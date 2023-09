Valdec istražuje koliko mrzimo strance, sreo Nepalku u zagorskoj birtiji: ‘Još koji mjesec i bude naša prava, domaća puca’

Autor: Robert Valdec

Samo na Dnevno.hr pratite serijal Roberta Valdeca! Ksenofobija u Hrvata – mit ili stvarnost?

I dok autobusima i zrakoplovima low coast aviokompanija građani Hrvatske u najboljim, produktivnim godinama, skupa sa svojim obiteljima napuštaju Domovinu u potrazi za dostojnim životom, Hrvatska se puni egzotičnim strancima – iz zemlje je, uglavnom trajno, samo u posljednjih desetak godina iselilo oko pola milijuna Hrvata, uglavnom u zemlje EU.

No u zadnje dvije, tri godine, već je više od 200 tisuća Nepalaca, Indijaca, Filipinaca, ali i državljana iz zemalja u okružju, doselilo u Lijepu našu, a taj se trend nastavlja, tako da bi uskoro u Hrvatsku moglo doseliti gotovo isto toliko stranaca koliko je iz Domovine ‘pobjeglo’ naših, domaćih ljudi.





U nekim regijama broj stranih gastarbajtera rapidno raste, tako da u Međimurju, primjerice, Nepalci, Filipinci, Indijci…, čine već oko 5% stanovništva te županije. I drugdje je slično. U Zagrebu je već otvoren i nepalski supermarket, Filipinci konobare i kuhaju na Jadranu…, Nepalci rade u građevinskim tvrtkama, ali u tvornicama u proizvodnji hrane diljem zemlje…, voze taksije, dostavljaju hranu po gradovima.

“Ne govorim hrvatski dobro”

Stranci iz tih, nama dalekih, egzotičnih zemalja postaju naša svakodnevnica. Čak i tamo gdje ih je bilo teško očekivati.

‘Kavu. Dužu. I čašu vode…’, naručio sam u lokalnoj, seoskoj gostionici u malom mjestu u Hrvatskom zagorju, pa posegnuo za novinama na šanku kako bih započeo jutarnji ritual. Usput pogledao novu šankericu koju do tada nisam viđao ovdje.

Ona se prvo zagledala u bilježnicu ispred sebe, pa krenula prema caffe aparatu, pripremila kavu i položila šalicu ispred mene.

‘Vi ste nova?’, pitao sam, reda radi.

Kimnula je sramežljivo glavom, pa nešto promrmljala.









‘Danas, dakle, prvi dan tu?’ nastavio sam sipajući šećer u kavu.

‘Oprostite… Ne govorim hrvatski dobro’, uzvratila je.

‘Pa od kuda ste?’ zainteresirao sam se.









‘Iz Nepal’, kazala je, pa krenula prema gostu koji je upravo ušao.

Ljudi su u redu, s njima nije bilo nikakvih problema

Nakon kave, zaputio sam se autom do prijatelja koji živi u 15-ak kilometara udaljenim Stubičkim toplicama koji mi je trebao posuditi nekakav alat. Naravno, odmah sam mu ispričao jutarnji doživljaj, uvjeren kako je riječ o neobičnoj priči, no odmah me prekinuo.

‘Pa što se čudiš? I tu ih je sve puno. Danas je nedjelja, sigurno ih ima bar desetak dolje u parku. Rade na građevini kod nekog obrtnika. Ova ‘tvoja’ konobarica zacijelo je žena nekog od njih… Vidi se da te dulje nije bilo u Hrvatskoj’, objasnio mi je, dodavši kako su ljudi u redu, rade na građevini, a nikada s njima nije bilo nikakvih problema.

‘Znam neke vikendaše u blizini koji su svoje vikendice malo preuredili, nabavili krevete na kat, pa ih sada rentaju tim stranim radnicima za smještaj. I to nisu mali novci. Oko 70 eura po čovjeku, pa ako je vikendica veća, naguraju ih desetak, petnaestak unutra. A znanac, građevinski obrtnik, preko neke je agencije zaposlio petoricu. I priča kako nema problema kao s domaćima koji izostaju s posla. Veli, nisu neki vrhunski majstori, no rade kao crvi, uredni su, ne izazivaju nikakve incidente…’.

I doista, vraćajući se natrag zagledao sam se u park gdje je, na klupicama, sjedilo njih desetak.

“Još koji mjesec i bude naša prava, domaća puca”

Na povratku, opet sam svratio u seosku gostionicu koja se već napunila. Lokalni momci šalili su se s konobaricom, učeći ju hrvatskom jeziku. Zapravo, kajkavskom, zagorskom.

‘Još koji mjesec i bude naša prava, domaća puca’, smijao se jedan nasmiješenoj Nepalki koja je smiješnim izgovorom učila fraze poput: ‘daj nam još jednu rundu’, ‘gemišt’, ‘litra i voda’ i slične.

‘Kod mene u firmi rade već njih petnaestorica – svi su iz Nepala. Odlični dečki, dobri radnici, a već po malo govore po naški’, kazao je jedan.

Još mi je kasnije par znanaca ispričalo slične priče. I svi redom hvale marljivost stranih radnika i naglašavaju kako nikakvih problema nikad nije bilo s njima, s nekima se druže i nakon posla, odu na piće… Niti traga o navodnoj netrpeljivosti Hrvata prema stranim radnicima o kojoj se može čitati u pojedinim medijima. Jer, sudeći po tekstovima iz nekih, tzv. mainstream media objavljenih posljednjih godina Hrvati su ksenofoban, rasistički narod, koji generalno ne podnosi nikog drugog osim sebe samih.

Priča o ksenofobnim Hrvatima krenula je 2015. godine

Narativ o Hrvatima – ksenofobima, počeo se u javnosti graditi još 2015. godine, s prvim valovima migranata iz, uglavnom arapskih zemalja, Afganistana, Pakistana, Bangladeša…, koji su započeli ilegalno ‘probijati’ naše granice u velikom broju. Prve su, s tim, započele neke nevladine udruge obilato financirane i iz inozemstva, ali i našeg državnog proračuna. Za brojne se, navodne, incidente okrivljavala hrvatska policija, ali i građani koji su se ponegdje organizirali kako bi se zaštitili od hordi migranata, vojno sposobnih muškaraca kojima je Hrvatska bila tek još jedna prepreka na njihovom putu u bogatije države EU. Nerijetko su na tom putu provaljivali u vikendice i kuće ostavljajući ih u kaosu, a zabilježeni su i ozbiljniji incidenti – što međusobni krvavi obračuni, ali i napadi na naše građane. U Zagrebu se zbilo čak i ubojstvo nedužnog građanina, iz privatnih izvora saznavao sam i za pokušaje silovanja, no domaće i strane nevladine udruge i većina medija zataškavale su takve slučajeve istovremeno podgrijavajući narativ o Hrvatima – rasistima.

Ali ilegalnim migrantima cilj je bio dočepati se statusa azilanata, domoći se socijalnih pomoći, povlastica, besplatnog smještaja…, a uza sve, što se posebno vidjelo u bogatijim zemljama od naše poput Njemačke, Švedske, Francuske…, uz život bez rada, nametali su domicilnom stanovništu svoje običaje, tradiciju, često nasilno.

S početkom legalnog dolaska stranaca koji kod nas dolaze raditi, na žalost dijela aktivista željnih nametanja Hrvatima osjećaja krivice, aure ksenofobije, pokazalo se da to nije istina. Iako se svesrdno još uvijek poneki trude.

Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije, iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti.