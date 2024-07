Vakula najavio povratak onoga od čega svi strepimo: ‘Još malo popuštanja, a onda kreće’

Autor: M.P.

Kome je dosta pretjerane vrućine, sparine i pogleda u oblake te strepnje zbog atmosferskih nestabilnosti i štete – s vremenom sljedećih dana mogao bi biti prilično zadovoljan.

Danas će u Hrvatskoj biti većinom sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom od 27 do 33, u gorju od 23 do 26 °C.

Meteoalarmi zbog bure i vrućine

Za obalni dio Hrvatske upaljeni su žuti meteoalarmi zbog mjestimice jakih i olujnih udara bure. Upozorenje je oglašeno i zbog visokih temperatura na području kninske, splitske i dubrovačke regije.

“Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece”, javlja DHMZ.

Od nedjelje kreće novi toplinski val

U nastavku tjedna na Jadranu pretežno vedro te i dalje danju vruće, ali uz slabiji vjetar te noći svježije i mnogima ugodnije od prošlih, pa će i toplinski val koji može djelovati na zdravlje nakratko prestati. No u nedjelju će vrlo vjerojatno početi novi.

I u kontinentalnom području sunčano i ponovno sve češće vruće, osobito tijekom vikenda, ali nakon svježih, ponegdje i maglovitih jutara, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.