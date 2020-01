VAKULA JE REKO: Toplo pa još toplije, stiže proljeće u veljači

Autor: Dnevno/N.M.

Ako vam do sada nije bilo dovoljno toplo, bit će vam sljedećih dana, uz iznimku četvrtka ujutro, najavljuje to glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Kiša će sutra uglavnom izostati, a od petka će je s jugom povremeno biti na Jadranu i područjima uz njega, vjerojatno najčešće na Kvarneru.

A početkom veljače stiže svojevrsno proljeće u veljači, najavljuje Vakula.

Sutra većinom suho, ali ujutro na kopnu hladno.

U srijedu započeto smirivanje atmosfere u četvrtak će se nastaviti pa će u istočnoj Hrvatskoj biti barem djelomice sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu i mraz, te najnižu temperaturu od -3 do 0 °C. Poslijepodne najviša oko 9 °C, uz slab do umjeren jugozapadnjak. Još vjetrovitije poslijepodne i večer u središnjoj Hrvatskoj, gdje će jutro biti podjednako hladno kao na istoku, gdjegod uz maglu i mraz, a poslijepodne za kraj siječnja relativno toplo, uz dosta sunčanih sati.

Nadmetanje oblaka i sunca, bit će i na sjevernom Jadranu i u gorju, po čijim će kotlinama ujutro mjestimice biti magle. Nakon uglavnom do umjerene bure i tramontane zapuhat će jugo, u gorju jugozapadnjak, koji će prema večeri jačati. Najniža temperatura od -5 do -2 °C, uz more 1 do 6 °C, a najviša 7 do 10 °C, u Istri i uz more oko 14 °C.

Podjednako toplo i u sunčanijoj Dalmaciji, u čijoj će unutrašnjosti biti jutarnjih minusa, ponegdje možda i kratkotrajne magle. Buru i tramontanu, na jugu mjestimice i jake, zamijenit će slabo do umjereno jugo.

Na jugu Hrvatske će jugo zapuhati tek navečer, a do tada će biti bure i tramontane, još i prijepodne ponegdje jake, stoga i valovitog mora. Uz pretežno sunčano vrijeme temperatura zraka će od jutarnjih 6 do 8 °C, u unutrašnjosti i samo oko 0 °C, poslijepodne biti od 12 do 15 °C.

Od petka osjetno toplije, na kopnu uz povremeno umjeren jugozapadnjak, pa će samo rijetko biti jutarnje magle. Uz promjenljivu naoblaku do nedjelje će kiša u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj uglavnom izostati, a povremeno će padati u južnijim krajevima unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu, posebice na Kvarneru, dok je prema jugu Jadrana moguća, ne i sigurna.

Puhat će većinom jugo, često umjereno, gdjekad i jako, uz koje će već i najniža jutarnja temperatura zraka u mnogim mjestima biti viša od prosječne najviše poslijepodnevne.