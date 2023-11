Valdec i Hrga upozoravaju: Zastrašujuće je da nam država o ovome ovisi

Bivša novinarka Mirjana Hrga s pratiteljima je na Facebooku podijelila razmišljanja o tome koje bi korake Hrvatska trebala poduzeti želi li sačuvati autohtonost hrvatskog turizma.

"Mora razmisliti o novom studentskom kalendaru koji bi u Hrvatskoj omogućio studentima da budu na raspolaganju od sredine lipnja do 01.10. (u slučaju nužnih studentskih obveza omogućiti "on line" opciju). Osigurati studentima uvjete kao i stalnim, "regularnim" radnicima. Uz sve isto, ali posebno: nagrade, božićnice, studentima na sezonskom radu dati prednost upisa u studentske domove. Tako bi sačuvali potpis autohtone destinacije, rasteretili obiteljske budžete, stvorili i dodatne radne navike kod mladih, osigurali izgradnju samostalnosti i ranijeg osamostaljenja mladih ljudi", napisala je.





Dodala je i kako je u Saboru Anka Mrak Taritaš postavila jedno od životnijih pitanja za RH obzirom da Hrvatska živi i ovisi o turizmu.

“Pozvavši se na izjavu, mislim da čelnog čovjeka HNB-a, pitala je ima li država plan za smještaj i integraciju više od 400.000 stranaca koji su najavljeni u vremenu koje dolazi. Predsjednik Vlade, ne pretjerano ozbiljno zainteresiran za tu temu, pozvao se na podatak o 100.000 očekivanih stranaca i – nije odgovorio na bit postavljenog pitanja. Takav odnos prema temi ostavlja dojam da nije svjestan težine ovog izazova, izazova koji hrani državni budžet o kojem upravo raspravljaju i od čega Hrvatska živi”.

Valdec: Jezivo je da nam država ovisi o turizmu

U komentarima joj se javio poznati novinar Robert Valdec s oštrim upozorenjem za Hrvate.

“To što nam država ovisi o turizmu je, zapravo, zastrašujuće. Jezivo. Jer nam turizam ovisi o vremenskim prilikama, sigurnosnoj situaciji koja je sve lošija i standardu Europljana, a i Hrvata, koji je sve niži. A ni na što od toga nemamo utjecaja. Otprilike, kao da netko ovisi o svojim zasijanim njivama. Padne tuča, sušna godina i… propao je. Ili netko tko ovisi o svojoj farmi svinja ili purana”, rekao je pa spomenuo ministra Gordana Grlića Radmana čija je firma dobro zaradila na zbrinjavanja trupala eutanaziranih i uginulih svinja zbog afričke svinjske kuge.

“Šteta da mu to ne istovare pred Ministarstvom”, dodao je.

Hrga: Živimo opasan model

Hrga se s njim uvelike složila.

“Živimo opasan model. Sve to sto si naveo, plus nedostatak radne snage u grani koja drvo drži živim”.

“Da. A strategija da svojim postupcima tjeraju na iseljavanje građane Hrvatske, pa onda dovlače Nepalce, Indijce… Ne znam. To mi je van svake pameti. To možeš samo ako si potpuno glup i nesposoban, zao i zlonamjeran ili debelo od nekoga plaćen da to radiš”, odgovara opet Vladec te u odgovoru na Hrginu objavu o studentima ponudio još jedan stav.

"Nakon srednje, čim navrše 18, prvo svi muški u vojsku na godinu dana. A zbog spolne ravnopravnosti mogu i cure, bar 6 mjeseci. Bez iznimaka, veza, civilnih pi*darija, priziva savjesti".









“Potpisujem”, složila se Hrga.