu leti li zrakoplov Aeroflota za Moskvu u 4 ujutro. Dakle, sada je – biti ili ne biti. Leti!!!

Uspijevam nekako predati prtljagu na check inn-u Aeroflota, opet security check, ovaj puta turski i napokon prolazim još jednu kontrolu putovnica. I upadam opet u labirint duty free zone gdje napokon uspjevam priključiti na wifi da bih prvovjerio najnovije vijesti:

‘Wagner se povlači! Prigožin odustao od puča i odlazi u Bjelorusiju…!’. Pola tri je ujutro, ukrcavanje kreće za 45 minuta. Taman za odlazak do terase za pušače.

‘Vi isto za Moskvu?’, pita lijepa plavokosa žena na ruskom.

‘Da. Vi također?’, zainteresirala me. U Istanbulu je na odmoru, kaže. Vraća se u Moskvu, ali samo na tri, četiri dana.

‘Iz Moskve ste?, zanimam se.

‘Ne. Iz Ukrajine. Iz Odese…’. Sad me je zbunila, no ubrzo je razjasnila.

Čudnovate sudbine ovog rata

U Turskoj je gotovo tri mjeseca, sada mora na nekoliko dana napustiti Tursku, pa se vraća natrag. A muž i sin su ostali u Istanbulu.

Još jedna od čudnovatih sudbina ovog rata. Njih dvojica, kaže, na par će dana odletjeti za Srbiju, pa opet natrag za Tursku. Po zakonu, maksimalni boravak je, naime, tri mjeseca. Nakon toga valja izaći iz države, pa se opet možete vratiti. I tako žive već skoro dvije godine. Pobjegli su, naravno, od rata. Rusi iz Odese.

I napokon, ukrcavanje. Iscrpljen ludim danom tonem u san prije polijetanja. I razbuđuje me 4 i pol sata kasnije slijetanje zrakoplova u osunčanoj Moskvi.

Spreman sam, jasno, na nekakvu novu dramu, no kontrolu putovnica, preuzimanje i kontrolu prtljage prolazim bez ikakvih problema!

Vani već čeka nasmiješena ženica. Zagrlja, upadamo u taksi i krećemo konačno kući. Na moskovskim avenijama ni traga od oklopnjaka, tenkova, vojske… Nema čak niti policije. Kao da se ništa nije događalo samo 7, 8 sati ranije. Upadamo u stan, ubrzo stiže i dostava iz poznatog ukrajinskog restorana ‘Taras Buljba’ – boršć, peljmeniji, salo, sirjotka…

Mojih prvih 24 sata u 7 desetljeću života ujedno su bila i jedna od najdramatičnijih do sada. Jack Reacher je mrtav. Ja sam živ. I sit. I umoran kao pas. Jučer ujutro je Prigožin krenuo za Moskvu. Nije stigao. Ali ja jesam.